Россия может прекратить удары 'Шахедами' по Украине: в Минобороны указали на нюанс

"Флеш" заявил, что ВСУ заставили российское командование пересмотреть целесообразность массированного применения "Шахедов", эффективность которых снизилась.

Массированные атаки "шахидов" больше не оправдывают затрат РФ

Результат поражения украинских целей упал примерно до 5%

Меры России против наших перехватчиков оказались тщетными

Массированные атаки дронов по Украине все меньше оправдывают затраты России на их производство и запуск. У российского военного руководства может встать вопрос о целесообразности дальнейшего использования "Шахедов" для ударов по Украине. Об этом заявил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

"Считаю, что сейчас мы поставили военное руководство России перед вопросом о дальнейшей судьбе классических бензиновых "Шахидов", — написал он.

"Флеш" отметил, что даже российское командование, которое обычно не считается с затратами, осознает неэффективность массированных запусков "Шахедов" стоимостью около 70 миллионов долларов за один раз с низким, примерно 5-процентным результатом поражения, что делает такие атаки фактически бесперспективными.

В то же время он добавил, что принятые меры противодействия украинским перехватчикам не решили проблему на системном уровне.

Россия модернизировала "Шахеды" — в чем угроза

Как ранее писал Главред, военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua объяснил, что главной особенностью управляемых "Шахедов" по сравнению с обычными беспилотниками является возможность дистанционного управления в режиме реального времени.

По его словам, основная опасность таких дронов заключается в том, что оператор получает изображение непосредственно с борта аппарата и может корректировать его действия во время полета. Это позволяет эффективно атаковать движущиеся цели, в частности локомотивы, поезда и другие объекты, которые меняют свое местонахождение. Кроме того, такие беспилотники могут использоваться для ведения разведки.

Жданов также отметил, что благодаря способности маневрировать во время полета управляемые дроны значительно сложнее перехватывать и уничтожать средствами противовоздушной обороны.

"Дело в том, что если он маневрирует, то он — более сложная цель. А чтобы сбить маневренную цель, нужно применять высокоточные средства, такие как зенитно-ракетные комплексы. У нас ракет мало. А стрелять из пулеметов в воздух — нужно потратить очень много боеприпасов, чтобы в него попасть, из-за маневрирования. Поэтому их и не сбивают. А вот когда идет массированная атака, когда они летят роем, тогда и легче сбивать, и легче обнаруживать", — подытожил он.

Напомним, что РФ начала оснащать "Шахеды" системами РЭБ для защиты от перехватчиков, из-за чего украинским мобильным группам и дронам-перехватчикам стало сложнее сбивать отдельные цели даже на подлете к городам. Сергей "Флеш" Бескрестнов тогда предупреждал, что россияне постоянно тестируют новые контрмеры. В Украине уже отслеживают эффективность таких модификаций.

Как ранее сообщал Главред, новая тактика массированных запусков "Шахедов" вдоль границы с Беларусью была направлена на перегрузку украинской ПВО и прорыв дронов вглубь западных областей. Эксперты обращали внимание, что оккупанты заранее изучают маршруты перехвата и работу украинских систем РЭБ.

Отметим, что Россия перешла к многочасовым непрерывным атакам дронами "Шахед", сочетая дневные и ночные волны запусков для психологического давления на население и истощения системы ПВО. Аналитики Business Insider писали о резком наращивании производства дронов в Татарстане. В то же время эффективность украинского перехвата в последние месяцы существенно возросла.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

