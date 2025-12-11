В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

Один из прохожих случайно заснял Алину Гросу в необычном виде.

Алина Гросу возможно беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Гросу засняли в супермаркете

Как выглядит певица

Украинскую известную певицу Алину Гросу "засекли" в супермаркете с заметно округлившимся животом.

Фото певицы поделился скандальный блогер-сплетник Богдан Беспалов. "Видела Гросу в магазине. У нее уже достаточно округлый живот. Но в Instagram она ничего не говорит", — пересказал слова инсайдера Беспалов.

"Алина Гросу ждет первенца. Котенок заметил певицу с округлым животиком в одном из американских супермаркетов", - написал он на своей странице в Telegram.

Алину Гросу подозревают в беременности

Гросу засняли с животом / Фото Беспалова

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

