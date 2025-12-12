Укр
Читать на украинском
Вопрос времени: эксперт заявил об уходе ВСУ из двух важных городов на фронте

Мария Николишин
12 декабря 2025, 08:24
89
Эксперт говорит, что бои за эти города стали следствием количественного превосходства россиян.
Отход ВСУ на другие позиции / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Выход ВСУ из Покровска и Мирнограда - вопрос времени
  • У россиян преимущество в личном составе в восемь-десять раз
  • Теплая погода дала врагу возможность применять бронетехнику

Отход Сил обороны на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

По его словам, к сожалению, ситуация дошла до логического завершения.

"Об этом мы с вами говорили, что рано или поздно, учитывая такое бешеное давление россиян, где у них преимущество в личном составе в восемь-десять раз, сдача или отход на другие позиции за Мирноградом и за Покровском, фактически их потеря, это было вопросом времени", - сказал он.

По его мнению, бои за эти города стали следствием количественного превосходства российских оккупационных войск. Свою роль также сыграли благоприятные погодные условия.

"Туманы на Донбассе, которых не было несколько лет, и теплая погода в декабре дали врагу возможность активно применять свою бронетехнику и осуществлять переброску большого количества личного состава", - подчеркнул эксперт.

Почему россияне хотят захватить Покровск

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев говорил, что Покровск привлекателен для России перспективой выхода на административные границы Днепропетровской области.

По его словам, если россиянам удастся захватить Покровск, то Константиновка станет следующей целью.

"Россияне будут прорываться к Славянско-Краматорской агломерации", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 10 декабря группа военнослужащих страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении совершила попытку проникновения в тыл украинских защитников.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сказал, что страна-агрессор Россия усиливает свою группировку на одном из приоритетных направлений фронта. Большую военную колонну с живой силой и боекомплектом в количестве 15 грузовиков зафиксировали во время движения из направления Ростова в Мариуполь.

Кроме того, российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Однако, заявления россиян не соответствуют действительности, в городе продолжаются активные бои.

Читайте также:

О персоне: Михаил Жирохов

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

