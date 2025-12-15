Киев и не только: какие регионы могут остаться без света до 16 часов этой зимой

Энергетическая ситуация в Украине продолжает меняться, заставляя крупные регионы готовиться к непростым сценариям.

Дальнейшее развитие событий в энергосистеме зависит от ряда факторов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Киев и Левобережная часть Украины до завершения зимнего периода в среднем будут иметь две-четыре очереди отключений электроэнергии, что эквивалентно 8-16 часам без света в сутки. Такой прогноз озвучил директор энергетических программ Центр Разумкова Владимир Омельченко в эфире Киев24.

"До окончания зимнего периода Левобережье вместе с городом Киевом в среднем будет проходить с двумя-четырьмя очередями отключений, это примерно 8-16 часов. Причем после массированных атак может быть несколько больше, а после восстановления несколько меньше", - отметил эксперт. видео дня

Последствия последних атак по энергетике

По словам Омельченко, в результате последней российской атаки было поражено более десяти подстанций операторов системы распределения, а также четыре подстанции компании Укрэнерго.

"Враг ранее хотел нанести такой мощный удар по всей Украине, но решил в последний момент сконцентрировать все средства воздушной атаки именно на Одесский регион, на Юг. Поэтому мы видим огромные проблемы в этом регионе", - пояснил он.

Чем отличается нынешняя ситуация от предыдущих атак

Эксперт добавил, что в условиях равномерных атак по стране нагрузка распределяется между регионами и последствия для потребителей менее критичны. Зато на этот раз концентрация ударов в Одесской области вызвала значительно более серьезные перебои.

"Надеюсь, что уже в ближайшие сутки большая часть Одесской области будет с электроэнергией, теплом и водой. Но не могу гарантировать, поскольку поражения достаточно серьезные. Кроме того, Одесский регион очень энергодефицитный и полностью зависим от поступления электроэнергии из объединенной энергетической системы через другие регионы Украины", - подытожил Омельченко.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия целенаправленно бьет по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами. Такие действия повышают техногенные риски и создают дополнительные угрозы для приграничных и прифронтовых областей.

Об этом в эфире Украинское Радио заявил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национальный институт стратегических исследований.

По его словам, атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, обеспечивающие связь между регионами, в частности Черниговской, Одесской и Донецкой областей.

"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, разделив пополам", - пояснил Рябцев.

Эксперт отметил, что в случае реализации такого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах может значительно усложниться, а нагрузка на систему будет расти.

Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Кроме того, часть Украины может оказаться в полной темноте из-за российских обстрелов. Враг пытается поставить энергетическую сеть Украины на грань коллапса. Об этом заявляет The Washington Post.

Напомним, что страна-агрессор Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры. Если атаки будут продолжаться в таком же темпе, жителям некоторых крупных городов придется жить с постоянными отключениями электроэнергии вплоть до весны.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

