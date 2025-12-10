Укр
Цены снизились сразу на 20%: в Украине неожиданно подешевел один вид мяса

Руслана Заклинская
10 декабря 2025, 18:59
После выходных на "Столичном рынке" наблюдаются разнонаправленные изменения в стоимости мяса.
Цены снизились сразу на 20%: в Украине неожиданно подешевел один вид мяса
Цены на мясо / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В Украине подорожали телятина, индейка и утка
  • Курятина подешевела
  • Цены на свинину не изменились

В начале недели некоторые виды мяса в Украине подорожали. В то же время стоимость курятины существенно снизилась. Об этом свидетельствуют данные сайта "Столичного рынка".

Телятина показала умеренное подорожание. Так, телячья грудинка добавила 5 грн и теперь стоит 185 грн/кг, лопатка подорожала на 10 грн - до 365 грн/кг, а телячья вырезка поднялась на 10 грн, до 880 грн/кг.

Индейка также немного подорожала. Филе теперь стоит 279 грн/кг (было 275 грн), бедро - 245 грн/кг (было 239 грн), а голень - 125 грн/кг (было 117 грн).

Больше всего за выходные выросла цена на утку. Тушка пекинской утки подорожала на 20 грн - с 179 до 199 грн/кг.

В то же время курятина подешевела. Куриную тушку по состоянию на 10 декабря продают по 99 грн/кг, что на 16 грн меньше, чем перед выходными. Куриное филе упало в цене на 24 грн - до 171 грн/кг, а куриные крылышки подешевели более чем на 20% - с 99 до 79 грн/кг.

Что касается свинины, ее цены остались стабильными. В то же время сало немного подешевело. Его стоимость упала с 220 до 210 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сколько будет стоить рождественский ужин - подсчет

В 2025 году традиционный рождественский ужин из двенадцати блюд обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 грн. Самыми дорогими остаются жареная рыба, кутья и узвар, сообщают в Институте аграрной экономики.

В традиционное меню входят кутья, узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, капустой и вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, свежие и соленые овощи. В общем, стоимость рождественского стола 2025 года практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, за прошедшую неделю в Украине выросли цены на овощи и фрукты. Картофель стоит 9-12 грн/кг, белокочанная капуста - 8-10 грн/кг. Огурцы подорожали до 90-160 грн/кг, достигнув максимума за последние 8 лет.

Также эксперт Денис Марчук отметил, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут поднять цены на продукты до 30%, особенно на молочную и мясную продукцию из-за потребности в охлаждении. Цены на картофель изменятся незначительно.

Как сообщал Главред, глава Союза Украинского крестьянства Иван Томич предупредил, что с приближением зимних праздников в Украине ожидается подорожание отдельных продуктов питания на 10%. По его словам, больше всего подорожают свинина и изделия из нее, часть курятины, а также растительное масло и яйца.

Об источнике: Столичный рынок

Столичный рынок - один из крупнейших продовольственных рынков Киева, специализирующийся на продаже продуктов питания, в том числе мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и бакалеи. Рынок объединяет многочисленных поставщиков и фермеров из разных регионов Украины, предлагая широкий ассортимент товаров как для оптовых, так и для розничных покупателей.

мясо продукты питания цены на продукты новости Украины
