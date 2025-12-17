Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Это отдаляет возможность мира": Санников предупредил об опасности уступок Лукашенко

Инна Ковенько
17 декабря 2025, 13:40
37
Санников подчеркнул, что любое ослабление давления на режим Лукашенко отдаляет возможность достижения даже временного соглашения о прекращении огня.

'Это отдаляет возможность мира': Санников предупредил об опасности уступок Лукашенко
Ослабление давления на Лукашенко укрепляет позиции Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Что сказал Санников:

  • Любое ослабление давления на Лукашенко автоматически укрепляет Кремль
  • Такие уступки отдаляют возможность даже временного мира или прекращения огня
  • Игнорирование роли Беларуси неизбежно ведет к новым угрозам для Украины

Любое ослабление давления на режим Александра Лукашенко может иметь опасные последствия для Украины, ведь Беларусь остается соучастником войны России против Украины.

видео дня

Об этом в интервью Главреду заявил оппозиционный политик, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Он подчеркнул, что даже если с территории Беларуси пока не запускают ракеты, вся ее военная инфраструктура фактически подчинена России и используется для войны против Украины. В белорусских госпиталях размещают раненых российских военных, там проходят российские военные учения и используются полигоны, предоставленные Москве.

"Самое страшное - на территорию Беларуси вывозят украинских детей. Это задокументировано, и по этим фактам уже рассматривается отдельное дело в международном суде. Если помнить об этом, то вопросов о том, насколько это опасно для Украины, возникать не должно. Это крайне опасно. Любое послабление в отношении режима Лукашенко автоматически усиливает сторону агрессора и многократно укрепляет позиции Кремля в войне против Украины", - подчеркнул Санников

Он отметил, что любое ослабление давления на режим Лукашенко отдаляет возможность достижения даже временного соглашения о прекращении огня. Он напомнил, что еще до начала полномасштабного вторжения неоднократно предупреждал: игнорирование роли Беларуси и попытки заигрывать с Лукашенко неизбежно приведут к войне со стороны России.

Политик призвал уделять более пристальное внимание реальному положению вещей в Беларуси, а не внешним факторам или обещаниям Лукашенко, который, по его словам, клянется в дружбе всем, лишь бы получить финансовую поддержку.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение эксперта

Гарантии безопасности, о которых говорят страны Запада, не обеспечат Украине реальной безопасности. Об этом в интервью Главреду сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

Он уверен, что единственный вариант, который может сработать - это предоставление Украине политического согласия на размещение в стране частного иностранного бизнеса - американского, британского, итальянского - после окончания войны.

"Это выигрышный вариант для Украины, ведь тогда создается производство, трудоустраиваются люди, а в бюджет уплачиваются налоги. Вариант выгоден и странам, которые предоставляют право на производство. Причем отмотать все назад будет уже нельзя, ведь компанию с запущенным производством разного масштаба нельзя просто взять и выковырять", - пояснил он.

"В гарантии безопасности я не верю. Это как в случае со страховой компанией: когда у нее нет желания выплачивать деньги, она найдет множество аргументов. Самый последний аргумент - мол, денег нет, извините. Поэтому в бумажки не верю. Лучшая гарантия - военное производство", - добавил Ступак.

Позиция Лукашенко по войне в Украине - что известно

Как писал Главред, Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит от позиции США и Дональда Трампа. Белорусский диктатор отметил, что по его мнению "европейцам нечего шуметь" в вопросе окончания войны в Украине, а результат переговоров будет зависеть исключительно от того не "махнет рукой и не пойдет в сторону" Трамп.

Ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси раскритиковал так называемый "мирный план США" для окончания войны России против Украины.

Накануне сообщалось, что Лукашенко заявил, что его страна поддерживает усилия РФ "в реагировании на предложение США по миру в Украине", а Путин якобы проявился в вопросе о мире и мирном договоре с Украиной.

Читайте также:

О персоне: Андрей Санников

Андрей Олегович Санников (бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) - белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Лукашенко Андрей Санников санкции против Лукашенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвал

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвал

15:40Война
Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФ

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФ

14:49Война
На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

14:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

Последние новости

15:40

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвал

15:29

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

15:27

Рожденные для связи с высшими мирами: четыре даты рождения с мистической аурой

15:00

Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

14:49

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФВидео

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
14:32

Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

14:25

Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря

14:24

На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

14:17

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

Реклама
13:59

Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

13:57

Путин заговорил об "исторических территориях" РФ и поставил Украине ультиматум

13:46

Украинский перевод знают единицы: чем можно заменить фразу "потерял дар речи"Видео

13:46

Сочельник 2025 в Украине: дата, традиции и что обязательно нужно знать

13:40

"Это отдаляет возможность мира": Санников предупредил об опасности уступок Лукашенко

13:35

Осквернение флага: блогерша Верба угодила в скандал

13:30

"Об этом надолго забыли": Иво Бобул заговорил после смерти Степана Гиги

13:14

Евро перескочил новую отметку: на наличном рынке Украины неудержимо растет курс

13:07

РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для наступления - Сырский

12:34

Гороскоп на завтра 18 декабря: Львам - срыв планов, Девам - большая удача

12:32

Без нищеты, но и без совести: где и как сейчас живет Николай Азаров

Реклама
12:29

День зимнего солнцестояния в 2025 году: традиции и приметы самого короткого дня

12:22

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

12:12

Леся Никитюк рассекретила нежное прозвище сына — детали

12:05

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

11:55

РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

11:50

В Украине после перемирия может начаться гражданская война – Залужный

11:12

Взрывы на крупном НПЗ и нефтебазе РФ: Генштаб раскрыл детали успешных ударов

11:09

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

10:54

Оккупанты обманывают руководство, чтобы скрыть провал на важном участке фронта

10:53

Игорь Суркис назначил нового главного тренера "Динамо" – кто он

10:52

Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом

10:50

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

10:31

Бывшая Цимбалюка обратилась к нему на фоне слухов о воссоединении — детали

10:22

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрпризВидео

10:09

Как российские оккупанты изменили тактику ударов по Украинемнение

10:08

Будет только хуже: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть с уксусом

09:52

"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 декабря (обновляется)

09:18

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:17

Астрологи назвали знаки зодиака, которыми постоянно манипулируют

Реклама
08:48

Бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом

08:47

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Фронт сдвинулся: РФ оккупировала Серебрянку и продвинулась возле шести сел

08:06

"Зеленский должен понимать": Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны

07:09

Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

06:10

На каком этапе соглашение о миремнение

05:50

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

05:15

"Я все это прошел": Виталий Козловский высказался про измены в браке

05:10

Так делает большинство: какая привычка во время зарядки сокращает ресурс батареи

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять