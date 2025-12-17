Укр
Украинский перевод знают единицы: чем можно заменить фразу "потерял дар речи"

Мария Николишин
17 декабря 2025, 13:46
В украинском языке есть слово, которое может точно описать ситуацию, когда что-то сильно поразило.
Как правильно сказать "потерял дар речи" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означает фраза "потерял дар речи"
  • Как она звучит на украинском языке

Некоторые украинцы в повседневной жизни часто используют фразы, которые происходят из русского языка. В частности, таким примером является выражение "потерял дар речи", которое правильно перевести могут не все.

Главред решил разобраться, как на украинском сказать "потерял дар речи".

Украинские варианты фразы "потерял дар речи"

Хотя некоторые фразы могут казаться незаменимыми, украинский язык имеет свои, еще более яркие соответствия, которые точно передают эмоцию без калек и искусственности.

Филолог Лариса Чемерис в своем видео рассказала, как красиво сказать на украинском "потерял дар речи". То есть описать ситуацию, когда вас что-то так поразило, что вы не можете даже говорить.

По ее словам, в украинском языке есть слово, которое четко описывает эту ситуацию. И это слово - "заціпило".

Она также привела интересный и простой пример употребления этого слова: "Старому ніби заціпило, він все сидів незворушно й мовчазно".

"Говорим на украинском и изучаем родной язык", - подчеркнула филолог.

Как перевести фразу "потерял дар речи" - видео:

О персоне: Лариса Чемерис

Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

