Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий завершения войны

Юрий Берендий
12 февраля 2026, 17:51обновлено 12 февраля, 18:47
261
Россия, не достигая стратегических целей на фронте, пытается использовать переговорный процесс для создания иллюзии победы, подчеркнул Вениславский.
'Шанс очень велик': в Раде назвали сценарий завершения войны
В Раде сделали заявление о ходе мирных переговоров и раскрыли сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В России признали, что война против Украины зашла в "тупик"
  • Реальное состояние экономики РФ ухудшается
  • Есть шанс завершения войны по линии фронта

Переговорный процесс в Абу-Даби может открыть для Украины возможность в марте-апреле завершить войну на нынешней линии фронта без необходимости вывода украинских подразделений из Донецкой области. Об этом заявил член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию"Апостроф".

Он отметил, что сам факт проведения переговоров с участием трех сторон, а в перспективе — и с привлечением европейских партнеров, свидетельствует об осознании Россией того, что война фактически зашла в тупик.

видео дня

Вениславский подчеркнул, что в настоящее время продолжается изнурительное противостояние, в рамках которого российская сторона не достигает ни стратегических, ни даже оперативных целей. Несмотря на заявления Москвы об успешном импортозамещении под влиянием санкций, российская экономика также несет потери, а ее реальное состояние, по данным украинской разведки, является довольно сложным.

"Поэтому, я думаю, все эти факторы заставили Россию, заставили Путина все-таки войти в переговорный процесс. Сейчас у них цель очевидна для всех. Они должны продать для своего внутреннего зрителя то, что они победили, что они достигли каких-то целей. Остановить войну им нужно только через формат того, что они достигли очень больших успехов", - сказал политик.

Вениславский отметил, что без полного контроля над Донецкой областью Россия не сможет подать ситуацию как свою победу. Именно поэтому, по его словам, российская сторона на разных уровнях пытается заставить Украину отказаться от Донецкой области, что для Киева является принципиальной "красной линией".

"Мы не можем и никогда не признаем, что мы уходим со своих территорий или отдаем их под контроль Российской Федерации. Поэтому вопрос сейчас идет исключительно о линии разграничения, которая будет зафиксирована в мирных договоренностях", - резюмирует он.

В то же время он считает, что существуют достаточно высокие шансы завершить войну с сохранением национальных интересов на текущей линии фронта. По его мнению, наиболее благоприятный период для этого может придется на март-апрель.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана завершения войны / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что тема возможного завершения войны в Украине может использоваться как один из факторов во внутренней политической борьбе в США.

Он также напомнил, что Дональд Трамп неоднократно подчеркивал отсутствие четких временных рамок по окончанию войны, хотя ранее в информационном пространстве уже звучали различные символические даты, в том числе и Рождество прошлого года.

"Вероятно, текущие разговоры стоит рассматривать как пожелание со стороны США, чтобы ключевые договоренности между Украиной и Россией – при посредничестве Вашингтона – могли быть достигнуты в конце весны или в начале лета. В таком случае Республиканская партия и команда Трампа смогли бы летом строить свою предвыборную кампанию, опираясь на этот результат как на внешнеполитический успех", – отмечает он.

Война России против Украины – что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины поразили арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, а также оборонное предприятие и склады боеприпасов противника. Об этом 12 февраля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны зависит не только от Украины, но и от позиции Соединенных Штатов, которые должны усилить давление. Он допустил, что война может завершиться к лету 2026 года.

В то же время командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили высказал мнение, что боевые действия могут продолжаться даже после смерти российского диктатора и военного преступника Владимира Путина. По его убеждению, нынешнее состояние российского общества способствовало формированию такого режима, а потому проблема не ограничивается только фигурой диктатора.

Другие новости:

О персоне: Федор Вениславский

Фе́дор Владими́рович Венислав́ский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) — преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государственного строительства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 — 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Федор Вениславский мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:27Энергетика
Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержал

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержал

19:11Спорт
Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

18:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Последние новости

19:27

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:11

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержалВидео

19:10

Что пытается сделать Путин украинцаммнение

18:45

В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринарыВидео

18:27

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
17:51

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий завершения войны

17:44

Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

17:32

Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

17:12

Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

Реклама
17:04

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

16:32

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом - оно есть: объяснение эксперта

16:28

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:21

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

16:08

Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Реклама
14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:38

Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

11:38

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

11:30

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:18

Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

10:58

"Американцы дожмут": эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

Реклама
10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

10:21

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

09:39

Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

09:28

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на ОдесчинеФото

09:25

Их время пришло: три знака зодиака, которым февраль принесёт заслуженную победу

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять