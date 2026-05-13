РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

Враг рассчитывает перегрузить нашу ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось на Запад.

"Шахеды" следуют один за другим вдоль границы Беларуси

С утра 13 мая РФ массированно атакует Украину ударными беспилотниками. Враг начал применять новую тактику использования ударных дронов-камикадзе Shahed.

Дроны движутся вдоль границы Беларуси на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По словам эксперта, цель противника заключается в перегрузке украинской системы противовоздушной обороны, чтобы как можно больше целей смогли прорваться вглубь страны на Запад.

"На этот раз "Шахеды" движутся вдоль границы Беларуси на расстоянии 5–10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве. Противник рассчитывает перегрузить нашу ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад", — сказал он.

Он подчеркнул, что украинские силы работают над отражением таких атак. Российская армия, по его словам, готовится к подобным действиям заранее — проводит разведку средств РЭБ и изучает позиции ПВО.

Какую новую тактику ударов по Украине применяет Россия — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV заявил, что Россия постепенно меняет подход к ракетным ударам по Украине, сокращая использование крылатых ракет и делая акцент на других средствах поражения.

По его словам, в настоящее время РФ активнее применяет баллистическое вооружение, а также все больше полагается на ударные беспилотники как на относительно дешевый инструмент нанесения урона.

Крамаров также обратил внимание на сложности с использованием ракет Х-101 из-за проблем с самолетами-носителями Ту-95. Отдельно он отметил, что Россия еще в конце 2025 года перестраивала свой ВПК под производство компонентов для баллистических ракет, а ракеты систем ПВО С-300 и С-400 все чаще используются для ударов по наземным целям, что связано с дефицитом других средств поражения.

Воздушная атака РФ 13 мая — что известно

Как сообщал Главред, днем 13 мая страна-агрессор Россия атакует Украину "Шахедами". Взрывы уже прогремели в Киеве и Хмельницкой области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин написал, что вражеские дроны атакуют Хмельницкую область. На данный момент известно о двух пострадавших.

Кроме того, российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы. Есть погибшие и пострадавшие.

Также в ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

