В Украине может появиться новый налог - что известно

Украина ищет пути быстрого привлечения средств в сложных условиях, одновременно готовя инструменты, которые станут основой для восстановления в будущем.

Во время войны новый налог вводить не будут / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kmu.gov.ua

Кратко:

Правительство работает над созданием Фонда восстановления

Отдельный налог возможен только после войны

Средства планируют привлекать от международных партнеров

После завершения войны в Украине могут ввести отдельный налог, средства из которого направят на послевоенное восстановление страны. В то же время до окончания боевых действий введение такого налога не предвидится. Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Елена Шкрум в интервью Forbes Ukraine.

Создание Фонда восстановления

По ее словам, правительство уже работает над созданием отдельного Фонда восстановления, который должен стать инструментом аккумулирования средств для восстановления страны. "Работаем над отдельным фондом восстановления", - отметила Шкрум. видео дня

Почему кредиты являются необходимостью

Она пояснила, что это вынужденный шаг, поскольку международные финансовые институты не приспособлены к работе со странами, которые находятся в состоянии войны.

"Ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны", - отметила чиновница, добавив, что большинство таких учреждений имеют сложные бюрократические процедуры и жесткие требования по государственным гарантиям.

Ограниченная доля грантов

По словам Шкрум, Украина вынуждена активно привлекать кредиты, ведь доля грантов в общем объеме помощи составляет лишь 5-10%.

"Гранты - это примерно 5-10%. И это проблема, потому что кредиты придется возвращать нашим детям. Это неправильно", - сказала она.

В перспективе Фонд восстановления может наполняться средствами от специального налога по примеру Японии. Вместе с тем заместитель министра подчеркнула, что до завершения войны введение отдельного налога не рассматривается.

Впрочем, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заверил:

"Ни в коем случае мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление. Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарации от России".

Позже Шкрум подтвердила на Facebook, что новых налогов вводить не планируют:

"Никакого налога на восстановление не будет и не может быть. Это аксиома. Все наши налоги сейчас идут на оборону и безопасность страны". "Минразвития действительно работает над поиском различных источников для финансирования восстановления. Прежде всего - это средства доноров".

Главная задача правительства

Основной задачей на этом этапе она назвала создание действенного механизма работы фонда - запуск института и начало привлечения взносов международных партнеров.

"Главное - чтобы фонд заработал", - подытожила Шкрум.

