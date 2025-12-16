Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине

Его территория простиралась на 44 километра.

В Украине есть множество живописных сел, которые поражают своей историей и пейзажами. В частности, мало кто знает, что на территории нашей страны есть село, которое когда-то неофициально считалось самым длинным в Европе.

Какое село когда-то было самым длинным в Европе

Travel Guide рассказывает, что самым длинным в Европе неофициально считалось село Микуличин, которое сейчас находится на Ивано-Франковщине.

Оно расположено на высоте около 750 метров над уровнем моря. Его длина раскрывается через десятки приселков, разбросанных на холмах и берегах реки Прут.

Что интересно, в XIX веке Микуличин носил неофициальный статус самого большого села в Европе и крупнейшего в Австро-Венгрии. Многочисленные туристические путеводители указывают, что его территория простиралась на 44 километра. Так продолжалось до 1927 года, когда польское правительство отсоединило от Микуличина Татаров, Ворохту и еще немало мелких поселений, таких как известная ныне Поляница (Буковель).

Герб села Микуличин / фото: uk.wikipedia.org

Куда можно пойти в Микуличине

Микуличин - это настоящая жемчужина Карпат и магнит для туристов. Там есть все - и захватывающие горные вершины, покрытые лесами, и стремительная река Прут, и водопад Женецкий Гук.

Кроме захватывающих пейзажей, там есть и другие интересные локации:

деревянная церковь Троицы, которая является памятником деревянной архитектуры Карпат;

музей обычаев символики Гуцульщины, который расскажет о культуре региона;

большие качели, которые обожают туристы.

