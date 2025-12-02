Укр
Не доллар и не евро: неожиданный фаворит среди валютных депозитов украинцев

Дарья Пшеничник
2 декабря 2025, 19:38
133
В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 524,6 млрд грн.
Доллары гривны
В какой валюте украинцы хранят деньги в банках / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

видео дня

Главное из новости:

  • Общая сумма вкладов граждан в украинских банках достигла 1,534 трлн грн
  • За октябрь объем вкладов вырос на 19,4 млрд грн
  • Граждане отдают предпочтение депозитам в гривне

Объем депозитов украинских граждан и предпринимателей вырос до 1,534 трлн грн по состоянию на 1 ноября 2025 года. По сравнению с октябрем сумма увеличилась на 19,4 млрд грн, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Лидером остается национальная валюта: в гривне украинцы держат более 1,01 трлн грн. В иностранной валюте сумма вкладов составляет эквивалент 524,6 млрд грн.

Структура вкладов
В какой валюте украинцы держат вклады / Фото: ФГВФЛ

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,1%, но их депозиты формируют 11,5% общей суммы - это 176,6 млрд грн.

Большинство вкладчиков (56,89%) имеют депозиты от 10 до 200 тыс. грн. В то же время 41,16% держат символические суммы - до 10 грн. Крупные вклады свыше 600 тыс. грн принадлежат лишь 0,6% клиентов, а от 200 до 400 тыс. грн - 0,97%.

Структура депозитов свидетельствует о преимуществе бессрочных счетов: они составляют 70,24% от общей суммы. Меньше всего украинцы доверяют долгосрочным вкладам более года - всего 0,74%.

Советы специалистов

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует пока не вкладывать деньги в гривневые депозиты или облигации и не переводить все средства в доллары.

В то же время экономист Андрей Забловский, который возглавляет Секретариат Совета предпринимателей при Кабмине, советует оставлять не менее 30% сбережений в гривне для покрытия трехмесячных расходов семьи, а остальные средства можно перевести в валюту.

Каким будет курс валют в декабре - прогноз эксперта

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривны в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

Он ожидает, что в декабре гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 гривны за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, Национальный банк Украины установил новые курсы валют на вторник, 2 декабря. Доллар, евро и польский злотый подорожали.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорила, что Национальный банк Украины активно вмешивается в рынок, продавая валюту на межбанке. Это позволяет сгладить потенциальные скачки курса и обеспечить равновесие в торговле.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Об источнике: ФГВФЛ

ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физлиц) создан с целью защиты прав и законных интересов вкладчиков банков и укрепления доверия к банковской системе Украины. Фонд является экономически самостоятельным учреждением, которое не преследует цели получения прибыли.

Как указано на официальном сайте, миссия фонда - гарантирование вкладов, защита прав кредиторов, повышение финансовой образованности для обеспечения доверия к финансовой системе и благосостояния общества.

    15:00

    Когда-то так называли совсем не деньги: как на самом деле появилось слово "гривня"Видео

    14:59

    Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

    14:56

    Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

    14:37

    Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тотВидео

    14:12

    "Очень скучаю": избранник Денисенко поделился личным признанием о семье

    14:11

    Меняет представление о планете: ученые нашли скрытый секрет в центре ЗемлиВидео

    13:58

    Главная причина неприятного запаха: какую деталь в авто водители забывают мыть

    13:51

    Под полом дома - целая "река": мужчина во время ремонта обнаружил лужу под бетоном

    13:45

    Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

    13:40

    Сумской главная улица Харькова была не всегда: в честь кого ее назвали большевики

