Певица-предательница теперь может оказаться в зоне риска.

Анна Седокова и Янис Тимма были женаты несколько лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Кратко:

Что смогла сделать адвокат семьи

Какую информацию она пытается узнать

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, которая продолжает борьбу против его бывшей жены - певицы-предательницы Анны Седоковой, сообщила важную новость.

Как пишут российские пропагандисты, адвокату наконец удалось добиться получения мобильных телефонов Яниса Тиммы, который покончил с собой в день рождения певицы-предательницы в прошлом году.

Седокова - в зоне риска / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

"Ну что, уважаемые, пятница — пора отдыхать! Давайте я поделюсь новостью, и будем отдыхать. Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться", - говорит адвокат.

Отметим, что адвокат семьи покойного спортсмена Маргарита Гаврилова продолжает борьбу с Седоковой. Семья пытается добиться права распоряжаться имуществом умершего Тиммы. Родители Яниса полагают, что наследство должно достаться сыну от первого брака Тиммы с Саней Ошей — Кристиану.

Семья и поклонники латвийского баскетболиста твердо считают, что Седокова незаконно присвоила имущество бывшего супруга.

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

