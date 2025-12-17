Евро перескочил новую отметку: на наличном рынке Украины неудержимо растет курс

Европейскую валюту продают по рекордному курсу.

Сколько на наличном рынке в Украине стоит евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В украинских обменниках поднялся курс евро

Курс доллара на наличном рынке вырос на несколько копеек

Во многих банках можно приобрести евро уже по курсу более 50 гривен

В среду, 17 декабря, на наличном рынке курс евро достиг новой психологической отметки в 50 гривен. Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Курс евро поднялся на 4 копейки.

Поднялся и средний курс продажи доллара, на копейку больше, чем евро и составляет 42,52 гривны. В то же время в обменниках покупка американской валюты происходит по курсу 42,01 гривны, а евро - 49,34 гривны.

Сколько обойдется наличный евро в украинских банках

В кассах 13 украинских банков европейскую валюту продают уже по курсу в 50 и более гривен за 1 евро. А дешевле всего продают евро за 49,80 гривны только в 5 банках.

Какой курс евро и доллара установил на 17 декабря НБУ

Главред писал, что на среду, 17 декабря, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 49,67 гривен за евро. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине.

В то же время НБУ опустил курс доллара США. Официально он сегодня стоит 42,18 гривны. Американская валюта подешевела на шесть копеек по сравнению с показателем 16 декабря.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что до 21 декабря, по прогнозу экономиста Плотникова, на рынке возможны копеечные колебания доллара, чтобы к концу 2025 года стоимость американской валюты вышла на показатель 42,50 гривны.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в течение недели евро может снова значительно вырасти. Главным фактором влияния на валюту будет заседание Европейского центрального банка.

Накануне стало известно, что на валютном рынке Украины в течение текущей недели будет сохраняться атмосфера напряженности. Спрос на валюту способен вырасти как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

