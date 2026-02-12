'Шанс очень велик': в Раде назвали сценарий завершения войны

Россия, не достигая стратегических целей на фронте, пытается использовать переговорный процесс для создания иллюзии победы, подчеркнул Вениславский.

https://glavred.info/war/shans-ochen-velik-v-rade-nazvali-scenariy-soversheniya-voyny-10740263.html Ссылка скопирована

В Раде сделали заявление о ходе мирных переговоров и раскрыли сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В России признали, что война против Украины зашла в "тупик"

Реальное состояние экономики РФ ухудшается

Есть шанс завершения войны по линии фронта

Переговорный процесс в Абу-Даби может открыть для Украины возможность в марте-апреле завершить войну на нынешней линии фронта без необходимости вывода украинских подразделений из Донецкой области. Об этом заявил член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию"Апостроф".

Он отметил, что сам факт проведения переговоров с участием трех сторон, а в перспективе — и с привлечением европейских партнеров, свидетельствует об осознании Россией того, что война фактически зашла в тупик.

видео дня

Вениславский подчеркнул, что в настоящее время продолжается изнурительное противостояние, в рамках которого российская сторона не достигает ни стратегических, ни даже оперативных целей. Несмотря на заявления Москвы об успешном импортозамещении под влиянием санкций, российская экономика также несет потери, а ее реальное состояние, по данным украинской разведки, является довольно сложным.

"Поэтому, я думаю, все эти факторы заставили Россию, заставили Путина все-таки войти в переговорный процесс. Сейчас у них цель очевидна для всех. Они должны продать для своего внутреннего зрителя то, что они победили, что они достигли каких-то целей. Остановить войну им нужно только через формат того, что они достигли очень больших успехов", - сказал политик.

Вениславский отметил, что без полного контроля над Донецкой областью Россия не сможет подать ситуацию как свою победу. Именно поэтому, по его словам, российская сторона на разных уровнях пытается заставить Украину отказаться от Донецкой области, что для Киева является принципиальной "красной линией".

"Мы не можем и никогда не признаем, что мы уходим со своих территорий или отдаем их под контроль Российской Федерации. Поэтому вопрос сейчас идет исключительно о линии разграничения, которая будет зафиксирована в мирных договоренностях", - резюмирует он.

В то же время он считает, что существуют достаточно высокие шансы завершить войну с сохранением национальных интересов на текущей линии фронта. По его мнению, наиболее благоприятный период для этого может придется на март-апрель.

Проект мирного плана завершения войны / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что тема возможного завершения войны в Украине может использоваться как один из факторов во внутренней политической борьбе в США.

Он также напомнил, что Дональд Трамп неоднократно подчеркивал отсутствие четких временных рамок по окончанию войны, хотя ранее в информационном пространстве уже звучали различные символические даты, в том числе и Рождество прошлого года.

"Вероятно, текущие разговоры стоит рассматривать как пожелание со стороны США, чтобы ключевые договоренности между Украиной и Россией – при посредничестве Вашингтона – могли быть достигнуты в конце весны или в начале лета. В таком случае Республиканская партия и команда Трампа смогли бы летом строить свою предвыборную кампанию, опираясь на этот результат как на внешнеполитический успех", – отмечает он.

Война России против Украины – что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины поразили арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, а также оборонное предприятие и склады боеприпасов противника. Об этом 12 февраля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны зависит не только от Украины, но и от позиции Соединенных Штатов, которые должны усилить давление. Он допустил, что война может завершиться к лету 2026 года.

В то же время командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили высказал мнение, что боевые действия могут продолжаться даже после смерти российского диктатора и военного преступника Владимира Путина. По его убеждению, нынешнее состояние российского общества способствовало формированию такого режима, а потому проблема не ограничивается только фигурой диктатора.

Другие новости:

О персоне: Федор Вениславский Фе́дор Владими́рович Венислав́ский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) — преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государственного строительства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 — 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред