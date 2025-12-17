День зимнего солнцестояния в 2025 году: традиции и приметы самого короткого дня

Зимнее солнцестояние происходит в момент, когда Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в Северном полушарии.

День зимнего солнцестояния в 2025 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда день зимнего солнцестояния в 2025 году

Что означает день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния в 2025 году — важная астрономическая дата, которая символизирует начало астрономической зимы и самый короткий световой день в году.

Это событие издавна имело особое значение для разных народов и до сих пор вызывает интерес как с научной, так и с культурной точки зрения.

В 2025 году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря. Именно в этот день продолжительность ночи будет максимальной, а день — самым коротким в году.

Когда день зимнего солнцестояния в 2025 году

Зимнее солнцестояние происходит в момент, когда Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в Северном полушарии. Для тех, кто ищет ответ на вопрос, когда день зимнего солнцестояния в 2025 году, дата остается неизменной — 21 декабря.

После этого дня световой день начинает постепенно увеличиваться, а ночи — сокращаться, что символически воспринимается как поворот к свету и обновлению.

Что означает день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния имеет не только астрономическое, но и глубокое символическое значение. С древних времен он ассоциировался с возрождением Солнца, победой света над тьмой и началом нового жизненного цикла.

Во многих культурах этот день считался переломным моментом года, временем подведения итогов, очищения и планирования будущего. Даже сегодня многие воспринимают его как энергетически сильный период.

Самый короткий день в году: сколько длится световой день

В день зимнего солнцестояния наблюдается самый короткий день в году и самая длинная ночь. В зависимости от региона продолжительность светового дня может составлять около 8 часов или даже меньше.

Именно поэтому эта дата часто ассоциируется с упадком сил, сонливостью и потребностью в отдыхе, что вполне объяснимо с точки зрения биоритмов человека.

Традиции и приметы зимнего солнцестояния

Традиции, связанные с днем зимнего солнцестояния, сохранились до наших дней. В народных поверьях считалось, что погода в этот день может предсказать характер предстоящей зимы и урожай будущего года.

Современные эзотерические практики советуют использовать этот день для медитации, избавления от всего лишнего и формирования намерений на следующий год, поскольку энергетика периода способствует внутренним изменениям.

Полнолуние / Инфографика: Главред

Почему день зимнего солнцестояния важен сегодня

Несмотря на развитие науки и технологий, зимнее солнцестояние 2025 по-прежнему остается значимой датой. Оно напоминает о цикличности природы, смене сезонов и необходимости находить баланс между активностью и восстановлением.

Для многих людей этот день становится символической точкой отсчета перед завершением года и подготовкой к новому жизненному этапу.

