Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя, все подробности

Тарас Сидоржевский
23 мая 2026, 22:30
Начало главного боя между Усиком и Верховеном ожидается примерно в 00:45–00:50 по киевскому времени.
Усик Верховен
Бой Усик — Верховен онлайн

В субботу, 23 мая, украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против легенды кикбоксинга Рико Верховена. Бой состоится под открытым небом у пирамид Гизы в Египте.

На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, который Усик будет защищать в статусе действующего чемпиона. Также украинец рискует поясами WBA и IBF, тогда как победитель получит специальный трофей WBC под названием "Король Нила". Для Усика это будет первый в карьере бой против представителя другого вида единоборств.

Украинец подходит к поединку непобежденным - 24 победы в 24 боях. Последний раз он выходил на ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

Верховен, в свою очередь, является одним из самых успешных кикбоксеров современности: голландец не проигрывает с 2015 года и имеет серию из 22 побед подряд. В то же время в профессиональном боксе он провел лишь один официальный поединок.

Начало главного боя Усик — Верховен ожидается ориентировочно в 00:45–00:50 по киевскому времени.

Главред ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

23:55
Усик

Усик уже бинтуется перед боем

На разогреве в трансляции еще один бой, так что главное событие вечера начнется через минут 40, не раньше.

23:47

И правда, коллоритная атмосферка - ринг на фоне пирамид.

Ждем.

Усик Верховен

23:28

Джошуа поддержал своего спарринг-партнера перед боем

джошуа

Энтони Джошуа поделился своим прогнозом: "Усик победит, потому что это мой товарищ. Но Рико я тоже желаю удачи".

23:17

Бородатый Стетхэм тоже прибыл на бой, поболеть за британского актера-кикбоксера.

"Магнетизм этого события не похож ни на что другое. Прямо напротив пирамид, самого важного места в мировой истории, мы увидим изменение истории сегодня, я надеюсь", - заявил он.

Надейся дальше.

22:38

А Верховен, кстати, актер!

Помимо спорта, Рико активно строит карьеру в кино. Он уже появился в фильмах "Чёрный лотос", "Охота на воров 2: Пантера" и других проектах. Благодаря отличной физической форме и яркой харизме его всё чаще приглашают в боевики и экшен-картины.

верховен

Такой переход выглядит вполне закономерно: спортивная подготовка помогает ему быстро осваивать постановочные драки и сложные трюки, а в кадре он смотрится максимально естественно. Во многих сценах Рико работает без дублёров, что добавляет фильмам зрелищности и реализма. В итоге спорт стал для него не только основой успеха, но и открыл дорогу к новой аудитории далеко за пределами ринга.

22:34

Даниэль Лапин уступил французу Бенджамину Тани

Перед боем Усика сегодня дрался украинец Даниэль Лапин. К сожалению, он потерпел первое поражение в карьере, уступив Бенджамину Тани из Франции.

В четвёртом раунде украинец трижды оказывался в нокдауне, и рефери остановил бой.

лапинг

22:31

Вот так Рико Верховен сегодня тестировал ринг перед боем.

Кстати, вам тоже сначала показалось, что это Усик?

22:29

Усик уже на месте

22:23

Кто такой Рико Верховен

рико верховен
Рико Верховен

Рико Верховен — один из самых известных кикбоксеров современности. Нидерландский спортсмен долгие годы доминировал в организации Glory и получил прозвище "Король кикбоксинга".

За карьеру Верховен провел десятки титульных боев и побеждал многих звезд тяжелого дивизиона. Его главные преимущества — внушительные габариты, физическая мощь и тяжелый удар.

22:14

Усик - Верховен

усик
Усик Верховен где смотреть

В Украине официальным транслятором вечера бокса станет Киевстар ТВ.

Именно там можно будет смотреть Усик – Верховен в прямом эфире. Интерес к поединку огромный не только в Украине, но и в Европе, ведь для Верховена это дебют на столь высоком уровне именно в профессиональном боксе.

