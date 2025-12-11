Ученые назвали "целебный" вид сыра, который снижает давление и улучшает здоровье сердца

Вы узнаете:
- Какой сыр считают полезным для сердца
- Какие компоненты этого сыра помогают снижать давление
- Как пробиотики и пептиды в сыре влияют на организм
Швейцарский сыр может быть не только вкусным дополнением к рациону, но и полезным продуктом для людей, которые следят за уровнем артериального давления. Издание Very Well Health опубликовало новые данные о свойствах этого сыра, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему.
Меньше соли - меньше рисков
Одним из ключевых преимуществ швейцарского сыра является низкое содержание натрия. В одной унции (28 г) содержится всего 53 мг соли - значительно меньше, чем в большинстве других сыров. Исследования показывают, что уменьшение соли при производстве не ухудшает вкус или текстуру продукта, тогда как другие виды сыра при снижении соли теряют качество. Для людей с гипертонией это может быть важным диетическим фактором.
Мощный источник кальция
Швейцарский сыр содержит 252 мг кальция на унцию - это существенный вклад в суточную норму, которая для взрослых составляет 1000-1200 мг. Кальций необходим не только для костей: он участвует в сокращении сердечной мышцы и регуляции тонуса сосудов. Достаточное его потребление помогает предотвращать повышение давления.
Низкая калорийность
Еще одно преимущество - умеренная калорийность. В одной унции швейцарского сыра - 111 калорий. Это делает его полезным вариантом для людей, которые контролируют вес, ведь избыточная масса тела напрямую связана с риском гипертонии.
Антигипертензивные пептиды
В составе швейцарского сыра содержатся биологически активные пептиды IPP и VPP, которые имеют свойство снижать давление. Они действуют как природные ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) - механизм, который лежит в основе работы некоторых медикаментов против гипертонии. В семи видах швейцарского сыра эти пептиды были обнаружены в значительных концентрациях.
Пробиотики для здорового сердца
Швейцарский сыр также способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Пробиотики помогают улучшать пищеварение, а исследования связывают их влияние с нормализацией давления и общим укреплением сердечно-сосудистой системы.
Вас может заинтересовать:
- Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросе
- Почему красивые люди едят виноград - чем он полезен для женщин
- Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть
Об источнике: Verywellhealth
Verywell Health - это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на медицинской информации. Платформа публикует материалы о здоровье, уходе за собой, заболеваниях, лечении и профилактике. Контент создается медицинскими журналистами и проходит проверку сертифицированными врачами и специалистами. Сайт принадлежит медиакомпании Dotdash Meredith и считается одним из самых надежных потребительских ресурсов в сфере здравоохранения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред