Когда-то без них не обходился ни один город: исчезнувшие профессии Украины

Руслан Иваненко
15 декабря 2025, 22:04
Автор рассказала, какие профессии формировали экономику и культурное наследие украинских городов и сел.
Как технологии навсегда изменили традиционные ремесла и повседневный быт украинцев / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Украина пережила кардинальные изменения из-за технологического прогресса: многие профессии, когда-то формировавшие жизнь предков, постепенно исчезли.

Главред решил рассказать об исчезнувших профессиях Украины - от фонарщиков до телеграфистов

Блогер и автор популярного YouTube-канала "Коротко Про Цікаве" рассказала о самых интересных исчезнувших ремеслах, которые остались только в музеях и народной памяти.

Фонарщики - стражи ночного города с XVI века

Во Львове и других украинских городах фонарщики каждый вечер в 22:00 зажигали уличные лампы, работая до утра в дождь, снег или мороз. От масляных и керосиновых ламп до газовых и электрических светильников - профессия постепенно исчезла до конца XIX века.

Блогер напомнила, что сегодня примеры их труда хранятся только в музеях, напоминая о романтике ночных патрулей. Она отметила, что фонарщики были не только осветителями улиц, но и первыми коммунальщиками, которые поддерживали чистоту и порядок в городах.

Люди-будильники - стук в окна рабочих

В XIX веке в Киеве, Харькове и Одессе "люди-будильники" стучали в окна фабричных рабочих, чтобы разбудить их вовремя для работы. Как говорится в видео, механические будильники и автоматизированные графики на заводах быстро вытеснили эту профессию, но она играла ключевую роль в дисциплине рабочего класса и развитии промышленности.

Чумаки, бондари и другие ремесленники

Чумаки возили соль по степям Украины сотнями километров, бондари изготавливали дубовые бочки, гончары лепили посуду, а ткачи ткали полотно вручную. Автор рассказала, что с развитием железных дорог, автомобилей и фабричных конвейеров эти профессии исчезли, оставив след в фольклоре и музейных экспонатах.

Голубая почта, телеграфисты и дагеротиперы

Первые системы связи - голубиная почта, телеграф и глашатаи - исчезли с появлением смартфонов и интернета. Дагеротиперы, фиксировавшие первые фотографии на пластинах, уступили цифровой фотографии.

Эти ремесла демонстрируют, как технологии меняют культурное и профессиональное наследие Украины.

Подробнее об интересных профессиях Украины, которые исчезли, смотрите в видео.

Об источнике: ютуб-канал "Коротко об интересном"

Канал "Коротко Про Цікаве" - это YouTube-канал, специализирующийся на коротких видео по подаче интересных и познавательных фактов из разных сфер жизни, науки, истории и повседневности. Основная концепция заключается в создании быстроусвояемого контента, который максимально кратко и ясно подает новую, часто неожиданную информацию, привлекая внимание зрителей, которые ищут короткие, но полезные видео.

интересные новости История Украины культура
