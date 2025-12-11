Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

Чтобы не бороться каждое утро со снегом и инеем, есть два простых решения.

https://glavred.info/auto/voditeley-prizvali-nakryt-avto-starymi-odeyalami-prostoy-no-genialnyy-layfhak-10723073.html Ссылка скопирована

Для чего водители накрывают одеялом авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Почему водителям советуют накрывать автомобили старыми одеялами зимой

Какие альтернативы одеялу можно использовать

Как сделать домашний спрей для размораживания лобового стекла

В связи с резким похолоданием в Украине и падением температуры ниже нуля, водители сталкиваются со значительными трудностями при прогреве и очистке автомобилей от мороза по утрам. Дополнительные минуты, потраченные на размораживание лобового стекла, могут существенно испортить утренний график.

Главред узнал, как защитить автомобиль от чрезмерного охлаждения и быстро избавиться от льда.

видео дня

Почему водителям советуют накрывать авто старым одеялом

Как пишет Daily Express, специалисты по автострахованию Marmalade советуют накрывать автомобили старыми одеялами. Этот простой лайфхак помогает избежать чрезмерного охлаждения салона и замерзания лобового стекла.

Старое одеяло или другая ткань выполняет роль физического щита, помогая защитить лобовое стекло от контакта с холодным воздухом и образования инея. Это особенно полезно, когда ожидается снег, поскольку достаточно просто убрать одеяло, чтобы иметь чистое стекло.

Какие альтернативы одеялу можно использовать

Если дома нет старого одеяла, есть другие способы защитить автомобиль. Эксперты отмечают, что можно использовать старые газеты, но одеяла являются мягкими и менее склонны к прилипанию к лобовому стеклу, чем газеты.

Можно также использовать картон. Однако важно, чтобы картон плотно прилегал к стеклу и не позволял снегу просачиваться под него.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Как быстро избавиться от инея утром

Если иней все же покрыл лобовое стекло, эксперты предлагают сделать домашний спрей для размораживания, который состоит из 1/3 воды и 2/3 изопропилового спирта. Этот раствор поможет быстро и легко избавиться от инея и снега на лобовом стекле, экономя время и усилия в холодное утро.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред