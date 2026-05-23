Россия может прекратить удары 'Шахедами' по Украине: в Минобороны указали на нюанс

О чем идет речь в материале:
- Массированные атаки "шахидов" больше не оправдывают затрат РФ
- Результат поражения украинских целей упал примерно до 5%
- Меры России против наших перехватчиков оказались тщетными
Массированные атаки дронов по Украине все меньше оправдывают затраты России на их производство и запуск. У российского военного руководства может встать вопрос о целесообразности дальнейшего использования "Шахедов" для ударов по Украине. Об этом заявил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".
"Считаю, что сейчас мы поставили военное руководство России перед вопросом о дальнейшей судьбе классических бензиновых "Шахидов", — написал он.
"Флеш" отметил, что даже российское командование, которое обычно не считается с затратами, осознает неэффективность массированных запусков "Шахедов" стоимостью около 70 миллионов долларов за один раз с низким, примерно 5-процентным результатом поражения, что делает такие атаки фактически бесперспективными.
В то же время он добавил, что принятые меры противодействия украинским перехватчикам не решили проблему на системном уровне.
Россия модернизировала "Шахеды" — в чем угроза
Как ранее писал Главред, военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua объяснил, что главной особенностью управляемых "Шахедов" по сравнению с обычными беспилотниками является возможность дистанционного управления в режиме реального времени.
По его словам, основная опасность таких дронов заключается в том, что оператор получает изображение непосредственно с борта аппарата и может корректировать его действия во время полета. Это позволяет эффективно атаковать движущиеся цели, в частности локомотивы, поезда и другие объекты, которые меняют свое местонахождение. Кроме того, такие беспилотники могут использоваться для ведения разведки.
Жданов также отметил, что благодаря способности маневрировать во время полета управляемые дроны значительно сложнее перехватывать и уничтожать средствами противовоздушной обороны.
"Дело в том, что если он маневрирует, то он — более сложная цель. А чтобы сбить маневренную цель, нужно применять высокоточные средства, такие как зенитно-ракетные комплексы. У нас ракет мало. А стрелять из пулеметов в воздух — нужно потратить очень много боеприпасов, чтобы в него попасть, из-за маневрирования. Поэтому их и не сбивают. А вот когда идет массированная атака, когда они летят роем, тогда и легче сбивать, и легче обнаруживать", — подытожил он.
Напомним, что РФ начала оснащать "Шахеды" системами РЭБ для защиты от перехватчиков, из-за чего украинским мобильным группам и дронам-перехватчикам стало сложнее сбивать отдельные цели даже на подлете к городам. Сергей "Флеш" Бескрестнов тогда предупреждал, что россияне постоянно тестируют новые контрмеры. В Украине уже отслеживают эффективность таких модификаций.
Как ранее сообщал Главред, новая тактика массированных запусков "Шахедов" вдоль границы с Беларусью была направлена на перегрузку украинской ПВО и прорыв дронов вглубь западных областей. Эксперты обращали внимание, что оккупанты заранее изучают маршруты перехвата и работу украинских систем РЭБ.
Отметим, что Россия перешла к многочасовым непрерывным атакам дронами "Шахед", сочетая дневные и ночные волны запусков для психологического давления на население и истощения системы ПВО. Аналитики Business Insider писали о резком наращивании производства дронов в Татарстане. В то же время эффективность украинского перехвата в последние месяцы существенно возросла.
О личности: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
