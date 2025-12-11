Неизвестный дрон ночью ударил по дому на Львовщине: что произошло

Предупреждение об угрозе БпЛА во Львовской области не поступало.

Ночью во Львовской области дрон попал в дом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA, ua.depositphotos.com

Что известно:

В Сокольниках возле Львова около 04:00 дрон попал в частный дом

Пострадавших нет, но повреждена крыша, фасад и несколько комнат дома

Воздушной тревоги в области не объявляли, тип беспилотника полиция еще устанавливает

В ночь на 11 декабря в селе Сокольники, что вблизи Львова, около четырех утра произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, в здание попал дрон.

Об инциденте сообщили в полиции Львовской области. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и подтвердили факт удара беспилотника.

По словам пресс-службы, сообщение о взрыве в частном домохозяйстве поступило около 04:00. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате удара повреждена крыша, фасад и несколько комнат дома.

Несмотря на атаку, официального предупреждения об угрозе БпЛА той ночью в области не объявляли. Воздушная тревога на Львовщине в последний раз звучала еще ночью 7 декабря и длилась менее часа.

Какой именно тип дрона вызвал взрыв, правоохранители пока не уточняют - продолжаются следственные действия.

Позже стало известно, что попадание дрона по дому под Львовом квалифицируют как покушение на убийство.

Атаки "Шахедов" на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, во время ночной российской атаки 8 декабря один из ударных беспилотников типа "Шахед" взорвался рядом с жилой многоэтажкой в Чернигове. Из-за взрыва загорелся газопровод.

Кроме того, в ночь на 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи. Спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенка, были деблокированы из поврежденных помещений.

Также тогда российские войска ударили по Днепру и нескольким районам Днепропетровской области. К сожалению, есть погибший и пятеро пострадавших, среди них - двое детей. В частности, под атакой были Криворожский, Павлоградский и Никопольский районы.

