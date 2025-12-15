Откуда у людей взялось сознание и как оно работает - ученые сделали открытие

О чем идет речь в материале:
- Как работает сознание человека
- Каково происхождение сознания
- Есть ли сознание у животных
Сознание определяет наш ежедневный опыт - от приятных ощущений солнца на коже до боли, страха и глубоких эмоциональных переживаний, и ученые все ближе подходят к пониманию того, как и зачем оно появилось в процессе эволюции. Об этом говорится в материале профильного научного издания Science Daily.
Главред выяснил, как работает сознание.
Что такое сознание: какие есть три уровня восприятия
Ученые Альберт Ньюэн и Карлос Монтемайор предлагают рассматривать сознание как три отдельные, но связанные между собой формы: базовое возбуждение, общую бдительность и рефлексивное (само)сознание. Каждая из них выполняет собственную эволюционную функцию и формирует то, как живые существа взаимодействуют с миром.
Базовое возбуждение и роль боли в эволюции - как появилась боль
По словам Альберта Ньюэна, именно базовое возбуждение стало первой формой сознания в эволюционной истории.
"С эволюционной точки зрения, базовое возбуждение развилось первым, с основной функцией перевода тела в состояние тревоги в ситуациях, угрожающих жизни, чтобы организм мог выжить", - объясняет он.
Ключевую роль в этом играет боль.
"Боль является чрезвычайно эффективным средством восприятия повреждения тела и указания на связанную с этим угрозу для его дальнейшей жизни. Это часто вызывает реакцию выживания, такую как бегство или оцепенение", - отмечает Ньюэн.
Как возникло внимание и способность к обучению
Следующим этапом эволюции стала общая бдительность - способность сосредотачиваться на важном сигнале, игнорируя другие раздражители. Карлос Монтемайор объясняет, что эта форма сознания позволяет не только реагировать на опасность, но и учиться.
"Это дает возможность узнать о новых взаимосвязях: сначала простая причинно-следственная связь, что дым происходит от огня и указывает, где находится огонь. Но целенаправленная бдительность также позволяет нам идентифицировать сложные научные взаимосвязи", - отмечает он.
Что такое самосознание
Самой сложной формой является рефлексивная или самосознание. Оно позволяет думать о себе, вспоминать прошлые события и планировать будущее.
"Рефлексивное сознание в своих простых формах развивалось параллельно с двумя основными формами сознания. В таких случаях сознательный опыт сосредотачивается не на восприятии окружающей среды, а на сознательной регистрации аспектов себя", - указывает Альберт Ньюэн.
Это включает ощущение собственного тела, мысли, эмоции и действия. Одним из простых проявлений самосознания является узнавание себя в зеркале - способность, которая у детей обычно формируется около 18 месяцев.
Имеют ли сознание птицы: что показали исследования
Отдельное внимание ученые уделили птицам. Исследования Джанмарко Мальдарелли и Онура Гюнтуркюна показывают, что птицы могут иметь базовые формы сознательного восприятия. Они демонстрируют сходство с млекопитающими в сенсорном сознании, структуре мозга и даже формах самовосприятия.
Эксперименты доказывают, что птицы не просто автоматически реагируют на стимулы. Их нервные сигналы отражают внутренний субъективный опыт, а не только физический раздражитель.
Самовосприятие у животных
Исследования показывают, что некоторые птицы различают собственное отражение и других особей.
"Эксперименты показывают, что голуби и куры различают свое отражение в зеркале и настоящего представителя своего вида и реагируют на них в соответствии с контекстом. Это признак ситуативного, базового самосознания", - подчеркивает Гюнтуркюн.
Напомним, ранее Главред сообщал о том, что ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме. Ученые выяснили, почему любители шоколада и кофе нередко выглядят моложе своих лет. Результаты большого исследования свидетельствуют, что эти повседневные продукты могут замедлять биологические процессы старения. Особую роль в этом играют темный шоколад и кофе, которые содержат теобромин - соединение с потенциальным омолаживающим эффектом.
Также сообщалось о том, какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна. Самой редкой группой крови на планете считается Rh-null, которую часто называют "золотой". В ней полностью отсутствуют резус-антигены, и встречается она примерно у одного человека из шести миллионов. На сегодня в мире известно около полусотни носителей такой группы. Из-за чрезвычайной редкости специалисты советуют людям с Rh-null заранее хранить собственную кровь, ведь в случае необходимости переливания найти совместимого донора почти невозможно.
Вам также может быть интересно:
- Какой популярный продукт может замедлить старение - ученые сделали новое открытие
- Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильника
- О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 лет
Об источнике: ScienceDaily
ScienceDaily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.
Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.
На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред