Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

Украинцам советуют быть максимально внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

https://glavred.info/ukraine/sotni-dronov-i-rakety-ukraincev-preduprezhdayut-o-masshtabnoy-atake-rf-10767263.html Ссылка скопирована

Россия готовит новый массированный удар по Украине / Коллаж: Главред

Что известно:

США предупреждают о масштабной атаке в течение 24 часов

РФ опрокинула "Бастион" под Курск, сократив время подлета ракет в Киев до считанных секунд

На пусковые локации доставлено 1110 ударных дронов

Страна-агрессор РФ готовится к новому массированному удару по территории Украины. В частности, посольство США предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов", — говорится в сообщении. видео дня

По данным мониторинговых каналов, враг переместил 1 береговой ракетный комплекс "Бастион" в Курскую область, где развернуты 4 пусковые установки. Это создает угрозу применения ракет "Оникс" и "Циркон" с северного направления, что значительно сокращает время их подлета к столице — от 2-3 минут до считанных секунд.

Циркон / Инфографика: Главред

Кроме того, противник завершает подготовку к массированному удару дронов. По данным мониторов, наиболее вероятно, что атака произойдет в течение следующих 48 часов.

По предварительной информации, в течение 23 мая почти на все пусковые площадки было доставлено большое количество ударных БПЛА - всего около 1110 единиц.

до 170 на аэродроме Шаталово;

до 175 на аэродроме Приморск-Ахтарск;

до 150 на полигоне Навля;

до 160 на аэродроме Курск;

до 150 на Цимбулово (Орел)

до 160 на аэродроме Миллерево;

до 145 на аэродроме Гвардейское.

Сообщается, что враг, вероятно, запланировал их использование уже в ближайшие дни, не исключается также применение других видов вооружения. Украинцам советуют быть максимально внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Какие города могут стать целями массированных ударов – эксперт

Как писал Главред, Россия продолжает наносить массированные удары по крупным украинским городам. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предположил, что после атак на Днепр и Киев российские войска могут усилить обстрелы Сум, Чернигова и Запорожья.

По его словам, Сумы уже периодически подвергаются атакам, иногда под ударами оказывается и Чернигов. Он также считает, что интенсивность обстрелов Запорожья может возрасти, особенно если российские войска не будут иметь успехов на Гуляйпольском направлении.

В то же время эксперт отметил, что на данный момент у России, вероятно, нет достаточных ресурсов для проведения масштабных одновременных ударов по нескольким крупным городам.

"Российской Федерации не хватает ресурсов для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают", — подытожил он.

Время подлета ракеты Рубеж / Инфографика Главред

Угроза удара "Орешником" по Украине — последние новости

Главред писал , что, по словам Владимира Зеленского, существуют признаки подготовки Россией комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различных видов вооружения. Он добавил, что в такой атаке может быть использована и ракета средней дальности "Орешник".

Напомним, что российские мониторинговые каналы ранее фиксировали подготовку нового удара "Орешником" с полигона "Капустин Яр", а также сообщали о закрытии воздушного пространства над районом возможных пусков в Астраханской области РФ. Аналитики предполагали, что Россия может использовать такие запуски для психологического давления и демонстрации силы. Речь шла и о готовности двух ракет к запуску.

Как ранее сообщал Главред, в Воздушных силах объясняли, что удары "Орешником" и "Цирконом" преследуют политическую и психологическую цель, а не направлены на изменение ситуации на фронте. Пресс-секретарь ВВС Юрий Игнат подчеркивал, что такими атаками Кремль пытается оказать давление на западных партнеров Украины и посеять панику среди населения.

Читайте также:

Ою источнике: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

оперативных сводках во время массированных атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред