Не доллар и не евро: неожиданный фаворит среди валютных депозитов украинцев

В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 524,6 млрд грн.

В какой валюте украинцы хранят деньги в банках / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Главное из новости:

Общая сумма вкладов граждан в украинских банках достигла 1,534 трлн грн

За октябрь объем вкладов вырос на 19,4 млрд грн

Граждане отдают предпочтение депозитам в гривне

Объем депозитов украинских граждан и предпринимателей вырос до 1,534 трлн грн по состоянию на 1 ноября 2025 года. По сравнению с октябрем сумма увеличилась на 19,4 млрд грн, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Лидером остается национальная валюта: в гривне украинцы держат более 1,01 трлн грн. В иностранной валюте сумма вкладов составляет эквивалент 524,6 млрд грн.

В какой валюте украинцы держат вклады / Фото: ФГВФЛ

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,1%, но их депозиты формируют 11,5% общей суммы - это 176,6 млрд грн.

Большинство вкладчиков (56,89%) имеют депозиты от 10 до 200 тыс. грн. В то же время 41,16% держат символические суммы - до 10 грн. Крупные вклады свыше 600 тыс. грн принадлежат лишь 0,6% клиентов, а от 200 до 400 тыс. грн - 0,97%.

Структура депозитов свидетельствует о преимуществе бессрочных счетов: они составляют 70,24% от общей суммы. Меньше всего украинцы доверяют долгосрочным вкладам более года - всего 0,74%.

Советы специалистов

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует пока не вкладывать деньги в гривневые депозиты или облигации и не переводить все средства в доллары.

В то же время экономист Андрей Забловский, который возглавляет Секретариат Совета предпринимателей при Кабмине, советует оставлять не менее 30% сбережений в гривне для покрытия трехмесячных расходов семьи, а остальные средства можно перевести в валюту.

Каким будет курс валют в декабре - прогноз эксперта

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

Он ожидает, что в декабре гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 гривны за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, Национальный банк Украины установил новые курсы валют на вторник, 2 декабря. Доллар, евро и польский злотый подорожали.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорила, что Национальный банк Украины активно вмешивается в рынок, продавая валюту на межбанке. Это позволяет сгладить потенциальные скачки курса и обеспечить равновесие в торговле.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Об источнике: ФГВФЛ ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физлиц) создан с целью защиты прав и законных интересов вкладчиков банков и укрепления доверия к банковской системе Украины. Фонд является экономически самостоятельным учреждением, которое не преследует цели получения прибыли. Как указано на официальном сайте, миссия фонда - гарантирование вкладов, защита прав кредиторов, повышение финансовой образованности для обеспечения доверия к финансовой системе и благосостояния общества.

