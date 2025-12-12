Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

Вы узнаете:
- Сколько будет стоить доллар 15 декабря
- На сколько подешевел курс евро
- Каким будет курс злотого 15 декабря
На понедельник, 15 декабря, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины
На понедельник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 42,19 гривны за доллар. Таким образом доллар подешевел на 8 копеек.
Евро также снизил свои позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 5 копеек.
Курс злотого на 15 декабря
НБУ увеличил курс польского злотого к гривне на 15 декабря по сравнению с 11 декабря на 6 копеек - до 11,71 гривны.
Курс валют - последние новости
Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.
Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.
В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.
Читайте также:
- До Нового года курс доллара может измениться кардинально: что прогнозирует банкир
- Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре
- В Украине ощутимо изменился курс валют: сколько теперь стоят доллар и евро
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред