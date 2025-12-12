Когнитивная война Кремля: в ISW раскрыли реальные продвижения россиян на фронте

Кремль хочет изобразить российскую военную победу в Украине как неизбежную.

Кремль преувеличивает свои "победы" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Заявления России о "победах" на фронте - преувеличены

Так Кремль хочет подтолкнуть Украину к капитуляции

Россияне имеют продвижение только на шести направлениях

В течение последних нескольких недель чиновники страны-агрессора России преувеличивали "победы" своего оккупационного войска на поле боя. Их усилия направлены на то, чтобы создать ложное впечатление, что линия фронта разрушается, и подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, линия фронта в Украине не грозит неизбежным коллапсом.

"Кремль пытается использовать эти заявления, чтобы изобразить российскую военную победу в Украине как неизбежную, чтобы Запад прекратил поддерживать Украину и подтолкнул ее к капитуляции перед требованиями России. Ситуация на поле боя является серьезной на нескольких участках линии фронта, однако линии фронта еще далеки от коллапса", - говорится в отчете.

Отмечается, что российские войска не смогли обеспечить тактически значительных успехов на более чем нескольких участках поля боя одновременно.

"Россияне смогли достичь тактически значительных успехов на определенных участках линии фронта, в значительной степени благодаря многомесячным усилиям, направленным на достижение частичного эффекта воздушного перекрытия и ослабление обороны Украины перед усилением наземных операций", - говорят в ISW.

Аналитики добавляют, что войска РФ продвинулись на 4 652,2 квадратных километра в течение 2025-го, из которых почти 80% произошло только на шести направлениях: Лиманском, Константиновском, Покровском, Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. На остальных 10 направлениях оккупанты в этом году захватили 964,01 квадратных километра, что составляет лишь примерно 21% от общего объема продвижения.

"Кремль продолжает систематически предпринимать усилия когнитивной войны, чтобы усилить российские продвижения с помощью преувеличенных заявлений о достижениях и миссий по инфильтрации, пытаясь изобразить их как масштабное продвижение широким фронтом, чтобы ложно изобразить линию фронта разрушающейся по всему театру военных действий, вопреки всем имеющимся доказательствам", - подытожили в ISW.

Сколько еще может воевать Россия

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак сказал, что Россия проигрывает войну экономически, а не в военном смысле.

По его словам, сейчас российский ВПК не способен обеспечить даже приоритетное для РФ направление на фронте.

"С экономической точки зрения, войну нынешней интенсивности Россия выдержит еще не более двух-трех кварталов. Именно по этой причине - стремительного следования российской экономики к краху, а России к развалу - и происходят эти игры с переговорами", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел в Кремле совещание по ходу боевых действий в зоне так называемой "СВО" и приказал продолжать наступательные действия против Украины.

В партизанском движении Атеш рассказали, что военнослужащие страны-агрессора России массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Кроме того, командование оккупационной армии страны-агрессора России скрывает реальные потери на Покровском направлении. После масштабных потерь российское командование умышленно оформляет 200-х оккупантов, как тех, что "самовольно оставили часть".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

