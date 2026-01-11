Укр
Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 января

Руслан Иваненко
11 января 2026, 22:18обновлено 11 января, 22:49
145
Свет, отключение
/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

В понедельник, 12 января, в регионах Украины запланированы ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

Графики отключений для каждой очереди

Очередь 1.1

  • 00:00
  • 07:30
  • 18:00 – 21:30

Очередь 1.2

  • 00:00
  • 07:30
  • 18:00

Очередь 2.1

  • 00:00
  • 08:00
  • 18:00

Очередь 2.2

  • 07:30
  • 18:00

Очередь 3.1

  • 00:30
  • 12:00
  • 21:30

Дежурство 3.2

  • 05:00
  • 11:00
  • 21:30

Очередь 4.1

  • 00:30
  • 11:00
  • 21:30

Очередь 4.2

  • 00:30
  • 11:00
  • 21:30

Очередь 5.1

  • 04:00
  • 14:30

Очередь 5.2

  • 05:00
  • 14:30

Очередь 6.1

  • 04:00
  • 14:30

Очередь 6.2

  • 04:00
  • 14:30

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 12 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 12 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 12 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 12 января Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов. Точное время отключений в Днепре можно проверить на сайте ДТЭК, указав адрес в соответствующем окошке.

В компании отметили:

"Нам удалось вернуть свет большинству жителей области после аварии. Область постепенно переходит на стабилизационные графики".

В то же время на левом берегу Днепра и в Днепровском районе продолжаются ремонты после атаки — до конца дня возможны временные отключения.

"Работаем вместе с властями города, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию".

Графики отключений для ЦЭК

Для потребителей компании ЦЭК действуют почасовые графики отключений.

1.1 очередь:

  • с 00:00 до 00:30;
  • с 08:00 до 14:30;
  • с 18:00 до 22:00.

1.2 очередь:

  • с 00:00 до 00:30;
  • с 08:00 до 14:30;
  • с 18:00 до 22:00.

2.1 очередь:

  • с 00:00 до 04:00;
  • с 11:00 до 14:30;
  • с 18:00 до 24:00.

2.2 очередь:

  • с 00:30 до 04:00;
  • с 11:00 до 14:30;
  • с 18:00 до 22:00.

3.1 очередь:

  • с 04:00 до 07:30;
  • с 11:00 до 18:00;
  • с 22:00 до 24:00.

3.2 очередь:

  • с 00:30 до 07:30;
  • с 11:00 до 14:30;
  • с 22:00 до 24:00.

4.1 очередь:

  • с 04:00 до 07:30;
  • с 14:30 до 18:00;
  • с 21:30 до 24:00.

4.2 очередь:

  • с 05:00 до 08:00;
  • с 14:30 до 18:00;
  • с 21:30 до 24:00.

5.1 очередь:

  • с 07:30 до 11:00;
  • с 14:30 до 21:30.

5.2 очередь:

  • с 07:30 до 11:00;
  • с 14:30 до 21:30.

6.1 очередь:

  • с 05:00 до 11:00;
  • с 14:30 до 18:00.

6.2 очередь:

  • с 07:30 до 11:00;
  • с 14:30 до 19:00.

В компании отметили, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график отключений может меняться.

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Их расположение и график работы можно узнать на сайте областной администрации. Пункты открыты в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

"В Никопольской общине пункт работает круглосуточно, другие – по необходимости. Посетителям обеспечивают свет, тепло, воду, а также возможность бесплатно выпить чая, подзарядить гаджеты и отдохнуть."

Новость дополняется. . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Реклама
Реклама
