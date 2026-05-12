Культовые трофеи времен СССР: за чем советские люди стояли в бесконечных очередях

Дарья Пшеничник
12 мая 2026, 05:11
Владение определенным набором дефицитных товаров считалось доказательством того, что жизнь человека сложилась успешно.
Очереди в СССР / Коллаж: Главред, фото: 20th.su

Советская эпоха превратила быт в отдельную систему ценностей, в которой обычные вещи становились символами статуса. Дефицит порождал очереди, знакомства и настоящую охоту за тем, что сегодня кажется обычным барахлом.

Когда-то желанные предметы теперь вызывают лишь теплую ностальгию или становятся проблемой для наследников, которым достаются громоздкие "сокровища". Главред вспомнил пять главных маркеров советского благосостояния, за которыми гонялись миллионы.

Сервиз "Мадонна": неприкосновенная гордость серванта

Немецкий сервиз с романтическими сюжетами был мечтой каждой хозяйки. В 70-х он появлялся в магазинах настолько редко, что его покупка превращалась в событие, пишет Oboz.ua.

Набор не использовали ежедневно — его ставили за стекло, доставая только на самые большие праздники, чтобы продемонстрировать гостям вкус и достаток семьи.

Хрустальные люстры: блеск, требовавший жертв

Обычную люстру купить было сложно, а хрустальную — почти нереально. Особенно ценилось богемское стекло с множеством подвесок. Во время уборки каждый элемент снимали и мыли вручную, но с годами детали тускнели, терялись или трескались, превращая былую роскошь в печальное воспоминание.

Ковер на стене: универсальное доказательство успеха

Пестрый ковер выполнял сразу несколько функций: украшал комнату, утеплял стену и скрывал строительные недостатки. Его стоимость достигала 150–200 рублей, но даже за деньги приходилось ждать годами. Сочетание ковра на стене и хрусталя в серванте считалось официальным признаком "удачно устроенной жизни".

Меховые шапки: роскошь, которую боялись снимать

Норковые шапки были популярны среди мужчин и женщин, хотя в сильные морозы они не слишком спасали. Их цена равнялась нескольким зарплатам, поэтому владельцы носили их с опаской — в общественных местах такие вещи часто не снимали, чтобы не стать жертвой воров.

Сегодня подобные аксессуары вряд ли вызывают восторг у молодежи, которая предпочитает практичность.

Иностранные "стенки": мебельный трофей из Югославии и ГДР

В 70-х годах импортные мебельные "стенки" стали настоящим хитом. Они занимали половину комнаты, но считались вершиной комфорта и престижа. Из-за бешенного спроса их можно было получить только "по знакомству" или по спискам.

Для многих такая конструкция в гостиной была финальным штрихом в создании "правильного" советского дома.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

