Уже стоит запасаться: любимый новогодний напиток украинцев скоро подорожает

Рост цены будет зависеть от категории напитка и производителя.

Коротко:

Алкогольные напитки подорожают уже в конце декабря

Цены на шампанское могут вырасти на 10-20 гривен за бутылку

Также ожидается ощутимое изменение стоимости виски

Цены на алкогольные напитки в Украине начнут увеличиваться из-за увеличенного спроса уже в конце декабря. Об этом заявила товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии Новости.LIVE.

По ее словам, декабрь и январь считаются наиболее прибыльными месяцами для производителей, ритейлеров и импортеров спиртного.

"Ожидается, что цены на алкоголь в праздничный период могут вырасти, однако степень такого роста будет зависеть от категории напитка, производителя, происхождения и торговой сети", - говорится в сообщении.

Товаровед считает, что шампанское (игристое вино) может подорожать где-то на 10-20 гривен за бутылку, хотя восходящий тренд коснется, вероятно, только позиций премиум сегмента и импортных изделий.

В то же время, для виски Лилия Быстрицкая прогнозирует изменение стоимости на уровне 10-15% в сторону увеличения. Зато обычное вино, коньяк и водка останутся на позициях, близких к нынешним.

Почему растут цены на продукты перед праздниками

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что цены перед праздниками в Украине растут из-за того, что люди, чтобы накрыть праздничные столы, вытягивают деньги из запасов и создают дополнительный спрос.

"То есть чисто на праздничный период люди увеличивают свою покупательную способность. Именно поэтому растут цены, а не из-за того, что перед праздниками вдруг стало меньше продуктов", - отметил он.

Как сообщал Главред, в супермаркетах цены на один из самых любимых сезонных фруктов украинцев резко упали. Речь идет о мандаринах, некоторые сорта которых за последние два месяца подешевели более чем на 50%.

Накануне Рождества и Нового года украинцам стоит готовиться к традиционному росту цен на продукты питания. Во второй декаде декабря стоимость основных товаров для праздничного стола может вырасти на 7-10%.

Кроме того, традиционный ощутимый рост цен на основные виды мяса - говядину, свинину и курятину - также начнется перед новогодними праздниками.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

