Грозы, град и шквалы надвигаются на Львовщину: когда ожидается опасная погода

На Львовскую область надвигается атмосферный фронт, сопровождающийся опасными явлениями.

https://glavred.info/synoptic/grozy-grad-i-uragan-nadvigayutsya-na-lvovshchinu-kogda-ozhidaetsya-opasnaya-pogoda-10763798.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 12 мая / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая будет погода на Львовщине 12 мая

Ожидаются ли дожди, грозы и град

До каких значений опустится ночная температура и какой будет дневная

Во вторник, 12 мая, погода на Львовщине будет определяться прохождением атмосферных фронтов, что принесет с собой опасные метеорологические явления. Ожидается значительное усиление ветра и грозы. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди, а днем — грозы и местами град. Южный ветер сменит свое направление на северо-западное, его скорость составит 9–14 м/с. Однако днем ожидаются мощные порывы до 17–22 м/с.

видео дня

Ночная температура на Львовщине будет колебаться в пределах 10-15° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 14-19° тепла. Из-за осадков прогнозируется ухудшение видимости на автодорогах.

Погода во Львовской области 12 мая / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове 12 мая

Во Львове вторник также будет облачным и дождливым. В течение суток ожидаются грозы, а днем возможен град. Скорость ветра достигнет 9-14 м/с, а во время дневных порывов — до штормовых 17-22 м/с.

Ночью температура воздуха составит 11-13° тепла, днем воздух прогреется до 17-19° тепла.

Предупреждение об опасных явлениях

Из-за гроз, града и сильных порывов ветра по всей территории Львовщины и во Львове объявлен I уровень опасности (желтый). Жителей призывают быть осторожными во время пребывания на улице.

Опасные явления / Инфографика: Главред

Также, несмотря на осадки, на Львовщине 12 мая сохраняется неоднородная ситуация с пожарной опасностью. Во Львове и области (кроме горной части) в течение 12–14 мая прогнозируют преимущественно высокий (4-й класс) уровень опасности. Погода будет способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения огня в экосистемах.

Предупреждение о пожарной опасности / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Какая будет погода в течение недели

Начало недели во Львове и области будет отличаться нестабильным характером с чередованием дождей и гроз. Однако уже во второй половине недели ситуация стабилизируется и ожидается спокойная погода без осадков.

Температура воздуха ночью составит около 10° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных 22°.

Погода на Львовщине в течение недели / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 11 мая в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, который снизит видимость на дорогах до 200-500 метров.

Также в Житомирской области 11-15 мая ожидается умеренно теплая погода с периодическими дождями. Температура днем составит 17-22°, в середине недели возможны грозы и кратковременные осадки.

Кроме того, 12 мая в Украине ожидается прохладная погода с дождями и грозами. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред