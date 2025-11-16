"Страшно представить, какие там зубы": рыбак поймал гигантского "монстра"

Вкртаце:
- Рыбак поймал щуку
- Вес рыбы - более 8 килограммов
В Ровенской области мужчина поймал щуку весом более 8 килограммов. Такие трофеи рыбакам случаются все чаще. На Facebook-странице "Типичная Дубровица" опубликовали фото водяного "монстра".
В Facebook-сообществе не раскрывают точное место улова, но отмечают, что такие гиганты могут водиться в реке Горынь.
В комментариях под видео пользователи шутят: "Страшно подумать, какие там зубы" и "А это точно щука? Большая, а может это крокодил".
Щука - что известно
Щука - это род пресноводных рыб, которые могут достигать в длину более 1.8 метра, вес - 35 кг, самки всегда больше самцов, пишет Википедия. Обычно щуку ловят весной после нереста.
Тело щуки вытянутое, спинной плавник сильно оттянут к хвосту, практически симметричен анальному плавнику, создавая таким образом "лопасть" - идеальное приспособление для ускорения во время охоты.
Спина этой рыбы темно-зеленого или почти черного цвета, бока полосато-зеленые или темно зеленого цвета, брюхо желтовато-белое с серыми пятнами. Окраска сильно зависит от возраста и места обитания рыбы.
Редкие трофеи рыбаков в Украине
Как ранее писал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня.
Недавно в Житомирской области на реке Тетерев рыбак поймал крупного судака. Мужчина написал, что судак весит 5 килограммов. При этом рыбак отметил, что зверюгу он отпустил обратно в реку.
Об источнике: Википедия
Wikipedia - общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которой занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа". Название образовано от слов "вики" (технологии для создания сайтов) и "энциклопедия". Основателями Википедии являются Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.
