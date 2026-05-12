Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

В Виннице возникли масштабные перебои с водоснабжением из-за проблем с электроснабжением и аварии на магистральном водопроводе, сообщили в водоканале.

https://glavred.info/ukraine/krupnyy-oblastnoy-centr-ukrainy-polnostyu-ostalsya-bez-vody-chto-proizoshlo-10764101.html Ссылка скопирована

Новости Винницы — крупный областной центр Украины полностью остался без воды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Винница осталась без воды из-за проблем с электроснабжением

Остановлена главная станция, энергетики работают над восстановлением

Винница осталась без водоснабжения из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщает "Винницаоблэнерго".

Отмечается, что из-за проблем со светом остановилась главная водопроводная станция из-за проблем с электроснабжением.

видео дня

"Город сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением. Уже работаем над восстановлением э/с", — говорится в сообщении.

Ранее в "Винницаводоканале" сообщили, что из-за аварийно-ремонтных работ часть Винницы временно осталась без водоснабжения. Специалисты заявили, что уже работают на месте повреждения, где планируют вырезать аварийный участок трубы и установить временную вставку. Жителей района Урожай попросили отнестись с пониманием, отметив, что водоснабжение планируют восстановить ориентировочно до 20:00.

Также в предприятии уточнили, что на улице Кориатовичей произошла значительная утечка на магистральном водопроводе диаметром 300 мм.

Из-за этого без воды остались дома по адресам: Литвиненко, 56, 58, 29, 31; Сенатора Маккейна, 23; Скалецкого, 40, 42; а также Кориатовичей, 168–176 и 149–183.

"Под давлением ликвидировать не можем, поэтому останавливаем водопровод. Бригада на месте", — сообщили в водоканале.

Какие города РФ могут остаться без водоснабжения

Как писал Главред, народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ранее предполагал, что Россия может попытаться дестабилизировать систему централизованного водоснабжения в крупных городах Украины, в частности в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.Он подчеркивал, что украинским семьям стоит быть готовыми к возможным рискам и заранее позаботиться о запасах питьевой и технической воды.

"Насколько я понимаю, их интересует водоснабжение в городах-миллионниках: Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Маловероятно, что им интересны Житомир, Черкассы или Чернигов. Но города-миллионники они, скорее всего, будут пытаться лишить возможности подавать воду и осуществлять водоотведение", — отмечал он.

Проблемы с водоснабжением — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне могут готовить операцию против систем водоснабжения Украины в ближайшие месяцы, поэтому защита таких объектов требует особого внимания. Об этом ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

По информации СМИ со ссылкой на источники в государственных структурах, страна-агрессор РФ готовится к новым массированным атакам по территории Украины, а одними из главных целей могут стать объекты водоснабжения. В случае повреждения инфраструктуры миллионы людей в разных городах могут перейти на подачу воды по графикам.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба также предупреждал о риске ударов по системам водоснабжения. По его словам, Украина уже усиливает защиту критической инфраструктуры, обеспечивает водоканалы и насосные станции резервными источниками питания, а также развивает альтернативные схемы подачи воды и распределенную генерацию.

Другие новости:

О личности: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк — предприниматель, бывший директор предприятия розничной торговли. В настоящее время — народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред