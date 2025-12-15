"Ювелирная работа": украинский ледокол впервые пересек Южный полярный круг

Маршрут судна начался с антарктической станции "Академик Вернадский", которая расположена перед полярным кругом.

Украинский ледокол впервые пересек Южный полярный круг / коллаж: Главред, фото: facebook.com/AntarcticCenter

В течение всего маршрута океанографы исследовали морские тепловые волны

После завершения исследований экспедиция посетила станцию "Ротера"

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" впервые в своей истории пересек Южный полярный круг. Экспедиция состоялась в рамках международных океанографических и геологических исследований, сообщает Национальный антарктический научный центр.

Маршрут судна начался с антарктической станции "Академик Вернадский", которая расположена перед полярным кругом. Далее "Ноосфера" прошла через залив Маргарет-Бей на западном побережье Антарктического полуострова до британской станции "Ротера", расположенной на острове Аделейд.

Во время перехода ледоколу более двух часов пришлось маневрировать между айсбергами. По словам капитана судна Андрея Стариша, такая навигация требует большого опыта и точного понимания возможностей судна.

"Это чрезвычайно ювелирная работа", - отметил он.

В течение всего маршрута океанографы исследовали морские тепловые волны - климатические аномалии, которые возникают в результате глобального потепления даже в холодных водах Антарктики. Для более точного определения таких зон с помощью акустического оборудования была создана детальная карта морского дна.

Кроме того, ученые с помощью специального зонда CTD в 12 точках Южного океана измерили температуру воды, соленость, уровень кислорода, кислотность, а также проанализировали химические и биологические показатели.

Украинские и мексиканские геологи также отобрали образцы донных отложений с помощью мультикорера. Их анализ поможет лучше понять изменения климата на протяжении сотен и тысяч лет.

После завершения исследований экспедиция посетила станцию "Ротера" - крупнейшую антарктическую базу Великобритании. В летний период там работает до 100 полярников, зимой - около 22. Украинские и британские ученые уже планируют совместные исследования этого сезона.

В НАНЦ также отметили, что сейчас возле "Ротеры" температура воздуха колеблется от +1 до –2 °C - почти так же, как сейчас в Украине, несмотря на то, что в Антарктиде продолжается лето.

В настоящее время ледокол "Ноосфера" возвращается на станцию "Академик Вернадский".

Один из крупнейших ледяных массивов планеты - Западно-Антарктический ледяной щит, занимающий около 760 тысяч квадратных миль - может оказаться на грани полного разрушения, что грозит климатической катастрофой.

Ранее ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников. После того, как в мире растают все ледники, Одесса перестанет существовать, а Крым станет островом.

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

Ледокол "Ноосфера" "Ноосфера" (до 2021 года - RRS James Clark Ross) - украинское научно-исследовательское судно-ледокол, флагман украинского научно-исследовательского флота. Принадлежит Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины. Бывший флагман Британской антарктической службы. Судно построено в 1990 году, на службе с 1991 года. Во флоте Британской антарктической службы заменило судно "Джон Биско" (RRS John Biscoe). Было названо в честь британского моряка и полярного исследователя Джеймса Кларка Росса. Ледокол "James Clark Ross" принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана. Полученные данные до сих пор используются в моделях оценки криля. В 1996 году судно доставило Первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию "Академик Вернадский". 7 июля 2021 года Кабинет Министров Украины выделил средства на приобретение судна для украинских антарктических экспедиций. Накануне британское и украинское правительства договорились о передаче судна за 5 миллионов долларов. 28 января 2022 года ледокол "Ноосфера" из порта Одессы отбыл в Антарктику в свой первый рейс под украинским флагом.

