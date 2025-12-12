Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 15 декабря.

Курс валют на 15 декабря / Коллаж: Главред, фото: Freepik

На понедельник, 15 декабря, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины

На понедельник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 42,19 гривны за доллар. Таким образом доллар подешевел на 8 копеек.

Евро также снизил свои позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 5 копеек.

НБУ увеличил курс польского злотого к гривне на 15 декабря по сравнению с 11 декабря на 6 копеек - до 11,71 гривны.

Ранее Главред публиковал свежий прогноз финансовых аналитиков. Регулятор смягчает давление на курс, создавая условия для более спокойной торговли. В то же время продолжается сезонный спрос со стороны крупных плательщиков, который растет постепенно. Это позволяет рынку оставаться контролируемым, без чрезмерной нагрузки.

Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре. Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии. По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

