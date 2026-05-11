Без штрафов и ограничений: какую рыбу можно ловить в мае

Рыбалка является популярным видом отдыха среди украинцев, но она регулируется четкими нормами. В частности, существуют суточные лимиты на вылов рыбы, превышение которых может обернуться штрафом.
Главред решил разобраться, какую рыбу разрешено ловить в мае.
Нерестовый запрет в мае
Как известно, с 1 апреля 2026 года в Украине действует традиционный весенне-летний нерестовый запрет. Он заканчивается в конце мая или июня, в зависимости от области.
Любительская рыбалка в период нереста не запрещена, но осуществлять ее нужно с соблюдением установленных правил. Согласно действующим нормам, разрешается:
- ловить исключительно с берега за пределами нерестилищ;
- использовать спиннинг только с одной искусственной приманкой;
- использовать крючковые снасти с максимум двумя крючками на одного рыболова.
Любые другие способы вылова запрещены, как и превышение суточной нормы — не более 3 кг рыбы.
Каков минимально допустимый размер улова
В Госрыбагентстве заявляют, что в соответствии с правилами любительского рыболовства, рыболовы должны иметь при себе измерительный инструмент, чтобы самостоятельно контролировать размер пойманной рыбы.
Минимально допустимые размеры для вылова в 2026 году следующие:
- сиг — от 25 см;
- щука — от 50 см;
- судак — от 42 см;
- синец — от 22 см;
- белизна — от 30 см;
- головень и чехонь — от 24 см;
- сом европейский — от 80 см;
- лин, ручьевая форель, рыбец — от 20 см;
- речные раки — от 11 см в днепровских водохранилищах и от 10 см — в других водоемах;
- лещ и карп (сазан) — от 35 см в днепровских водохранилищах, от 30 см — в других водоемах;
- плитка и тарань — от 18 см в днепровских водохранилищах (в других водоемах ограничений по размеру нет);
- белый амур и толстолоб (белый и пестрый) — от 60 см в днепровских водохранилищах, от 40 см — в других водоемах.
Какую рыбу можно ловить без ограничений
В Николаевском рыбоохранном патруле рассказали, что отдельные виды рыб разрешено вылавливать без ограничений. Речь идет прежде всего о тех, которые считаются инвазивными или имеют чрезмерную численность и негативно влияют на экосистему.
В этот перечень входят:
- тюлька;
- атерина;
- верховодка;
- солнечный окунь;
- ротан-головешка;
- амурский чебачок;
- карликовый американский сом.
Какая рыба клюет в мае
В Сумском рыбоохранном патруле заявили, что в мае лучше всего клюет окунь, карась и щука.
Отмечается, что ловить окуня в мае рекомендуется недалеко от берега. В это время и в этом месте окунь чрезвычайно активен. В то же время за карасем рекомендуется отправляться не раньше 15 мая.
Кроме того, май — идеальное время для ловли щуки, ведь в это время у нее начинается сильный голод. Рыба бросается на все, что может стать для нее пищей.
Какую рыбу и на что ловить в мае – видео:
Об источнике: рыбоохранный патруль
Рыбоохранный патруль — орган рыбоохраны, входящий в структуру Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Создан 30 сентября 2015 года (Постановление КМУ от 30.09.15 № 895 "Об утверждении Положения о Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины"), пишет Википедия.
