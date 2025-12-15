Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

Система уже прошла тестирование в 13 регионах.

Главное:

В Украине введут порайонное оповещение во время воздушных тревог

Это поможет сократить продолжительность тревог в общинах

Кроме того, предприятия смогут работать без простоев

По всей Украине введут новый подход к объявлению воздушных тревог - порайонное оповещение. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении. видео дня

По ее словам, дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы.

"Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев. На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области", - говорит Свириденко.

Премьер-министр отметила, что новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог.

"Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые громады получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской - более чем на месяц в некоторых громадах. Это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах", - добавила она.

Кроме того, Свириденко отметила, что передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8-15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

Угроза нового массированного обстрела

Стоит добавить, что данные мониторов свидетельствуют о том, что страна-агрессор Россия начинает подготовку к новому массированному ракетному удару по Украине.

Оккупанты готовят пять Ту-95МС, три Ту-160, которые вероятно будут вылетать с Дальнего Востока, сразу на выполнение боевого задания, пять МиГ-31К, три морские носители крылатых ракет "Калибр", а также, вероятно, удар будет сопровождаться большим количеством ударных БпЛА и баллистическими ракетами.

Вероятное направление удара - это цели на западе Украины. Россияне хотят массированно атаковать Украину в ближайшие трое суток.

Воздушная тревога - последние новости

Как сообщал Главред, движение по Южному мосту Киева через реку Днепр будут ограничивать во время объявления сигнала "Воздушная тревога". Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

Также известно, что во время массированного российского удара по Киеву, жителей одного из жилых домов не пускали в укрытие. Скандальный эпизод произошел в одном из укрытий в Подольском районе столицы.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

