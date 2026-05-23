Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

В субботу, 23 мая, украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против легенды кикбоксинга Рико Верховена. Бой состоится под открытым небом у пирамид Гизы в Египте.
На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, который Усик будет защищать в статусе действующего чемпиона. Также украинец рискует поясами WBA и IBF, тогда как победитель получит специальный трофей WBC под названием "Король Нила". Для Усика это будет первый в карьере бой против представителя другого вида единоборств.
Украинец подходит к поединку непобежденным - 24 победы в 24 боях. Последний раз он выходил на ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
Верховен, в свою очередь, является одним из самых успешных кикбоксеров современности: голландец не проигрывает с 2015 года и имеет серию из 22 побед подряд. В то же время в профессиональном боксе он провел лишь один официальный поединок.
Начало главного боя Усик — Верховен ожидается ориентировочно в 00:45–00:50 по киевскому времени.
Главред ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
Усик уже бинтуется перед боем
На разогреве в трансляции еще один бой, так что главное событие вечера начнется через минут 40, не раньше.
И правда, коллоритная атмосферка - ринг на фоне пирамид.
Ждем.
Джошуа поддержал своего спарринг-партнера перед боем
Энтони Джошуа поделился своим прогнозом: "Усик победит, потому что это мой товарищ. Но Рико я тоже желаю удачи".
Бородатый Стетхэм тоже прибыл на бой, поболеть за британского актера-кикбоксера.
This event is HISTORIC ?— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
"Магнетизм этого события не похож ни на что другое. Прямо напротив пирамид, самого важного места в мировой истории, мы увидим изменение истории сегодня, я надеюсь", - заявил он.
Надейся дальше.
А Верховен, кстати, актер!
Помимо спорта, Рико активно строит карьеру в кино. Он уже появился в фильмах "Чёрный лотос", "Охота на воров 2: Пантера" и других проектах. Благодаря отличной физической форме и яркой харизме его всё чаще приглашают в боевики и экшен-картины.
Такой переход выглядит вполне закономерно: спортивная подготовка помогает ему быстро осваивать постановочные драки и сложные трюки, а в кадре он смотрится максимально естественно. Во многих сценах Рико работает без дублёров, что добавляет фильмам зрелищности и реализма. В итоге спорт стал для него не только основой успеха, но и открыл дорогу к новой аудитории далеко за пределами ринга.
Даниэль Лапин уступил французу Бенджамину Тани
Перед боем Усика сегодня дрался украинец Даниэль Лапин. К сожалению, он потерпел первое поражение в карьере, уступив Бенджамину Тани из Франции.
В четвёртом раунде украинец трижды оказывался в нокдауне, и рефери остановил бой.
Вот так Рико Верховен сегодня тестировал ринг перед боем.
Кстати, вам тоже сначала показалось, что это Усик?
Rico testing the ring before tonight's main event ?— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
Усик уже на месте
USYK IS HERE! ⌛— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
Кто такой Рико Верховен
Рико Верховен — один из самых известных кикбоксеров современности. Нидерландский спортсмен долгие годы доминировал в организации Glory и получил прозвище "Король кикбоксинга".
За карьеру Верховен провел десятки титульных боев и побеждал многих звезд тяжелого дивизиона. Его главные преимущества — внушительные габариты, физическая мощь и тяжелый удар.
Усик - Верховен
В Украине официальным транслятором вечера бокса станет Киевстар ТВ.
Именно там можно будет смотреть Усик – Верховен в прямом эфире. Интерес к поединку огромный не только в Украине, но и в Европе, ведь для Верховена это дебют на столь высоком уровне именно в профессиональном боксе.
