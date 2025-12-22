Укр
Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки

Анна Ярославская
22 декабря 2025, 12:07
Эксперты рассказали, что не следует ставить на тумбу в ванной и как создать чистое и свободное от беспорядка пространство.
Что нельзя хранить в ванной комнате: советы дизайнеров / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Туалетный столик в ванной комнате очень часто заставлен множеством баночек и бутылочек. Однако некоторые вещи не должны там храниться. Дизайнеры интерьера перечислили вещи, которые стоит убрать. Загроможденная поверхность не только портит внешний вид, но и превращает использование туалетного столика в настоящий кошмар.

Если вам интересно, как правильно высушить одежду, читайте материал: Неожиданное место в доме: одежда и постельное бельё высохнут в мгновение ока.

Что нельзя хранить в ванной комнате

1. Косметические средства на масляной основе.

Обычно туалетный столик в ванной комнате — лучшее место для того, чтобы привести себя в порядок утром и расслабиться вечером, поэтому оставлять косметику и средства по уходу за кожей на столешнице кажется удобным. Однако никогда не следует ставить жирные косметические средства на туалетный столик, пишет Homes & Gardens.

Если вы хотите хранить косметику на туалетном столике для удобства, приобретите стильное хранилище, чтобы она не касалась поверхности.

2. Мыльницы без дренажных отверстий.

Если вы любите классическое кусковое мыло, то, вероятно, у вас уже есть мыльница на туалетном столике в ванной. Однако, если в выбранной модели нет дренажных отверстий, следует как можно скорее заменить её.

Дело в том, что без дренажных отверстий мыльница будет заполняться мыльной водой и осадком, из-за чего всё будет выглядеть неопрятно, а запах стнет неприятным.

Вместо этого выберите мыльницу с дренажными отверстиями или воспользуйтесь жидким мылом в красивой упаковке или в многоразовой бутылке. Любой из этих вариантов будет выглядеть более элегантно и, самое главное, поможет сохранить чистоту и порядок на вашем туалетном столике.

3. Косметические инструменты и приспособления.

Иногда утром мы торопимся и разбрасываем расчески, спонжи, кисточки по по туалетному столику.

Дизайнеры интерьеров говорят, что всему этому здесь явно не место. Эти предметы мгновенно нарушают визуальную гармонию хорошо спроектированной ванной комнаты. Туалетный столик должен создавать ощущение спокойствия и продуманности, а не быть чем-то вроде закулисья вашей утренней рутины .

Электронные устройства (бритвы, триммеры, фены, инструменты для укладки волос) не следует размещать на туалетном столике еще и потом, что они могут представлять опасность.

4. Зубная щетка и зубная паста.

По идее, лучшего места для хранения зубной щетки и зубной пасты, чем туалетный столик, не найти, но если оставлять их беспорядочно на столешнице, то общая картину будет выглядеть неряшливо.

Чтобы хранение этих предметов было эстетичным и гигиеничным, зубную щетку и пасту лучше положить в выдвижной ящик или аптечку.

Также можно купить красивые подставки для зубных щеток, которые будут выглядеть продуманно и уместно, в отличие от хранения щеток в ящике или в некрасивой старой чашке.

5. Витамины и лекарства.

Витамины и лекарства следует хранить вне поля зрения, в недоступном для детей месте, а именно - в специально отведенном месте, где они будут в безопасности.

6. Парфюмерия и лосьон после бритья.

Подобно маслянистым косметическим средствам, духи и лосьоны после бритья также лучше не использовать на туалетном столике в ванной. Содержание спирта и эфирных масел во многих ароматизаторах со временем может повредить поверхность, особенно если она сделана из натурального камня, дерева или имеет окрашенную поверхность. Даже несколько случайных капель могут оставить следы или пятна, которые трудно удалить.

Храните духи и лосьоны в аптечке, советуют эксперты. Также их можно поставить на поднос, на полку или в ящик туалетного столика. Таким образом, они будут под рукой, но вдали от материалов, которые могут испачкаться или подвергнуться коррозии.

7. Ватные диски и ватные палочки.

Чаще всего именно некрасивая упаковка портит внешний вид вашей ванной комнаты. Пластиковые контейнеры, в которых продаются такие необходимые вещи, как ватные диски, выглядят дешево и неэстетично, как и слишком яркие дизайны, которые нарушают общую концепцию.

Используйте красивые настольные контейнеры, чтобы спрятать повседневные вещи. Добавьте небольшой поднос для хранения украшений или полотенец. Это мгновенно создаст ощущение продуманности, и все необходимые вещи будут под рукой.

Ранее Главред писал, как сделать ванную комнату идеально чистой за 15 минут.

Также мы писали о том, что ванные комнаты являются идеальной средой для размножения микробов и бактерий, а также плесени и грибка. Это означает, что помимо мытья раковины, унитаза и душа важно также чистить принадлежности. Детальнее читайте в материале: Топ-3 предмета, где обитает больше всего "бактерий" и грязи в вашем доме.

О ресурсе: Homes & Gardens

Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется как референс для вдохновения профессиональными дизайнерами.

Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад).

Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, с течением времени расширил охват тем.

Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре, образе жизни.

