Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

Винница осталась без водоснабжения из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщает "Винницаоблэнерго".
Отмечается, что из-за проблем со светом остановилась главная водопроводная станция из-за проблем с электроснабжением.
"Город сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением. Уже работаем над восстановлением э/с", — говорится в сообщении.
Ранее в "Винницаводоканале" сообщили, что из-за аварийно-ремонтных работ часть Винницы временно осталась без водоснабжения. Специалисты заявили, что уже работают на месте повреждения, где планируют вырезать аварийный участок трубы и установить временную вставку. Жителей района Урожай попросили отнестись с пониманием, отметив, что водоснабжение планируют восстановить ориентировочно до 20:00.
Также в предприятии уточнили, что на улице Кориатовичей произошла значительная утечка на магистральном водопроводе диаметром 300 мм.
Из-за этого без воды остались дома по адресам: Литвиненко, 56, 58, 29, 31; Сенатора Маккейна, 23; Скалецкого, 40, 42; а также Кориатовичей, 168–176 и 149–183.
"Под давлением ликвидировать не можем, поэтому останавливаем водопровод. Бригада на месте", — сообщили в водоканале.
Какие города РФ могут остаться без водоснабжения
Как писал Главред, народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ранее предполагал, что Россия может попытаться дестабилизировать систему централизованного водоснабжения в крупных городах Украины, в частности в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.Он подчеркивал, что украинским семьям стоит быть готовыми к возможным рискам и заранее позаботиться о запасах питьевой и технической воды.
"Насколько я понимаю, их интересует водоснабжение в городах-миллионниках: Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Маловероятно, что им интересны Житомир, Черкассы или Чернигов. Но города-миллионники они, скорее всего, будут пытаться лишить возможности подавать воду и осуществлять водоотведение", — отмечал он.
Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне могут готовить операцию против систем водоснабжения Украины в ближайшие месяцы, поэтому защита таких объектов требует особого внимания. Об этом ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
По информации СМИ со ссылкой на источники в государственных структурах, страна-агрессор РФ готовится к новым массированным атакам по территории Украины, а одними из главных целей могут стать объекты водоснабжения. В случае повреждения инфраструктуры миллионы людей в разных городах могут перейти на подачу воды по графикам.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба также предупреждал о риске ударов по системам водоснабжения. По его словам, Украина уже усиливает защиту критической инфраструктуры, обеспечивает водоканалы и насосные станции резервными источниками питания, а также развивает альтернативные схемы подачи воды и распределенную генерацию.
О личности: Сергей Нагорняк
Сергей Нагорняк — предприниматель, бывший директор предприятия розничной торговли. В настоящее время — народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа".
Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.
