Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

Юрий Берендий
8 апреля 2026, 20:39обновлено 8 апреля, 21:13
В СМИ появились подробности переговоров между главами МИД Венгрии и России, в частности, по вступлению Украины в Евросоюз и прав нацменьшинств.
Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ 'слили' новую серию 'пленок Лаврова'
Беседа Сийярто и Лаврова — какие указания Кремль давал Венгрии в отношении Украины

О чем идет речь в материале:

  • СМИ опубликовали новый "слив" переговоров глав МИД Венгрии и страны-агрессора России
  • Кремль давал указания Венгрии по блокированию вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто накануне выборов оказался в центре новой волны критики из-за обнародованных записей разговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. В материалах, опубликованных VSquare.org, речь идет о возможных попытках Москвы вместе с Будапештом помешать евроинтеграции Украины.

Согласно этим данным, Сийярто якобы обсуждал с Лавровым вопрос вступления Украины в ЕС, санкции против России и другие чувствительные для Евросоюза темы.

В одном из эпизодов глава венгерского МИД якобы соглашается передать документ, касающийся роли языков национальных меньшинств в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Полная расшифровка разговора Лаврова и Сийярто:

[Лавров]: Я позвонил, чтобы спросить вас о компромиссе, которого вы достигли с ЕС, относительно начала переговоров с Украиной о вступлении.

[Сийярто]: Да, да.

[Лавров]: И были сообщения, что решающую роль сыграли формулировки о национальных меньшинствах.

[Сийярто]: Абсолютно, именно так и было.

[Лавров]: Мы пытаемся получить этот документ...

[Сийярто]: О, я пришлю его вам, это не проблема.

[Лавров]: Потому что то, о чем сообщалось — в формулировках говорилось о том, что Украина должна уважать права всех национальных меньшинств.

[Сийярто]: Абсолютно, абсолютно, именно так и было, потому что, знаете, моя позиция такова, что когда речь идет о национальных меньшинствах, хотя, конечно, я и отстаиваю интересы венгров, не может быть дискриминации, потому что если есть дискриминация против одних, завтра может быть дискриминация против других.

[Лавров]: Именно так. Как мы с вами обсуждали ранее.

[Сийярто]: Абсолютно, абсолютно.

[Лавров]: Хорошо, Петер, если вы можете прислать мне документ, я буду очень благодарен.

[Сийярто]: Конечно. Я немедленно это сделаю. Я отправлю его в свое посольство в Москве, мой посол передаст его главе вашей администрации, и он будет в вашем распоряжении.

При этом не уточняется, о каком именно документе идет речь. Министерство иностранных дел Венгрии не предоставило ответа на запрос журналистов по поводу этой ситуации.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС предположил, что, вероятно, речь идет о рамочном соглашении, которое на тот момент уже было общедоступным.

"Я не понимаю, почему Лавров вообще вел с ним эту игру. Это рамочное соглашение является публичным документом", — указал источник издания.

По оценке представителя западной разведки, Лавров мог таким образом проверять, насколько Сийярто готов делиться информацией с российской стороной.

"Это почти как тест на лояльность, чтобы оценить готовность агента выполнять приказы или следовать поставленным задачам. Это как "Введение в вербовку", — сказал чиновник.

Как отмечается, ключевым вопросом, который обсуждали оба министра иностранных дел, была тема прав национальных меньшинств в Украине. Этот вопрос уже длительное время используется Кремлем как аргумент для оправдания военных действий не только против Украины, но и в любых регионах, где проживают этнические русские или русскоязычное население.

Во время одного из разговоров, который якобы состоялся между Сийярто и Лавровым 17 июня, эта тема стала центральной. В ходе беседы венгерский министр рассказал о своих контактах с политиками в Брюсселе, отметив, что, несмотря на критику в свой адрес, он остался доволен встречами.

В ответ Лавров заметил, что тот хорошо понимает, как взаимодействовать с европейскими партнерами. После этого Сийярто подробно изложил свои переговоры с ЕС относительно требований Венгрии, в частности возвращения ранее предоставленных прав.

Лавров, как следует из материалов СМИ, вновь акцентировал внимание на положении россиян в Украине и подчеркнул, что невыполнение требований Москвы может повлиять на процесс вступления Украины в Евросоюз. Сийярто якобы ответил, что соблюдение прав меньшинств является универсальным принципом, закрепленным в деятельности Совета Европы, отметив, что сегодня этот вопрос касается одного меньшинства, а завтра — другого.

По его реакции было понятно, что такая позиция удовлетворила российского министра, а венгерский дипломат подтвердил свою готовность к дальнейшему взаимодействию.

"Мне хочется блевать, когда я вижу, как Сийярто обсуждает с агрессором, как оказывать давление на Украину, говоря, что сегодня это наши меньшинства, а завтра — ваши. В то же время рамки переговоров предусматривают, что Украина должна соблюдать все свои международные обязательства и двусторонние соглашения с государствами-членами ЕС по этим вопросам. На самом деле Сийярто также лжет Лаврову, поскольку рамки переговоров не касаются других стран или меньшинств, а говорят только о соглашениях Украины с государствами-членами ЕС", – заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Ливень" разговоров Сийярто и Лаврова — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время перерывов в заседаниях ЕС регулярно контактировал по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника в сфере безопасности, в этих разговорах он передавал информацию о ходе обсуждений и возможных решениях.

В СМИ также появились аудиозаписи переговоров между Лавровым и Сийярто, которые проливают свет на их взаимодействие на фоне скандала о вероятной утечке данных из закрытых дискуссий Евросоюза. Об этом сообщает VSquare, ссылаясь на стенограммы и другие разговоры венгерского министра с российскими чиновниками.

В то же время Сийярто заявлял, что правительство Венгрии делает все возможное, чтобы избежать втягивания страны в войну в Украине, а также подчеркивал, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС.

О личности: Петер Сиарто

Петер Сиярто — венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сиярто распространяет евроскептицизм, а также российскую пропаганду в вопросах, касающихся Украины и Грузии.

Петр Сиярто
