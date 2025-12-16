Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине может появиться новый налог - что известно

Руслан Иваненко
16 декабря 2025, 17:46обновлено 16 декабря, 18:52
165
Украина ищет пути быстрого привлечения средств в сложных условиях, одновременно готовя инструменты, которые станут основой для восстановления в будущем.
кабмин
Во время войны новый налог вводить не будут / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kmu.gov.ua

Кратко:

  • Правительство работает над созданием Фонда восстановления
  • Отдельный налог возможен только после войны
  • Средства планируют привлекать от международных партнеров

После завершения войны в Украине могут ввести отдельный налог, средства из которого направят на послевоенное восстановление страны. В то же время до окончания боевых действий введение такого налога не предвидится. Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Елена Шкрум в интервью Forbes Ukraine.

Создание Фонда восстановления

По ее словам, правительство уже работает над созданием отдельного Фонда восстановления, который должен стать инструментом аккумулирования средств для восстановления страны. "Работаем над отдельным фондом восстановления", - отметила Шкрум.

видео дня

Почему кредиты являются необходимостью

Она пояснила, что это вынужденный шаг, поскольку международные финансовые институты не приспособлены к работе со странами, которые находятся в состоянии войны.

"Ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны", - отметила чиновница, добавив, что большинство таких учреждений имеют сложные бюрократические процедуры и жесткие требования по государственным гарантиям.

Ограниченная доля грантов

По словам Шкрум, Украина вынуждена активно привлекать кредиты, ведь доля грантов в общем объеме помощи составляет лишь 5-10%.

"Гранты - это примерно 5-10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно", - сказала она.

В перспективе Фонд восстановления может наполняться средствами от специального налога по примеру Японии. Вместе с тем заместитель министра подчеркнула, что до завершения войны введение отдельного налога не рассматривается.

Впрочем, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заверил:

"Ни в коем случае мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление. Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарации от России".

Позже Шкрум подтвердила на Facebook, что новых налогов вводить не планируют:

"Никакого налога на восстановление не будет и не может быть. Это аксиома. Все наши налоги сейчас идут на оборону и безопасность страны". "Минразвития действительно работает над поиском различных источников для финансирования восстановления. Прежде всего - это средства доноров".

Главная задача правительства

Основной задачей на этом этапе она назвала создание действенного механизма работы фонда - запуск института и начало привлечения взносов международных партнеров.

"Главное - чтобы фонд заработал", - подытожила Шкрум.

Экономика - новости по теме

Как писал Главред ранее,Украина предварительно согласилась на новые требования Международного валютного фонда, необходимые для получения очередного кредитного транша. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в Украине могут вырасти зарплаты учителей. Минимальный оклад может увеличиться до 21 тысячи гривен. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 10 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2026 год Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Читайте также:

Об источнике: "Forbes Ukraine"

"Forbes Украина" - это украинская версия международного журнала Forbes, выходящая с марта 2011 года. С августа 2016 года по май 2020 года журнал не выпускался, кроме одного номера в январе 2017 года. С июня 2020 года его выход был возобновлен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

налоги новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

18:40Энергетика
В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

18:14Украина
Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

17:51Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Последние новости

19:02

"Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги

18:40

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

18:14

В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

17:59

Страх бизнеса перед властью: почему нужен публичный разговор Президента с бизнес-элитой

17:51

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
17:50

"Кричал на весь лес": мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там былоВидео

17:46

В Украине может появиться новый налог - что известно

17:36

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану ГигеВидео

17:34

Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта

Реклама
17:32

Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине

17:26

Что ждет украинских военных после войны - Зеленский назвал два сценария

17:09

Сколько еще сможет воевать Россия - генерал предупредил о планах Кремля по войне

16:55

Проблема не в генерации: эксперт назвал причину сложных графиков отключений

16:27

План засекретили - раскрыто, когда войска стран-союзников могут появиться в Украине

16:23

Евро рекордно подорожал, доллар резко обвалился: новый курс валют на 17 декабря

16:06

Их можно уверенно переводить на газ: рейтинг надежных и "вечных" немецких авто

15:59

Большой пакет военной помощи от Британии: какие системы получат ВСУ

15:45

Одна вещи, которую нужно положить в карман: приметы в праздник 17 декабря

15:45

Украинцам рекомендуют в декабре раскладывать вату на кухне: для чего

15:44

"Много баловался": Козловский разоткровенничался о своей зависимости

Реклама
15:36

"Нам будет непросто": генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действийВидео

15:30

Известная украинская актриса перенесла жизненно необходимую операцию

15:19

Как украинка стала последней принцессой Кореи - случайная встреча изменила историюВидео

15:18

Уступки Кремлю: генерал объяснил, почему "обмен территорий на мир" не сработает

15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 декабря: Львам - перемены, Весам - стабильность

15:07

Украинцам придется раскошелиться: во сколько обойдется новогодний стол-2026

14:42

В Генштабе ответили, есть ли угроза широкомасштабного наступления на Черниговскую область

14:23

"Путину все равно": Зеленский озвучил реальные ежемесячные потери России

14:17

Дочь Заворотнюк прячет фигуру после родов: показалась на пляже

14:12

"Супер токсично и высокомерно": MELOVIN резко ответил обиженной Джамале

13:39

"Минусы" будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

13:34

Продукты, за которыми стояли ночами: что в СССР было настоящим дефицитом

13:32

Враг пытается прорваться к двум ключевым городам: в ДШВ раскрыли ситуацию на фронте

13:16

"Незабываемая пара": Ольга Сумская появилась в объятиях бывшего мужаВидео

13:09

У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма

12:48

Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу

12:36

Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой

12:35

Лидер по пестицидам: какую ягоду нужно мыть особенно тщательно

12:31

В РФ заявили, что мирное соглашение с Украиной "на грани" заключения, но есть нюанс

12:30

Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом

Реклама
12:23

Киномикс для новогоднего настроения: топ-5 лучших фильмов всех времен

12:22

Джамала сделала заявление о артистах, для которых могут изменить правила Нацотбора — детали

12:05

Люди назвали 5 причин, почему не стоит покупать солнечные панели

11:58

Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться

11:38

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

11:32

Как очистить микроволновку всего за 5 минут: лайфхак, который точно сработаетВидео

11:30

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:24

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:21

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний бракВидео

10:58

Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять