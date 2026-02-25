Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

Туалетная щетка неожиданно стала причиной бурного спора в сети. Пользователи обсуждают где проходит грань между гигиеной и расточительностью.

Секреты уборки в ванной комнате

Обычный предмет в ванной комнате неожиданно стал причиной оживленной дискуссии. Пользователи сети поспорили о том, как часто действительно следует менять ершик для унитаза и ответы оказались далеко не однозначными.

Обсуждение началось после того, как один из пользователей Reddit рассказал, что его жена настаивает на ежемесячной замене щетки. Такой подход вызвал бурную реакцию. Многие сочли его чрезмерным, а некоторые даже откровенно расточительным.

Нужно ли менять ершик каждый месяц

Часть комментаторов призналась, что вообще не придерживается строгого графика замены. По их словам, ершик служит до тех пор, пока не начинает хуже справляться со своей задачей.

Некоторые пользователи уверены, что регулярной дезинфекции вполне достаточно. Они отбеливают или обрабатывают щетку после каждой уборки, а замену считают необходимой лишь при заметном износе.

Другие описали еще более прагматичный подход. По их мнению менять аксессуар нужно только тогда, когда щетинки начинают выпадать или деформироваться.

Альтернативы обычному ершику

Отдельное внимание привлекли силиконовые щетки. Владельцы таких моделей утверждают, что они служат годами без потери эффективности и не требуют частой замены.

Один из пользователей отметил, что его силиконовый ершик используется уже несколько лет и остается в идеальном состоянии.

"У нас силиконовая щетка. Работает идеально. Без щетинок. Ей как минимум пять лет. Пока не планируем ее заменять", - написал он.

Чистая ванная комната / Фото: Pexels

В обсуждении заговорили и об одноразовых насадках. Однако и здесь мнения разделились. Часть участников считает их удобными и более гигиеничными, тогда как другие называют такое решение еще более расточительным.

Лайфхак, который покорил пользователей

Настоящий интерес вызвал необычный совет по уходу за щеткой. Один из участников рассказал, что после уборки он дезинфицирует ершик, оставляет его высыхать в чаше унитаза, а уже затем возвращает в держатель.

"Я меняю ершик для унитаза IKEA примерно раз в год. После каждой чистки я опрыскиваю его дезинфицирующим спреем Lysol и кладу под сиденье, при этом ершик висит над чашей. Когда кисть высохнет, я ставлю ее обратно в держатель. Таким образом, в держатель не попадет мокрая грязь, и кисть прослужит дольше и не будет пахнуть", - поделился он.

Уборка в ванной вызвала споры в сети / Фото: Pexels

Такой метод, по его словам, продлевает срок службы аксессуара и предотвращает появление неприятного запаха. Идея быстро получила одобрение и восторженные отклики.

Несмотря на эмоциональные комментарии, большинство пользователей сошлось в одном: строгих правил не существует. Замена ершика зависит от частоты использования, качества ухода и степени износа.

Ранее Главред писал о том, как как избавиться от плесени в ванной комнате. Грибок на стенах и сантехнических приборах выглядит не только неэстетично, но и вредит здоровью людей, живущих в квартире.

Также сообщалось, что нельзя хранить на туалетном столике в ванной. Дизайнеры интерьера перечислили вещи, которые стоит убрать. Загроможденная поверхность не только портит внешний вид, но и превращает использование туалетного столика в настоящий кошмар.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

