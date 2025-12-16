"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Известная ведущая оказала значительную помощь Степану Гиге.

Леся Никитюк помогла Степану Гиге / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк, Степан Гига

Вы узнаете:

Павел Зибров поделился неизвестными фактами о жизни Степана Гиги

Как ему помогла Леся Никитюк

Известный украинский певец Павел Зибров поделился информацией о важных моментах жизни недавно умершего Степана Гиги, о которых ранее не было известно широкой публике. В интервью OBOZ.UA он раскрыл неожиданное влияние телеведущей Леси Никитюк на популярность певца.

По словам Зиброва, именно Никитюк вернула Гигу на волну популярности. Ведущая решила перепеть его хит "Цей сон", однако артист сначала не давал согласия на такой эксперимент. В конце концов его удалось уговорить, и он записал дуэт с Лесей.

Степан Гига - песни / фото: instagram.com, Степан Гига

"Большую роль в бешеной волне популярности Степы в последние годы сыграла Леся Никитюк, которая перепела его "Цей сон". Знаю, что сначала он не хотел давать на это согласие. Леся даже говорила мне: "Павел Николаевич, может, вы с ним поговорите? Я уже все написала, подготовила". Я ей ответил: "Леся, я же не его директор. Пригласи его — пусть примет участие в этой песне, подпоет". Она же сначала хотела спеть ее сама, но Степа на это не соглашался. К таким экспериментам он относился сдержанно, не очень их любил. Он был классиком — в лучшем смысле этого слова. В результате он поет в припеве вместе с ней, в унисон", — поделился Павел.

Леся Никитюк - Цей сон / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Такое смелое решение кардинально изменило отношение к легендарному певцу среди молодежи. Новое поколение начало интересоваться его творчеством и дало Степану новую творческую жизнь.

"Этого оказалось достаточно: услышали, увидели, начали перепевать, лайкать — и песня завирусилась. Можно сказать, что именно Леся Никитюк первой сделала для него такой прорыв. А дальше молодежь начала открывать для себя его творчество: "Какая у него "Яворина"! А "Золото Карпат"!", — рассказал Зибров.

Леся Никитюк & Степан Гига - "Цей сон" слушать:

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Виталий Козловский дал интервью, в котором разоткровенничался о своей алкогольной зависимости. По словам Козловского, в его жизни был очень сложный период, когда он забывался алкоголем и не думал о завтрашнем дне.

Также украинская актриса Ольга Сумская неожиданно появилась в компании бывшего мужа, Народного артиста Украины Евгения Паперного. Они вместе записали видео за кулисами театра, чтобы показать поклонникам — разногласия остались в прошлом.

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

