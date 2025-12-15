Некоторым регионам повезет: введены графики отключения света на 16 декабря

Ограничения будут введены для промышленных и бытовых потребителей.

Что известно:

РФ атакует украинские объекты энергетики

Укрэнерго вводит графики отключения света на 16 декабря

В Украине вводят графики отключения света на вторник, 16 декабря. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в течение всех суток во всех регионах Украины.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Внимание!" Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Укрэнерго не уточнило объем ограничений. Вероятно, ограничения будут введены объемом до четырех очередей.

Новость дополняется...

