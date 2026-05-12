Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

Юрий Берендий
12 мая 2026, 18:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Виннице возникли масштабные перебои с водоснабжением из-за проблем с электроснабжением и аварии на магистральном водопроводе, сообщили в водоканале.
Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло
Новости Винницы — крупный областной центр Украины полностью остался без воды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Винница осталась без воды из-за проблем с электроснабжением
  • Остановлена главная станция, энергетики работают над восстановлением

Винница осталась без водоснабжения из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщает "Винницаоблэнерго".

Отмечается, что из-за проблем со светом остановилась главная водопроводная станция из-за проблем с электроснабжением.

видео дня

"Город сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением. Уже работаем над восстановлением э/с", — говорится в сообщении.

Ранее в "Винницаводоканале" сообщили, что из-за аварийно-ремонтных работ часть Винницы временно осталась без водоснабжения. Специалисты заявили, что уже работают на месте повреждения, где планируют вырезать аварийный участок трубы и установить временную вставку. Жителей района Урожай попросили отнестись с пониманием, отметив, что водоснабжение планируют восстановить ориентировочно до 20:00.

Также в предприятии уточнили, что на улице Кориатовичей произошла значительная утечка на магистральном водопроводе диаметром 300 мм.

Из-за этого без воды остались дома по адресам: Литвиненко, 56, 58, 29, 31; Сенатора Маккейна, 23; Скалецкого, 40, 42; а также Кориатовичей, 168–176 и 149–183.

"Под давлением ликвидировать не можем, поэтому останавливаем водопровод. Бригада на месте", — сообщили в водоканале.

Какие города РФ могут остаться без водоснабжения

Как писал Главред, народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ранее предполагал, что Россия может попытаться дестабилизировать систему централизованного водоснабжения в крупных городах Украины, в частности в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.Он подчеркивал, что украинским семьям стоит быть готовыми к возможным рискам и заранее позаботиться о запасах питьевой и технической воды.

"Насколько я понимаю, их интересует водоснабжение в городах-миллионниках: Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Маловероятно, что им интересны Житомир, Черкассы или Чернигов. Но города-миллионники они, скорее всего, будут пытаться лишить возможности подавать воду и осуществлять водоотведение", — отмечал он.

Проблемы с водоснабжением — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне могут готовить операцию против систем водоснабжения Украины в ближайшие месяцы, поэтому защита таких объектов требует особого внимания. Об этом ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

По информации СМИ со ссылкой на источники в государственных структурах, страна-агрессор РФ готовится к новым массированным атакам по территории Украины, а одними из главных целей могут стать объекты водоснабжения. В случае повреждения инфраструктуры миллионы людей в разных городах могут перейти на подачу воды по графикам.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба также предупреждал о риске ударов по системам водоснабжения. По его словам, Украина уже усиливает защиту критической инфраструктуры, обеспечивает водоканалы и насосные станции резервными источниками питания, а также развивает альтернативные схемы подачи воды и распределенную генерацию.

Другие новости:

О личности: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк — предприниматель, бывший директор предприятия розничной торговли. В настоящее время — народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа".

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Винница Винницкая область новости Винницы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

18:59Синоптик
Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:31Политика
Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Последние новости

19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

19:10

Как Путин готовится не к переговорам, а к репрессиям: Денисенко о сигналах из Москвымнение

19:01

Тайные ложи Киева: один документ раскрыл, кто на самом деле управлял городомВидео

18:59

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
18:51

Посадка голубики: авторская методика выращивания без траншей и лишних усилийВидео

18:42

Результат за 3 дня: чем поливать огурцы и помидоры в мае для быстрого роста

18:38

Слово "пижон" употребляют ошибочно — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:33

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке тигренка на стуле за 9 секунд

Реклама
18:31

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:24

Названы идеальные страны для людей по дате рождения: список удивил

18:07

Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

17:55

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

Реклама
16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

15:26

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

15:21

Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

15:10

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет удача с 12 мая

14:43

Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

14:41

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:40

Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

Реклама
13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

13:56

Нашли на полу в крови: в РФ скончался звезда "Ворониных"

13:46

Упокоилась с миром: на странице жены Цекало появилось новое заявление

13:44

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

13:40

Неразгаданная тайна NASA: загадочный полет астронавта после смертиВидео

13:24

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

13:24

РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины

12:57

Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фаворитыВидео

12:44

"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

12:39

Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять