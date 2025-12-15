Укр
"Сделка до конца дня": известны первые результаты переговоров США и Украины по миру

Юрий Берендий
15 декабря 2025, 17:20
Умеров заявил об ощутимом прогрессе в переговорах с представителями США и выразил надежду на достижение соглашения, которое приблизит Украину к миру.
'Сделка до конца дня': известны первые результаты переговоров США и Украины по миру
Умеров выразил надежду, что Украина и США до конца дня могут достичь соглашения, которое приблизит мир

О чем говорится в материале:

  • Команды Украины и США на переговорах "слушают друг друга"
  • Переговоры в Берлине прошли конструктивно

Переговоры украинской и американской делегации относительно условий плана завершения войны России против Украины в Берлине завершились. По итогам встречи заместитель главы МИД участник украинской делегации Сергей Кислица заявил, что СМИ ошибочно трактуют позицию американских представителей. Об этом он написал в заметке в Х.

Он отметил необходимость сохранения полной вовлеченности американской стороны в мирный процесс и поиска таких решений, которые способны привести к справедливому и долговременному завершению войны.

"Несправедливо неправильно трактовать подход американской команды, которая вкладывает время, усилия и ресурсы в достижение мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Позиция Украины очень четкая. Анонимные источники не правы", - резюмирует он.

Как прошли переговоры с США в Берлине

Секретарь СНБО и участник украинской делегации на переговорах с представителями США в Берлине Рустем Умеров, подводя итоги встреч, сообщил, что в течение двух дней украинско-американский диалог был содержательным и эффективным, а стороны смогли достичь ощутимого прогресса.

"Мы надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", - указал он в заметке в X.

Он также обратил внимание на большое количество информационного шума и анонимных предположений в медиа, призвав не реагировать на слухи и попытки дезинформации. По словам Умерова, американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает конструктивно и сосредоточенно, помогая Украине искать решения для достижения прочного мира.

"Украинская команда очень благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", - резюмирует он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

Ранее ряд западных медиа распространил информацию о якобы стремлении американских переговорщиков добиться от Украины уступок по контролю над районами Донецкой и Луганской областей как условия для начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает Guardian.

Какова позиция России по мирным переговорам - мнение эксперта

Как писал Главред, политический аналитик Виталий Кулик убежден, что Владимиру Путину выгодно поддерживать переговорный формат, ведь он рассчитывает привести его к нужному для себя результату.

По мнению эксперта, ключевая цель Кремля - добиться признания России сверхдержавой и готовности Запада вести с ней содержательный диалог о новом глобальном устройстве. При этом вопрос Украины не является определяющим, ведь эти переговоры касаются не столько войны, сколько формирования нового мирового порядка. Именно поэтому Россия заинтересована в том, чтобы избегать конкретных договоренностей по Украине, затягивая процесс и сохраняя пространство для маневра, в частности в отношениях с Дональдом Трампом.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнение, что Владимир Путин действительно настроен на достижение мира в Украине, отметив, что пока не видит со стороны Кремля реальной готовности к прекращению войны.

Во время длительных переговоров в Берлине с американской стороной президент Украины Владимир Зеленский предложил вариант компромисса, который предусматривает отказ Киева от курса на вступление в НАТО в обмен на четкие и надежные западные гарантии безопасности в случае повторной агрессии со стороны России.

В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что встречи между украинской и американской делегациями принесли ощутимый прогресс, и стороны смогли достичь заметного прогресса в обсуждении ключевых вопросов.

О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

