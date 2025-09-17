Украинцы взбунтовались: песика Мишу не пустили в метро во время тревоги

Пес Миша живет возле станции метро "Теремки" много лет. Его знают все местные жители и ухаживают за ним.

Песика Мишу не пустили в метро во время тревоги / Коллаж Главред, фото:facebook.com/ZahistTvarinPlushka

В чем причина скандала

Как отреагировали в метрополитене

В киевском метро разгорелся скандал вокруг беспризорной собаки по кличке Миша. Животное, много лет находившее укрытие от обстрелов на станции "Теремки", перестали пускать внутрь после жалобы одной из пассажирок.

История пса

Миша давно живет возле станции метро "Теремки". Его знают местные жители и помогают ухаживать. Во время воздушных тревог и ракетных обстрелов пес всегда спускался в метро вместе с людьми. Очевидцы отмечают, что он был абсолютно спокоен, никому не мешал и не создавал проблем.

Зоозащитники подчеркивают: "Миша очень спокойная собака, никогда никого не обидел. Только его самого постоянно оскорбляют".

Мишу пришлось спасать

Зоозащитница Снежана Бугрик рассказала, что жизнь Мишу оказалась под угрозой - его могут отравить догхантеры, поэтому было принято решение забрать животное в приют.

"Лучше быть в приюте, чем биться в конвульсиях и захлестнуться пеной, умирая от яда", - поделилась зоозащитница.

Причина конфликта

Инцидент произошел после жалобы одной пассажирки. Женщина заявила, что собака мешает ей, и после этого сотрудники метрополитена перестали впускать Мишу в укрытие. Теперь, во время каждой тревоги, пес стоит у двери станции, но его либо не пускают, либо выгоняют.

Общественная организация "Защита животных Плюшка" назвала ситуацию позорной: "Вчера он стоял у двери, и его не пустили. Более того – выгнали! Это позор во время войны выгонять собаку под обстрелы", - подчеркивают в "Защите животных Плюшка".

Позиция метрополитена

В Киевском метрополитене пояснили, что Миша не является бездомным. По словам представителей подземки, у него есть хозяйка, которая работает рядом со станцией. В метрополитене подтвердили, что жалоба действительно поступала, и однажды пес не был впущен. Однако уже в ту же ночь его снова впустили.

"Недавно мы действительно получили жалобу по поводу "беспризорной собаки на станции". И однажды, учитывая обращение, Мишу не упустили. Нам досадно за эту ситуацию. Но важное уточнение — уже в ту же ночь он вошел в метро. Кстати, Миша – не единственное животное, которое знают наши пассажиры. Наверное, вы слышали и о гусе возле "Демеевской". Он на станцию не заходит, но регулярно ходит подземным переходом рядом", — отметили в метрополитене.

Можно ли с животными в укрытие?

В Украине с декабря 2023 года официально разрешено брать животных в укрытия, однако необходимо соблюдать ряд правил: размещаться в отдельных зонах, обеспечивать безопасность людей и животного, следить за соблюдением санитарных норм, а для опасных пород использовать поводок и намордник.

