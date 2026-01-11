Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 января

https://glavred.info/energy/prodolzhitelnost-izmenitsya-grafiki-otklyucheniy-sveta-dlya-dnepra-i-oblasti-na-12-yanvarya-10731479.html Ссылка скопирована

В понедельник, 12 января, в регионах Украины запланированы ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

Графики отключений для каждой очереди

Очередь 1.1

00:00

07:30

18:00 – 21:30

Очередь 1.2

00:00

07:30

18:00

Очередь 2.1

00:00

08:00

18:00

Очередь 2.2

07:30

18:00

Очередь 3.1

00:30

12:00

21:30

Дежурство 3.2

05:00

11:00

21:30

Очередь 4.1

00:30

11:00

21:30

Очередь 4.2

00:30

11:00

21:30

Очередь 5.1

04:00

14:30

Очередь 5.2

05:00

14:30

Очередь 6.1

04:00

14:30

Очередь 6.2

04:00

14:30

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов. Точное время отключений в Днепре можно проверить на сайте ДТЭК, указав адрес в соответствующем окошке.

В компании отметили:

"Нам удалось вернуть свет большинству жителей области после аварии. Область постепенно переходит на стабилизационные графики".

В то же время на левом берегу Днепра и в Днепровском районе продолжаются ремонты после атаки — до конца дня возможны временные отключения.

"Работаем вместе с властями города, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию".

Графики отключений для ЦЭК

Для потребителей компании ЦЭК действуют почасовые графики отключений.

1.1 очередь:

с 00:00 до 00:30;

с 08:00 до 14:30;

с 18:00 до 22:00.

1.2 очередь:

с 00:00 до 00:30;

с 08:00 до 14:30;

с 18:00 до 22:00.

2.1 очередь:

с 00:00 до 04:00;

с 11:00 до 14:30;

с 18:00 до 24:00.

2.2 очередь:

с 00:30 до 04:00;

с 11:00 до 14:30;

с 18:00 до 22:00.

3.1 очередь:

с 04:00 до 07:30;

с 11:00 до 18:00;

с 22:00 до 24:00.

3.2 очередь:

с 00:30 до 07:30;

с 11:00 до 14:30;

с 22:00 до 24:00.

4.1 очередь:

с 04:00 до 07:30;

с 14:30 до 18:00;

с 21:30 до 24:00.

4.2 очередь:

с 05:00 до 08:00;

с 14:30 до 18:00;

с 21:30 до 24:00.

5.1 очередь:

с 07:30 до 11:00;

с 14:30 до 21:30.

5.2 очередь:

с 07:30 до 11:00;

с 14:30 до 21:30.

6.1 очередь:

с 05:00 до 11:00;

с 14:30 до 18:00.

6.2 очередь:

с 07:30 до 11:00;

с 14:30 до 19:00.

В компании отметили, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график отключений может меняться.

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Их расположение и график работы можно узнать на сайте областной администрации. Пункты открыты в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

"В Никопольской общине пункт работает круглосуточно, другие – по необходимости. Посетителям обеспечивают свет, тепло, воду, а также возможность бесплатно выпить чая, подзарядить гаджеты и отдохнуть."

