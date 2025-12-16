Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине

Мария Николишин
16 декабря 2025, 17:32
76
Его территория простиралась на 44 километра.
Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине
Самое длинное село в Украине / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот

Вы узнаете:

  • Какое село считается самым длинным
  • Где оно расположено

В Украине есть множество живописных сел, которые поражают своей историей и пейзажами. В частности, мало кто знает, что на территории нашей страны есть село, которое когда-то неофициально считалось самым длинным в Европе.

Главред решил разобраться, какое село в Украине считается самым длинным.

видео дня

Какое село когда-то было самым длинным в Европе

Travel Guide рассказывает, что самым длинным в Европе неофициально считалось село Микуличин, которое сейчас находится на Ивано-Франковщине.

Оно расположено на высоте около 750 метров над уровнем моря. Его длина раскрывается через десятки приселков, разбросанных на холмах и берегах реки Прут.

Что интересно, в XIX веке Микуличин носил неофициальный статус самого большого села в Европе и крупнейшего в Австро-Венгрии. Многочисленные туристические путеводители указывают, что его территория простиралась на 44 километра. Так продолжалось до 1927 года, когда польское правительство отсоединило от Микуличина Татаров, Ворохту и еще немало мелких поселений, таких как известная ныне Поляница (Буковель).

Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине
Герб села Микуличин / фото: uk.wikipedia.org

Куда можно пойти в Микуличине

Микуличин - это настоящая жемчужина Карпат и магнит для туристов. Там есть все - и захватывающие горные вершины, покрытые лесами, и стремительная река Прут, и водопад Женецкий Гук.

Кроме захватывающих пейзажей, там есть и другие интересные локации:

  • деревянная церковь Троицы, которая является памятником деревянной архитектуры Карпат;
  • музей обычаев символики Гуцульщины, который расскажет о культуре региона;
  • большие качели, которые обожают туристы.

Читайте также:

Об источнике: Travel Guide

Travel Guide - путеводитель, который поддерживает и способствует развитию туризма в Украине. Проект специализируется на поиске и планированию туристических маршрутов для активных и амбициозных туристов, а также тех, кто стремится провести отдых интересно и продуктивно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

18:40Энергетика
В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

18:14Украина
Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

17:51Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Последние новости

19:02

"Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги

18:40

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

18:14

В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

17:59

Страх бизнеса перед властью: почему нужен публичный разговор Президента с бизнес-элитой

17:51

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
17:50

"Кричал на весь лес": мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там былоВидео

17:46

В Украине может появиться новый налог - что известно

17:36

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану ГигеВидео

17:34

Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта

Реклама
17:32

Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине

17:26

Что ждет украинских военных после войны - Зеленский назвал два сценария

17:09

Сколько еще сможет воевать Россия - генерал предупредил о планах Кремля по войне

16:55

Проблема не в генерации: эксперт назвал причину сложных графиков отключений

16:27

План засекретили - раскрыто, когда войска стран-союзников могут появиться в Украине

16:23

Евро рекордно подорожал, доллар резко обвалился: новый курс валют на 17 декабря

16:06

Их можно уверенно переводить на газ: рейтинг надежных и "вечных" немецких авто

15:59

Большой пакет военной помощи от Британии: какие системы получат ВСУ

15:45

Одна вещи, которую нужно положить в карман: приметы в праздник 17 декабря

15:45

Украинцам рекомендуют в декабре раскладывать вату на кухне: для чего

15:44

"Много баловался": Козловский разоткровенничался о своей зависимости

Реклама
15:36

"Нам будет непросто": генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действийВидео

15:30

Известная украинская актриса перенесла жизненно необходимую операцию

15:19

Как украинка стала последней принцессой Кореи - случайная встреча изменила историюВидео

15:18

Уступки Кремлю: генерал объяснил, почему "обмен территорий на мир" не сработает

15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 декабря: Львам - перемены, Весам - стабильность

15:07

Украинцам придется раскошелиться: во сколько обойдется новогодний стол-2026

14:42

В Генштабе ответили, есть ли угроза широкомасштабного наступления на Черниговскую область

14:23

"Путину все равно": Зеленский озвучил реальные ежемесячные потери России

14:17

Дочь Заворотнюк прячет фигуру после родов: показалась на пляже

14:12

"Супер токсично и высокомерно": MELOVIN резко ответил обиженной Джамале

13:39

"Минусы" будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

13:34

Продукты, за которыми стояли ночами: что в СССР было настоящим дефицитом

13:32

Враг пытается прорваться к двум ключевым городам: в ДШВ раскрыли ситуацию на фронте

13:16

"Незабываемая пара": Ольга Сумская появилась в объятиях бывшего мужаВидео

13:09

У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма

12:48

Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу

12:36

Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой

12:35

Лидер по пестицидам: какую ягоду нужно мыть особенно тщательно

12:31

В РФ заявили, что мирное соглашение с Украиной "на грани" заключения, но есть нюанс

12:30

Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом

Реклама
12:23

Киномикс для новогоднего настроения: топ-5 лучших фильмов всех времен

12:22

Джамала сделала заявление о артистах, для которых могут изменить правила Нацотбора — детали

12:05

Люди назвали 5 причин, почему не стоит покупать солнечные панели

11:58

Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться

11:38

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

11:32

Как очистить микроволновку всего за 5 минут: лайфхак, который точно сработаетВидео

11:30

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:24

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:21

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний бракВидео

10:58

Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять