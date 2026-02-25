РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Эксперт объяснил, почему дроны без радиосигнала остаются невидимыми для РЭР, а радары не помогают.

Радиолокационные станции при низком полете не гарантируют защиту / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Кратко:

Российский дрон на оптическом волокне долетел до Харькова

Стандартные системы обнаружения против него бессильны

Угроза технологически серьезна для обороны

Российский беспилотник, управляемый через оптическое волокно, долетел до северных окраин Харькова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Технологическая угроза

По его словам, такие дроны представляют серьезную технологическую угрозу, поскольку стандартные средства обнаружения против них бессильны.

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронная разведка, – ред.) здесь не сработает.

Почему стандартные средства бессильны

Флеш объяснил, что дроны на оптическом волокне не излучают радиосигналов, поэтому их не обнаруживают системы РЭР. Использование радиолокационных станций также не дает гарантии защиты, особенно при низком полете.

"Помогут РЛС (радиолокационная станция, – ред.), но в случае низкого полета FPV и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", – добавил он, обозначив возможные направления поиска противодействия.

Подтверждение применения дрона в Харькове

Харьковская областная прокуратура также подтвердила факт применения вражеского FPV-дрона на оптоволокне в городе. Беспилотник обнаружили в Киевском районе Харькова.

По данным следствия, 25 февраля около 15:00 военнослужащие РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили 13-дюймовый FPV-дрон на оптоволокне. Дрон врезался в дерево.

В прокуратуре подчеркнули, что это первый зафиксированный случай использования FPV-дрона на оптоволокне в Харькове с начала полномасштабного вторжения. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины о совершении военного преступления.

Как далеко могут летать FPV-дроны – мнение эксперта

Соучредитель DroneUA Валерий Яковенко ранее говорил, что зона поражения FPV-дронов постоянно растет. По его словам, современные технологии позволяют беспилотникам самолетного типа преодолевать все большие расстояния.

"Даже с воздушным стартом максимальная дальность обычно не превышает 50–100 км, однако этот предел постоянно сдвигается — над этим работают как украинские инженеры, так и противник, который копирует инновации", — объясняет он.

Как сообщал Главред, Сергей Бескрестнов (Флеш) уже говорил, что российские войска продолжают экспериментировать с формами применения ударных БПЛА во время атак на Украину. Зафиксирован первый случай, когда дрон "Гербера" использовали как платформу для запуска FPV-аппарата.

Кроме того, во вторник, 17 февраля, появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Напомним, что начальник службы беспилотных систем бригады "Хартия" Игорь Райков заявлял, что через 3-6 месяцев российские FPV-дроны могут начать преодолевать расстояние в 100 километров и достигать крупных городов Украины.

О персоне: Бескрестов Сергей "Флеш" Бескрестов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

