'Это отдаляет возможность мира': Санников предупредил об опасности уступок Лукашенко

Санников подчеркнул, что любое ослабление давления на режим Лукашенко отдаляет возможность достижения даже временного соглашения о прекращении огня.

Ослабление давления на Лукашенко укрепляет позиции Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Что сказал Санников:

Любое ослабление давления на Лукашенко автоматически укрепляет Кремль

Такие уступки отдаляют возможность даже временного мира или прекращения огня

Игнорирование роли Беларуси неизбежно ведет к новым угрозам для Украины

Любое ослабление давления на режим Александра Лукашенко может иметь опасные последствия для Украины, ведь Беларусь остается соучастником войны России против Украины.

Об этом в интервью Главреду заявил оппозиционный политик, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Он подчеркнул, что даже если с территории Беларуси пока не запускают ракеты, вся ее военная инфраструктура фактически подчинена России и используется для войны против Украины. В белорусских госпиталях размещают раненых российских военных, там проходят российские военные учения и используются полигоны, предоставленные Москве.

"Самое страшное - на территорию Беларуси вывозят украинских детей. Это задокументировано, и по этим фактам уже рассматривается отдельное дело в международном суде. Если помнить об этом, то вопросов о том, насколько это опасно для Украины, возникать не должно. Это крайне опасно. Любое послабление в отношении режима Лукашенко автоматически усиливает сторону агрессора и многократно укрепляет позиции Кремля в войне против Украины", - подчеркнул Санников

Он отметил, что любое ослабление давления на режим Лукашенко отдаляет возможность достижения даже временного соглашения о прекращении огня. Он напомнил, что еще до начала полномасштабного вторжения неоднократно предупреждал: игнорирование роли Беларуси и попытки заигрывать с Лукашенко неизбежно приведут к войне со стороны России.

Политик призвал уделять более пристальное внимание реальному положению вещей в Беларуси, а не внешним факторам или обещаниям Лукашенко, который, по его словам, клянется в дружбе всем, лишь бы получить финансовую поддержку.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение эксперта

Гарантии безопасности, о которых говорят страны Запада, не обеспечат Украине реальной безопасности. Об этом в интервью Главреду сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

Он уверен, что единственный вариант, который может сработать - это предоставление Украине политического согласия на размещение в стране частного иностранного бизнеса - американского, британского, итальянского - после окончания войны.

"Это выигрышный вариант для Украины, ведь тогда создается производство, трудоустраиваются люди, а в бюджет уплачиваются налоги. Вариант выгоден и странам, которые предоставляют право на производство. Причем отмотать все назад будет уже нельзя, ведь компанию с запущенным производством разного масштаба нельзя просто взять и выковырять", - пояснил он.

"В гарантии безопасности я не верю. Это как в случае со страховой компанией: когда у нее нет желания выплачивать деньги, она найдет множество аргументов. Самый последний аргумент - мол, денег нет, извините. Поэтому в бумажки не верю. Лучшая гарантия - военное производство", - добавил Ступак.

Позиция Лукашенко по войне в Украине - что известно

Как писал Главред, Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит от позиции США и Дональда Трампа. Белорусский диктатор отметил, что по его мнению "европейцам нечего шуметь" в вопросе окончания войны в Украине, а результат переговоров будет зависеть исключительно от того не "махнет рукой и не пойдет в сторону" Трамп.

Ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси раскритиковал так называемый "мирный план США" для окончания войны России против Украины.

Накануне сообщалось, что Лукашенко заявил, что его страна поддерживает усилия РФ "в реагировании на предложение США по миру в Украине", а Путин якобы проявился в вопросе о мире и мирном договоре с Украиной.

О персоне: Андрей Санников Андрей Олегович Санников (бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) - белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

