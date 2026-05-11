Без штрафов и ограничений: какую рыбу можно ловить в мае

Рыболовам не следует забывать о весенне-летнем нерестовом запрете.

Правила рыбалки в мае / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие правила рыбалки действуют во время нереста

Какую рыбу можно ловить в мае без штрафов

Рыбалка является популярным видом отдыха среди украинцев, но она регулируется четкими нормами. В частности, существуют суточные лимиты на вылов рыбы, превышение которых может обернуться штрафом.

Главред решил разобраться, какую рыбу разрешено ловить в мае.

Нерестовый запрет в мае

Как известно, с 1 апреля 2026 года в Украине действует традиционный весенне-летний нерестовый запрет. Он заканчивается в конце мая или июня, в зависимости от области.

Любительская рыбалка в период нереста не запрещена, но осуществлять ее нужно с соблюдением установленных правил. Согласно действующим нормам, разрешается:

ловить исключительно с берега за пределами нерестилищ;

использовать спиннинг только с одной искусственной приманкой;

использовать крючковые снасти с максимум двумя крючками на одного рыболова.

Любые другие способы вылова запрещены, как и превышение суточной нормы — не более 3 кг рыбы.

Каков минимально допустимый размер улова

В Госрыбагентстве заявляют, что в соответствии с правилами любительского рыболовства, рыболовы должны иметь при себе измерительный инструмент, чтобы самостоятельно контролировать размер пойманной рыбы.

Минимально допустимые размеры для вылова в 2026 году следующие:

сиг — от 25 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

синец — от 22 см;

белизна — от 30 см;

головень и чехонь — от 24 см;

сом европейский — от 80 см;

лин, ручьевая форель, рыбец — от 20 см;

речные раки — от 11 см в днепровских водохранилищах и от 10 см — в других водоемах;

лещ и карп (сазан) — от 35 см в днепровских водохранилищах, от 30 см — в других водоемах;

плитка и тарань — от 18 см в днепровских водохранилищах (в других водоемах ограничений по размеру нет);

белый амур и толстолоб (белый и пестрый) — от 60 см в днепровских водохранилищах, от 40 см — в других водоемах.

Какую рыбу можно ловить без ограничений

В Николаевском рыбоохранном патруле рассказали, что отдельные виды рыб разрешено вылавливать без ограничений. Речь идет прежде всего о тех, которые считаются инвазивными или имеют чрезмерную численность и негативно влияют на экосистему.

В этот перечень входят:

тюлька;

атерина;

верховодка;

солнечный окунь;

ротан-головешка;

амурский чебачок;

карликовый американский сом.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Инфографика: Главред

Какая рыба клюет в мае

В Сумском рыбоохранном патруле заявили, что в мае лучше всего клюет окунь, карась и щука.

Отмечается, что ловить окуня в мае рекомендуется недалеко от берега. В это время и в этом месте окунь чрезвычайно активен. В то же время за карасем рекомендуется отправляться не раньше 15 мая.

Кроме того, май — идеальное время для ловли щуки, ведь в это время у нее начинается сильный голод. Рыба бросается на все, что может стать для нее пищей.

Какую рыбу и на что ловить в мае – видео:

Об источнике: рыбоохранный патруль Рыбоохранный патруль — орган рыбоохраны, входящий в структуру Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Создан 30 сентября 2015 года (Постановление КМУ от 30.09.15 № 895 "Об утверждении Положения о Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины"), пишет Википедия.

