Угроза штурма и десанта: прогноз атаки РФ еще двух областей Украины

Алексей Тесля
23 мая 2026, 22:34
Владислав Селезнев прокомментировал вероятную угрозу для Украины со стороны т.н. "ПМР" (Приднестровья).
армия РФ, Приднестровье
Появилось предупреждение об угрозе из Приднестровья / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Минобороны РФ

Главное из заявлений Селезнева:

  • РФ может попытаться реализовать сценарий создания т.н. "буферной зоны"
  • Из Приднестровья РФ может угрожать Одесской области

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса и военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал вероятную угрозу для Украины со стороны т.н. "ПМР" (Приднестровья).

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, РФ может попытаться реализовать сценарий создания т.н. "буферной зоны" в прилегающих областях Украины.

"Что касается того, как это можно реализовать технически, то здесь стоит вспомнить заявления заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы о том, что Россия может пытаться создавать так называемые буферные зоны на территории Одесской и Винницкой областей, что соответствует приказу Путина еще от мая 2024 года", - напомнил он.

Собеседник подчеркнул – вопрос в том, какими силами, какими ресурсами и какими возможностями Кремль сможет реализовать продвижение своих штурмовых отрядов или десантных подразделений для создания мощной группировки на территории Приднестровья, которая будет угрожать Одесской области.

"На сегодняшний день таких ресурсов у Путина нет. И в обозримой перспективе их не ожидается, ведь все, что у него есть, он бросает в огонь войны на фронте", - добавил Селезнев.

Эксперт оценил угрозу эскалации со стороны Приднестровья

После того как депутаты непризнанного Приднестровья обратились к российским властям с просьбой о "защите", Россия активизировала воздушные удары по Одессе. Возможное развитие ситуации вокруг региона прокомментировал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По словам аналитика, украинские силы заранее предприняли шаги, которые существенно ограничили возможности Москвы использовать Приднестровье как инструмент давления или дестабилизации ситуации. Он отметил, что потенциальные военные механизмы, на которые могла рассчитывать Россия в этом регионе, были фактически сведены к минимуму.

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья. Источники в ГУР отмечают, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию, чтобы оттянуть украинские силы.

Напомним, ранее сообщалось о том, может ли РФ атаковать Украину со стороны Приднестровья. Пока не зафиксировано никаких признаков активных перемещений или наращивания вражеских сил со стороны непризнанного ПМР.

Как писал ранее Главред, РФ может открыть второй фронт в Молдове. Кремль планирует сменить власть в Молдове и втянуть страну в войну, чтобы использовать ее против Украины, считает Санду.

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

