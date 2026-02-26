Укр
Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Анна Ярославская
26 февраля 2026, 07:23обновлено 26 февраля, 07:56
Взрывы прогремели в ряде городов. Спасатели работают на местах "прилетов".
Последствия атаки РФ
Что известно о последствиях атаки РФ в ночь на 26 февраля / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • В Киеве вспыхнули пожары в Голосеевском и Печерском районах, поврежден жилой дом
  • На Харьковщине пострадали 14 человек, среди них - ребенок
  • В Запорожье вспыхнули пожары

В ночь на 26 февраля армия РФ атаковала Киев, Харьков, Запорожье и другие города дронами и ракетами. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".

О последствиях массированной атаки рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

видео дня

Последствия атаки на Киев

В результате атаки РФ на Украину в ночь на 26 февраля в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения и возгорание. Детали раскрыли в ГосЧС столицы.

В Голосеевском районе в результате обстрела произошло возгорание гаражей. Пожар был ликвидирован в 06:28 на площади 30 кв. м.

В Печерском районе вспыхнул пожар в результате попадания в двухэтажный жилой дом. Возгорание ликвидировано в 06:00 на площади 30 кв. м.

В Дарницком районе в 9-этажном жилом доме взрывной волной повреждены окна и двери в одной из квартир на первом этаже. Пожар не обнаружен. Обошлось без пострадавших.

Информация может обновляться, добавили спасатели.

  • Последствия атаки на Киев 26 февраля
    Последствия атаки на Киев 26 февраля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 26 февраля
    Последствия атаки на Киев 26 февраля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки на Киев 26 февраля
    Последствия атаки на Киев 26 февраля Фото: ГосЧС

Атака на Харьковщину

В ночь на 26 февраля россияне атаковали ударными беспилотниками и ракетами Харьковскую область. Зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском районах города, а также в с. Рай-Оленевка Харьковского района.

В результате обстрелов возниколо очага возгорания. Горели конструкции двух частных жилых домов в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, из них один ребенок. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

На местах попаданий работали подразделения ГосЧС, в том числе психологи, пиротехнические и медицинские расчеты, а также пожарные Песочинской местной пожарной команды.

  • Последствия атаки на Харьковщину 26 февраля
    Последствия атаки на Харьковщину 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Харьковщину 26 февраля
    Последствия атаки на Харьковщину 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Харьковщину 26 февраля
    Последствия атаки на Харьковщину 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Харьковщину 26 февраля
    Последствия атаки на Харьковщину 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Запорожье

Россияне атаковали Запорожье: беспилотниками. В результате атаки травмирован 1 человек. Спасатели работают по 5 адресам, сообщили в ГосЧС.

В одной девятиэтажке горят квартиры на 7 и 8 этажах.В другой — повреждены квартиры, балконы и остекление без дальнейшего горения.

В торговом центре возник пожар на площади 60 кв. м.

Поврежден частный дом. Попадание повлекло за собой повреждение крыши еще одного ТЦ.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела, производят поиск пострадавших и оказывают помощь.

  • Последствия атаки на Запорожье 26 февраля
    Последствия атаки на Запорожье 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Запорожье 26 февраля
    Последствия атаки на Запорожье 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Запорожье 26 февраля
    Последствия атаки на Запорожье 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Запорожье 26 февраля
    Последствия атаки на Запорожье 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Запорожье 26 февраля
    Последствия атаки на Запорожье 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 26 февраля
    Последствия атаки на Запорожье 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 26 февраля
    Последствия атаки на Запорожье 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 26 февраля
    Последствия атаки на Запорожье 26 февраля Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp

Як повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров, 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжі.

"Відсутнє теплопостачання у понад 500 будинках у трьох районах міста. Комунальники розпочали роботи з ліквідації – закривають вікна листами ОSB у багатоквартирних будинках", – йдеться у повідомленні.

Атака на Кировоградскую область

В результате вражеской дроновой атаки в Новоархангельской общине травмирован человек. Также повреждены крыши пяти частных жилых домов.

"Комиссия зафиксирует последствия разрушений и определит объемы необходимой помощи людям. Соответствующие службы обследуют территорию", – сообщили в ОВА.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Последствия атаки на Кривой Рог

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, около 20 раз оккупанты атаковали два района области беспилотниками и артиллерией. Пострадали два человека.

В Кривом Роге повреждены пятиэтажка, пожарное подразделение и авто. Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы.

В Зеленодольской общине Криворожья разбиты солнечные панели.

В Никопольщине россияне попали по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам. Изуродованы частные дома и автомобили.

Последствия атаки на Кривой Рог
Последствия атаки на Кривой Рог / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия атаки на Днепропетровщину
Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Воздушные атаки РФ по Украине – последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.

Поздно вечером 23 февраля российская оккупационная армия нанесла удары по Запорожью. В результате обстрелов травмированы пять человек, в том числе один один ребенок.

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. погибли два человека. По меньшей мере три человеке пострадали, им оказывается необходимая помощь

Кроме того, утром 23 февраля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Под атакой оказались два района города - Холодногорский и Основянский. Уже известно о нескольких раненых.

Об источнике: ГосЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

07:23Украина
Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

06:40Украина
Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

04:17Война
Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Почему опадают листья у цветов - 7 скрытых причин, о которых не подозреваютВидео

07:23

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненыеФото

06:40

Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

06:10

Ежегодное послание Трампа: внешняя политика отходит на второй планмнение

05:57

Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

05:30

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

05:00

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

04:41

В СССР "никто не мерз": как спасались от холода советские граждане

04:17

Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:35

Громкие взрывы в крупных городах: Украина под комбинированной атакой РФ

03:25

Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

03:03

Могут ли мобилизовать без "розыска" - адвокат предупредила о новой тенденции

02:34

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

02:31

"Куколка": Елена Мозговая показала "крымское" фото

01:58

Почему в школах СССР не было 4 класса на самом деле: большинство не догадывается

01:53

Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

01:30

"Легче не становится": от чего слегла Санта Димопулос

01:01

Почти как в Голливуде: что известно о самом богатом селе УкраиныВидео

00:58

5 знаков зодиака, которые чаще всего молчат - почему их тишина сильнее слов

25 февраля, среда
23:56

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

23:17

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 26 февраля

23:02

Война закончится, но политическим решением: командующий НГУ поразил заявлением

22:58

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

22:38

Сокровище королей: найдено украшение, изменившее ход историиВидео

22:30

"Мне больно": Melovin открылся после разрыва с женихом-военным

22:10

Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

21:39

Голливудская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

21:36

Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

21:30

Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартирыВидео

21:26

Урожай без хлопот: пять сортов огурцов, которые подойдут даже новичкамВидео

21:04

Елена Кравец показала дочку-красавицу

20:45

Когда выключают свет: шедевральный рецепт домашней пиццыВидео

20:44

Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

20:32

Пенсии в Украине вырастут: кто может ожидать повышения выплат с 1 марта

19:56

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

19:46

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известноВидео

19:40

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известноВидео

19:37

Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболеваниеВидео

19:36

Ударят морозы до -5 градусов: погода в Тернополе резко изменится

19:31

Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случитсяВидео

19:13

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяцВидео

19:10

Почему в Китае началась массовая чистка армиимнение

19:06

Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

18:51

Контроль на дорогах усиливается: кого и за что будут штрафовать в 2026 годуВидео

18:48

Уже продают почти за бесценок: один овощ рекордно упал в цене

18:37

Полного завершения войны не будет - раскрыт интересный нюанс по переговорам

18:36

Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секретВидео

18:34

Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

