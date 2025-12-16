Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине

Вы узнаете:
- Какое село считается самым длинным
- Где оно расположено
В Украине есть множество живописных сел, которые поражают своей историей и пейзажами. В частности, мало кто знает, что на территории нашей страны есть село, которое когда-то неофициально считалось самым длинным в Европе.
Главред решил разобраться, какое село в Украине считается самым длинным.
Какое село когда-то было самым длинным в Европе
Travel Guide рассказывает, что самым длинным в Европе неофициально считалось село Микуличин, которое сейчас находится на Ивано-Франковщине.
Оно расположено на высоте около 750 метров над уровнем моря. Его длина раскрывается через десятки приселков, разбросанных на холмах и берегах реки Прут.
Что интересно, в XIX веке Микуличин носил неофициальный статус самого большого села в Европе и крупнейшего в Австро-Венгрии. Многочисленные туристические путеводители указывают, что его территория простиралась на 44 километра. Так продолжалось до 1927 года, когда польское правительство отсоединило от Микуличина Татаров, Ворохту и еще немало мелких поселений, таких как известная ныне Поляница (Буковель).
Куда можно пойти в Микуличине
Микуличин - это настоящая жемчужина Карпат и магнит для туристов. Там есть все - и захватывающие горные вершины, покрытые лесами, и стремительная река Прут, и водопад Женецкий Гук.
Кроме захватывающих пейзажей, там есть и другие интересные локации:
- деревянная церковь Троицы, которая является памятником деревянной архитектуры Карпат;
- музей обычаев символики Гуцульщины, который расскажет о культуре региона;
- большие качели, которые обожают туристы.
