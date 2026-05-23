У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидал

У собак совсем разных пород появились необычные щенки, а история одного из них растрогала пользователей сети.

https://glavred.info/oddities/u-sobak-sovershenno-raznyh-porod-poyavilsya-shchenok-kotorogo-nikto-ne-ozhidal-10767239.html Ссылка скопирована

У собак совсем не похожих пород появился щенок / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@crashthedaffy

Вы узнаете:

Почему щенок оказался не похож на других

Что произошло сразу после его рождения

Как ему удалось пережить трудности

Иногда случайность может изменить чью-то судьбу. Именно так произошло с необычным щенком по кличке Крэш, который появился на свет после неожиданного союза далматина и стаффордширского терьера.

Внимание людей привлекла не только редкая внешность малыша, но и удивительная история, которой поделились его хозяева в одном из роликов в TikTok.

видео дня

Необычная смесь пород удивила даже опытных любителей собак

29-летние Мэдди Макдональд и Лиам Уильямс из Великобритании забрали щенка домой 11 апреля, когда ему было всего восемь недель.

Как рассказала хозяйка, потомство появилось совершенно случайно: стаффордширский бультерьер заводчицы слишком много времени провел рядом с далматином знакомых. В результате на свет появились необычные щенки.

Крэш унаследовал пятнистый окрас далматина, но при этом получил более массивное и мускулистое телосложение стаффордширского терьера.

"Люди постоянно удивляются его внешности. Большинство никогда раньше не слышали о такой смеси пород", - рассказала Мэдди.

Крэш унаследовал пятнистый окрас далматина, но при этом получил более массивное и мускулистое телосложение / Фото: tiktok.com/@crashthedaffy

По словам хозяйки, уже в возрасте 14 недель щенок весил около 14 килограммов.

Первые недели жизни превратились в испытание

Однако вскоре стало ясно, что начало жизни Крэша оказалось непростым.

Заводчица сообщила владельцам, что все потомство заразилось стригущим лишаем. Из-за того, что щенки постоянно находились вместе, лечение практически не давало результата.

Тогда супруги приняли решение забрать Крэша домой раньше и самостоятельно продолжить лечение.

История Крэша стала вирусной в TikTok / Фото: tiktok.com/@crashthedaffy

На теле щенка появилось 13 болезненных розовых язв, которые вызывали сильный дискомфорт.

"Нам приходилось держать его отдельно, постоянно менять одежду, мыть руки, ежедневно стирать вещи и регулярно обрабатывать его специальными средствами", - рассказала хозяйка.

Щенку также ежедневно давали лекарства, глазные капли и обезболивающие препараты, а для защиты ран он несколько недель носил специальный воротник.

Смотрите в видео, как выглядит щенок с необычной внешностью:

Ранее Главред писал о том, что женщина впустила дикую лису в дом. Животное не только не испугалось, но и быстро освоилось в помещении, удивив девушку своим смелым поведением.

Также сообщалось о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.

Вам может быть интересно:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред