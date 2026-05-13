Эксперты объяснили, есть ли реальная разница между перезагрузкой и полным выключением смартфона при повседневном использовании.

В каких случаях полное выключение смартфона может быть полезнее обычной перезагрузки

Вы узнаете:

Есть ли разница между reboot и off

Когда лучше полностью выключать смартфон

Как это влияет на батарею и производительность

Многие владельцы смартфонов регулярно сталкиваются с советом "перезапустить устройство", однако не все понимают, есть ли разница между обычной перезагрузкой и полным выключением гаджета.

Главред решил разобраться, что лучше для смартфона — перезагрузка или полное выключение.

Как отмечает техническое издание BGR, обе процедуры с точки зрения системы имеют почти одинаковый эффект, хотя в отдельных ситуациях разница все же может иметь значение.

Что происходит внутри смартфона

Специалисты объясняют, что и перезагрузка, и выключение смартфона приводят к завершению всех активных процессов, очистке оперативной памяти и повторному запуску операционной системы. Это позволяет устранить мелкие программные сбои, повысить стабильность работы устройства и временно улучшить его производительность.

Ключевое отличие заключается лишь в сценарии последующего запуска. Во время перезагрузки система автоматически выключается и сразу же запускается снова, тогда как полное выключение предполагает паузу до момента, когда пользователь сам включит устройство.

Эксперты отмечают, что с технической точки зрения нет убедительных доказательств преимущества полного выключения над обычной перезагрузкой в повседневном использовании. Оба варианта одинаково "обновляют" систему и очищают временные данные, которые могут влиять на скорость работы смартфона.

Когда стоит выбирать полное выключение

В то же время полное выключение может быть целесообразно в определенных случаях. Например, когда устройство перегревается, работает нестабильно или зависает, полная остановка всех процессов помогает быстрее стабилизировать систему и снизить нагрузку на аппаратную часть.

Отдельно отмечается, что выключенный смартфон почти не расходует заряд аккумулятора, однако эффект экономии минимален. В режиме ожидания современные устройства и так потребляют очень мало энергии, поэтому разница между спящим режимом и выключением часто составляет всего несколько процентов заряда.

Также стоит учитывать, что при повторном запуске телефон тратит дополнительную энергию на загрузку системы, поэтому постоянное выключение не всегда практично. Чаще всего его рекомендуют только в случаях длительного простоя, например на ночь или во время транспортировки.

Об источнике: BGR Сайт является одним из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим инновациям.

