Откуда у людей взялось сознание и как оно работает - ученые сделали открытие

Юрий Берендий
15 декабря 2025, 18:31
Ученые объяснили, как в процессе эволюции возникло человеческое сознание, зачем людям нужны боль и удовольствие и как воспринимают мир животные.
Как работает сознание человека - почему человек чувствует боль / Коллаж: Главред, фото: pixabay

О чем идет речь в материале:

  • Как работает сознание человека
  • Каково происхождение сознания
  • Есть ли сознание у животных

Сознание определяет наш ежедневный опыт - от приятных ощущений солнца на коже до боли, страха и глубоких эмоциональных переживаний, и ученые все ближе подходят к пониманию того, как и зачем оно появилось в процессе эволюции. Об этом говорится в материале профильного научного издания Science Daily.

Главред выяснил, как работает сознание.

    Что такое сознание: какие есть три уровня восприятия

    Ученые Альберт Ньюэн и Карлос Монтемайор предлагают рассматривать сознание как три отдельные, но связанные между собой формы: базовое возбуждение, общую бдительность и рефлексивное (само)сознание. Каждая из них выполняет собственную эволюционную функцию и формирует то, как живые существа взаимодействуют с миром.

    Базовое возбуждение и роль боли в эволюции - как появилась боль

    По словам Альберта Ньюэна, именно базовое возбуждение стало первой формой сознания в эволюционной истории.

    "С эволюционной точки зрения, базовое возбуждение развилось первым, с основной функцией перевода тела в состояние тревоги в ситуациях, угрожающих жизни, чтобы организм мог выжить", - объясняет он.

    Ключевую роль в этом играет боль.

    "Боль является чрезвычайно эффективным средством восприятия повреждения тела и указания на связанную с этим угрозу для его дальнейшей жизни. Это часто вызывает реакцию выживания, такую как бегство или оцепенение", - отмечает Ньюэн.

    Как возникло внимание и способность к обучению

    Следующим этапом эволюции стала общая бдительность - способность сосредотачиваться на важном сигнале, игнорируя другие раздражители. Карлос Монтемайор объясняет, что эта форма сознания позволяет не только реагировать на опасность, но и учиться.

    "Это дает возможность узнать о новых взаимосвязях: сначала простая причинно-следственная связь, что дым происходит от огня и указывает, где находится огонь. Но целенаправленная бдительность также позволяет нам идентифицировать сложные научные взаимосвязи", - отмечает он.

    Что такое самосознание

    Самой сложной формой является рефлексивная или самосознание. Оно позволяет думать о себе, вспоминать прошлые события и планировать будущее.

    "Рефлексивное сознание в своих простых формах развивалось параллельно с двумя основными формами сознания. В таких случаях сознательный опыт сосредотачивается не на восприятии окружающей среды, а на сознательной регистрации аспектов себя", - указывает Альберт Ньюэн.

    Это включает ощущение собственного тела, мысли, эмоции и действия. Одним из простых проявлений самосознания является узнавание себя в зеркале - способность, которая у детей обычно формируется около 18 месяцев.

    Имеют ли сознание птицы: что показали исследования

    Отдельное внимание ученые уделили птицам. Исследования Джанмарко Мальдарелли и Онура Гюнтуркюна показывают, что птицы могут иметь базовые формы сознательного восприятия. Они демонстрируют сходство с млекопитающими в сенсорном сознании, структуре мозга и даже формах самовосприятия.

    Эксперименты доказывают, что птицы не просто автоматически реагируют на стимулы. Их нервные сигналы отражают внутренний субъективный опыт, а не только физический раздражитель.

    Самовосприятие у животных

    Исследования показывают, что некоторые птицы различают собственное отражение и других особей.

    "Эксперименты показывают, что голуби и куры различают свое отражение в зеркале и настоящего представителя своего вида и реагируют на них в соответствии с контекстом. Это признак ситуативного, базового самосознания", - подчеркивает Гюнтуркюн.

    Напомним, ранее Главред сообщал о том, что ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме. Ученые выяснили, почему любители шоколада и кофе нередко выглядят моложе своих лет. Результаты большого исследования свидетельствуют, что эти повседневные продукты могут замедлять биологические процессы старения. Особую роль в этом играют темный шоколад и кофе, которые содержат теобромин - соединение с потенциальным омолаживающим эффектом.

    Также сообщалось о том, какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна. Самой редкой группой крови на планете считается Rh-null, которую часто называют "золотой". В ней полностью отсутствуют резус-антигены, и встречается она примерно у одного человека из шести миллионов. На сегодня в мире известно около полусотни носителей такой группы. Из-за чрезвычайной редкости специалисты советуют людям с Rh-null заранее хранить собственную кровь, ведь в случае необходимости переливания найти совместимого донора почти невозможно.

    Об источнике: ScienceDaily

    ScienceDaily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

    Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.

    На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    наука
