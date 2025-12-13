Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

Алена Кюпели
13 декабря 2025, 12:16
44
Певица-предательница теперь может оказаться в зоне риска.
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма были женаты несколько лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Кратко:

  • Что смогла сделать адвокат семьи
  • Какую информацию она пытается узнать

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, которая продолжает борьбу против его бывшей жены - певицы-предательницы Анны Седоковой, сообщила важную новость.

Как пишут российские пропагандисты, адвокату наконец удалось добиться получения мобильных телефонов Яниса Тиммы, который покончил с собой в день рождения певицы-предательницы в прошлом году.

видео дня
Лиза Ющенко и Седокова - сестры по внешности
Седокова - в зоне риска / Фото Instagram/liza_u, annasedokova

"Ну что, уважаемые, пятница — пора отдыхать! Давайте я поделюсь новостью, и будем отдыхать. Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться", - говорит адвокат.

Отметим, что адвокат семьи покойного спортсмена Маргарита Гаврилова продолжает борьбу с Седоковой. Семья пытается добиться права распоряжаться имуществом умершего Тиммы. Родители Яниса полагают, что наследство должно достаться сыну от первого брака Тиммы с Саней Ошей — Кристиану.

Семья и поклонники латвийского баскетболиста твердо считают, что Седокова незаконно присвоила имущество бывшего супруга.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что пиар-директор украинского артиста Степана Гиги Ирэна Зайко прокомментировала смерть легендарного певца Степана Гиги.

Российская певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о террористическом нападении РФ на ее родную Украину, может покинуть Россию из-за своего мужа.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анна Седокова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

13:18Война
РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:52Мир
"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:57Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Учите русский язык": беглец Олег Винник попал в новый скандал

"Учите русский язык": беглец Олег Винник попал в новый скандал

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случай

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случай

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

Последние новости

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на Украину

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:49

Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

11:33

"Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

Реклама
11:20

Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атакФото

10:59

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

10:57

Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

10:14

Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

09:43

Страну жестко штормит: Украину накрыла мощная магнитная буря

09:24

Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

09:22

"Скоро узнаем": Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

08:48

В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

08:10

Как украинские дроны-перехватчики стали проблемой для РФмнение

08:02

Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

06:10

Как выглядит гибридная война будущего?мнение

Реклама
06:00

"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

05:43

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

05:24

Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

04:30

Судьба подскажет путь: каких знаков зодиака закрутит вихрь богатства и достатка

04:00

Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

02:45

Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

02:11

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

01:41

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

01:38

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

01:30

Рост тарифов на газ: украинцам назвали сроки повышения цен

00:32

"Шаг в шаг идет по пути Союза": эксперт указал на роковую ошибку Путина

00:28

Фатальную ошибку допускает большинство: одно средство делает унитаз идеально чистымВидео

00:07

Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

12 декабря, пятница
23:53

Стирка обуви в машинке без риска: эксперты раскрыли проверенный метод

23:33

Удары по Москве и блэкаут в РФ: названы вероятные цели для ВСУ

23:33

После скандального признания отца: какая участница вылетела из "Холостяка"

23:05

"Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти

22:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

22:38

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Реклама
22:32

Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

22:22

"Будет трудно": эксперт раскрыл возможные сценарии зимних отключений

22:21

Курил и сам писал песни: какой была жизнь Степана Гиги

22:09

Это не ИИ: как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен

21:54

Трижды оказывался под дулом - какой украинский поэт чудом избежал расстрела

21:48

Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

21:36

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять