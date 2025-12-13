Кратко:
- Что смогла сделать адвокат семьи
- Какую информацию она пытается узнать
Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, которая продолжает борьбу против его бывшей жены - певицы-предательницы Анны Седоковой, сообщила важную новость.
Как пишут российские пропагандисты, адвокату наконец удалось добиться получения мобильных телефонов Яниса Тиммы, который покончил с собой в день рождения певицы-предательницы в прошлом году.
"Ну что, уважаемые, пятница — пора отдыхать! Давайте я поделюсь новостью, и будем отдыхать. Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовице приготовиться", - говорит адвокат.
Отметим, что адвокат семьи покойного спортсмена Маргарита Гаврилова продолжает борьбу с Седоковой. Семья пытается добиться права распоряжаться имуществом умершего Тиммы. Родители Яниса полагают, что наследство должно достаться сыну от первого брака Тиммы с Саней Ошей — Кристиану.
Семья и поклонники латвийского баскетболиста твердо считают, что Седокова незаконно присвоила имущество бывшего супруга.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что пиар-директор украинского артиста Степана Гиги Ирэна Зайко прокомментировала смерть легендарного певца Степана Гиги.
Российская певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о террористическом нападении РФ на ее родную Украину, может покинуть Россию из-за своего мужа.
Вас также может заинтересовать:
- "Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой
- Горит огнем: Седокова показала пораженное болезнью тело
- Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа
О персоне: Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред