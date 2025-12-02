Не доллар и не евро: неожиданный фаворит среди валютных депозитов украинцев

Главное из новости:
- Общая сумма вкладов граждан в украинских банках достигла 1,534 трлн грн
- За октябрь объем вкладов вырос на 19,4 млрд грн
- Граждане отдают предпочтение депозитам в гривне
Объем депозитов украинских граждан и предпринимателей вырос до 1,534 трлн грн по состоянию на 1 ноября 2025 года. По сравнению с октябрем сумма увеличилась на 19,4 млрд грн, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).
Лидером остается национальная валюта: в гривне украинцы держат более 1,01 трлн грн. В иностранной валюте сумма вкладов составляет эквивалент 524,6 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,1%, но их депозиты формируют 11,5% общей суммы - это 176,6 млрд грн.
Большинство вкладчиков (56,89%) имеют депозиты от 10 до 200 тыс. грн. В то же время 41,16% держат символические суммы - до 10 грн. Крупные вклады свыше 600 тыс. грн принадлежат лишь 0,6% клиентов, а от 200 до 400 тыс. грн - 0,97%.
Структура депозитов свидетельствует о преимуществе бессрочных счетов: они составляют 70,24% от общей суммы. Меньше всего украинцы доверяют долгосрочным вкладам более года - всего 0,74%.
Советы специалистов
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует пока не вкладывать деньги в гривневые депозиты или облигации и не переводить все средства в доллары.
В то же время экономист Андрей Забловский, который возглавляет Секретариат Совета предпринимателей при Кабмине, советует оставлять не менее 30% сбережений в гривне для покрытия трехмесячных расходов семьи, а остальные средства можно перевести в валюту.
Каким будет курс валют в декабре - прогноз эксперта
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.
Он ожидает, что в декабре гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 гривны за доллар.
Курс валют в Украине - последние новости по теме
Как писал Главред, Национальный банк Украины установил новые курсы валют на вторник, 2 декабря. Доллар, евро и польский злотый подорожали.
Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорила, что Национальный банк Украины активно вмешивается в рынок, продавая валюту на межбанке. Это позволяет сгладить потенциальные скачки курса и обеспечить равновесие в торговле.
В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.
