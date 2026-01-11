Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 января

В понедельник, 12 января, в регионах Украины запланированы ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.
Графики отключений для каждой очереди
Очередь 1.1
- 00:00
- 07:30
- 18:00 – 21:30
Очередь 1.2
- 00:00
- 07:30
- 18:00
Очередь 2.1
- 00:00
- 08:00
- 18:00
Очередь 2.2
- 07:30
- 18:00
Очередь 3.1
- 00:30
- 12:00
- 21:30
Дежурство 3.2
- 05:00
- 11:00
- 21:30
Очередь 4.1
- 00:30
- 11:00
- 21:30
Очередь 4.2
- 00:30
- 11:00
- 21:30
Очередь 5.1
- 04:00
- 14:30
Очередь 5.2
- 05:00
- 14:30
Очередь 6.1
- 04:00
- 14:30
Очередь 6.2
- 04:00
- 14:30
Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов. Точное время отключений в Днепре можно проверить на сайте ДТЭК, указав адрес в соответствующем окошке.
В компании отметили:
"Нам удалось вернуть свет большинству жителей области после аварии. Область постепенно переходит на стабилизационные графики".
В то же время на левом берегу Днепра и в Днепровском районе продолжаются ремонты после атаки — до конца дня возможны временные отключения.
"Работаем вместе с властями города, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию".
Графики отключений для ЦЭК
Для потребителей компании ЦЭК действуют почасовые графики отключений.
1.1 очередь:
- с 00:00 до 00:30;
- с 08:00 до 14:30;
- с 18:00 до 22:00.
1.2 очередь:
- с 00:00 до 00:30;
- с 08:00 до 14:30;
- с 18:00 до 22:00.
2.1 очередь:
- с 00:00 до 04:00;
- с 11:00 до 14:30;
- с 18:00 до 24:00.
2.2 очередь:
- с 00:30 до 04:00;
- с 11:00 до 14:30;
- с 18:00 до 22:00.
3.1 очередь:
- с 04:00 до 07:30;
- с 11:00 до 18:00;
- с 22:00 до 24:00.
3.2 очередь:
- с 00:30 до 07:30;
- с 11:00 до 14:30;
- с 22:00 до 24:00.
4.1 очередь:
- с 04:00 до 07:30;
- с 14:30 до 18:00;
- с 21:30 до 24:00.
4.2 очередь:
- с 05:00 до 08:00;
- с 14:30 до 18:00;
- с 21:30 до 24:00.
5.1 очередь:
- с 07:30 до 11:00;
- с 14:30 до 21:30.
5.2 очередь:
- с 07:30 до 11:00;
- с 14:30 до 21:30.
6.1 очередь:
- с 05:00 до 11:00;
- с 14:30 до 18:00.
6.2 очередь:
- с 07:30 до 11:00;
- с 14:30 до 19:00.
В компании отметили, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график отключений может меняться.
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Их расположение и график работы можно узнать на сайте областной администрации. Пункты открыты в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.
"В Никопольской общине пункт работает круглосуточно, другие – по необходимости. Посетителям обеспечивают свет, тепло, воду, а также возможность бесплатно выпить чая, подзарядить гаджеты и отдохнуть."
