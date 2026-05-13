Перезапуск или отключение смартфона: эксперты окончательно ответили, что лучше

Руслан Иваненко
13 мая 2026, 00:06
Эксперты объяснили, есть ли реальная разница между перезагрузкой и полным выключением смартфона при повседневном использовании.
Смартфон, перезапуск
В каких случаях полное выключение смартфона может быть полезнее обычной перезагрузки

Вы узнаете:

  • Есть ли разница между reboot и off
  • Когда лучше полностью выключать смартфон
  • Как это влияет на батарею и производительность

Многие владельцы смартфонов регулярно сталкиваются с советом "перезапустить устройство", однако не все понимают, есть ли разница между обычной перезагрузкой и полным выключением гаджета.

Главред решил разобраться, что лучше для смартфона — перезагрузка или полное выключение.

Как отмечает техническое издание BGR, обе процедуры с точки зрения системы имеют почти одинаковый эффект, хотя в отдельных ситуациях разница все же может иметь значение.

Что происходит внутри смартфона

Специалисты объясняют, что и перезагрузка, и выключение смартфона приводят к завершению всех активных процессов, очистке оперативной памяти и повторному запуску операционной системы. Это позволяет устранить мелкие программные сбои, повысить стабильность работы устройства и временно улучшить его производительность.

Ключевое отличие заключается лишь в сценарии последующего запуска. Во время перезагрузки система автоматически выключается и сразу же запускается снова, тогда как полное выключение предполагает паузу до момента, когда пользователь сам включит устройство.

Эксперты отмечают, что с технической точки зрения нет убедительных доказательств преимущества полного выключения над обычной перезагрузкой в повседневном использовании. Оба варианта одинаково "обновляют" систему и очищают временные данные, которые могут влиять на скорость работы смартфона.

Когда стоит выбирать полное выключение

В то же время полное выключение может быть целесообразно в определенных случаях. Например, когда устройство перегревается, работает нестабильно или зависает, полная остановка всех процессов помогает быстрее стабилизировать систему и снизить нагрузку на аппаратную часть.

Отдельно отмечается, что выключенный смартфон почти не расходует заряд аккумулятора, однако эффект экономии минимален. В режиме ожидания современные устройства и так потребляют очень мало энергии, поэтому разница между спящим режимом и выключением часто составляет всего несколько процентов заряда.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика: Главред

Также стоит учитывать, что при повторном запуске телефон тратит дополнительную энергию на загрузку системы, поэтому постоянное выключение не всегда практично. Чаще всего его рекомендуют только в случаях длительного простоя, например на ночь или во время транспортировки.

Об источнике: BGR

Сайт является одним из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим инновациям.

