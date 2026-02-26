Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Взрывы прогремели в ряде городов. Спасатели работают на местах "прилетов".

Что известно о последствиях атаки РФ в ночь на 26 февраля / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В Киеве вспыхнули пожары в Голосеевском и Печерском районах, поврежден жилой дом

На Харьковщине пострадали 14 человек, среди них - ребенок

В Запорожье вспыхнули пожары

В ночь на 26 февраля армия РФ атаковала Киев, Харьков, Запорожье и другие города дронами и ракетами. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

О последствиях массированной атаки рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Последствия атаки на Киев

В результате атаки РФ на Украину в ночь на 26 февраля в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения и возгорание. Детали раскрыли в ГосЧС столицы.

В Голосеевском районе в результате обстрела произошло возгорание гаражей. Пожар был ликвидирован в 06:28 на площади 30 кв. м.

В Печерском районе вспыхнул пожар в результате попадания в двухэтажный жилой дом. Возгорание ликвидировано в 06:00 на площади 30 кв. м.

В Дарницком районе в 9-этажном жилом доме взрывной волной повреждены окна и двери в одной из квартир на первом этаже. Пожар не обнаружен. Обошлось без пострадавших.

Информация может обновляться, добавили спасатели.

Атака на Харьковщину

В ночь на 26 февраля россияне атаковали ударными беспилотниками и ракетами Харьковскую область. Зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском районах города, а также в с. Рай-Оленевка Харьковского района.

В результате обстрелов возниколо очага возгорания. Горели конструкции двух частных жилых домов в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, из них один ребенок. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

На местах попаданий работали подразделения ГосЧС, в том числе психологи, пиротехнические и медицинские расчеты, а также пожарные Песочинской местной пожарной команды.

Атака на Запорожье

Россияне атаковали Запорожье: беспилотниками. В результате атаки травмирован 1 человек. Спасатели работают по 5 адресам, сообщили в ГосЧС.

В одной девятиэтажке горят квартиры на 7 и 8 этажах.В другой — повреждены квартиры, балконы и остекление без дальнейшего горения.

В торговом центре возник пожар на площади 60 кв. м.

Поврежден частный дом. Попадание повлекло за собой повреждение крыши еще одного ТЦ.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела, производят поиск пострадавших и оказывают помощь.

Як повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров, 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжі.

"Відсутнє теплопостачання у понад 500 будинках у трьох районах міста. Комунальники розпочали роботи з ліквідації – закривають вікна листами ОSB у багатоквартирних будинках", – йдеться у повідомленні.

Атака на Кировоградскую область

В результате вражеской дроновой атаки в Новоархангельской общине травмирован человек. Также повреждены крыши пяти частных жилых домов.

"Комиссия зафиксирует последствия разрушений и определит объемы необходимой помощи людям. Соответствующие службы обследуют территорию", – сообщили в ОВА.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Последствия атаки на Кривой Рог

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, около 20 раз оккупанты атаковали два района области беспилотниками и артиллерией. Пострадали два человека.

В Кривом Роге повреждены пятиэтажка, пожарное подразделение и авто. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы.

В Зеленодольской общине Криворожья разбиты солнечные панели.

В Никопольщине россияне попали по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам. Изуродованы частные дома и автомобили.

Последствия атаки на Кривой Рог / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Воздушные атаки РФ по Украине – последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Поздно вечером 23 февраля российская оккупационная армия нанесла удары по Запорожью. В результате обстрелов травмированы пять человек, в том числе один один ребенок.

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. погибли два человека. По меньшей мере три человеке пострадали, им оказывается необходимая помощь

Кроме того, утром 23 февраля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Под атакой оказались два района города - Холодногорский и Основянский. Уже известно о нескольких раненых.

Об источнике: ГосЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

