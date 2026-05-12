РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины

Жданов объяснил, при каких условиях украинцы смогут вернуться в родные города.

Украина вместе с партнерами сможет восстановить разрушенные врагом населенные пункты

Что сказал Жданов:

Восстановление разрушенных РФ городов позволит вернуть украинцев домой

Восстановление территорий является стратегически целесообразным для демографии страны

Привлечение международных партнеров значительно усилит процесс реновации

Страна-агрессор Россия разрушила десятки населенных пунктов в Украине. В случае оптимистического сценария Украине удастся вернуть 100% своих территорий, и тогда восстановление этих городов будет иметь смысл.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, восстановление полностью разрушенных населенных пунктов способно вернуть значительную часть населения домой и исправить демографическую ситуацию.

Если украинцы вернутся в свои родные города, это вернет и рабочую силу, а также появится больше возможностей для расселения временно перемещенных лиц.

Жданов отметил, что восстановление может иметь больше положительных последствий, если Украина будет привлекать к нему партнеров.

"Мы на своей земле, и восстановление городов для нас целесообразно. России все это просто не нужно. Посмотрите за Урал: половина России то тонет, то горит, то там скот забивают в шести областях, что может спровоцировать нехватку продовольствия. И что, РФ вкладывает туда миллиарды рублей? Нет, она отбирает последние деньги у экономики, даже у олигархов, лишь бы профинансировать войну", — добавил эксперт.

Что РФ планирует делать с разрушенными городами Украины

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, восстанавливать разрушенные до основания украинские города Россия точно не будет.

Причина в том, что на восстановление нужны колоссальные средства и огромные инвестиции, чего у РФ сегодня просто нет. Максимум, что Россия будет делать – это исключительно в целях пропаганды создавать "потемкинские деревни".

Напомним, Главред писал, что РФ стремится создать "буферную зону" в Днепропетровской области, чтобы обеспечить безопасность оккупированного Великоновосельского района Донецкой области, и полностью захватить остальную часть неоккупированной Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Россия не собирается восстанавливать большинство захваченных городов Украины, которые она превратила в руины. Значительную часть населенных пунктов могут просто сравнять с землей и превратить в "могильники".

Недавно Владимир Зеленский заявил, что на южных украинских землях, которые сейчас находятся под оккупацией, Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

