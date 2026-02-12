Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожая

Сергей Кущ
12 февраля 2026, 13:01
74
С наступлением первого тепла и после схода снега кусты начинают пробуждаться.
Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной
Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как обрезать смородину весной правильно
  • Чем и когда удобрять

Смородина считается неприхотливой культурой, однако без правильного ухода весной кусты быстро теряют силу, а ягоды становятся мелкими и менее сладкими.

Опытные садоводы уверены: чтобы получить богатый урожай, важно провести уход за смородиной ранней весной, который включает три обязательные процедуры — обрезку, подкормку и защиту от болезней и вредителей.

видео дня

Главред подробно разобрался, что делать со смородиной весной, когда начинать работы и как избежать распространённых ошибок.

Уход за смородиной ранней весной: с чего начать

С наступлением первого тепла и после схода снега кусты начинают пробуждаться. В этот период необходимо:

  • аккуратно снять зимнее укрытие (если оно было);
  • постепенно проветрить растение, чтобы избежать прелости;
  • очистить приствольный круг от старой мульчи, веток и мусора;
  • разрыхлить почву.

Смородина — морозоустойчивая культура и чаще всего не требует укрытия. Однако в регионах с бесснежными и суровыми зимами дополнительная защита оправдана, пишет ВсеРосте.

Как обрезать смородину весной правильно

Обрезка смородины весной — ключевая процедура для хорошего плодоношения. Проводят её до начала сокодвижения и набухания почек.

Удалению подлежат:

  • замёрзшие и пересохшие побеги;
  • сломанные и искривлённые ветви;
  • старые коричневые побеги;
  • ветки, загущающие центр куста.

После санитарной обрезки проводят формирующую:

  • на молодых побегах оставляют около 4–5 почек;
  • боковые ветви укорачивают;
  • середину куста прореживают для лучшего освещения.

Куст должен выглядеть компактным и хорошо проветриваемым.

Особенности для разных сортов

Чёрная смородина плодоносит в основном на молодых побегах.

Красная и белая смородина дают урожай несколько лет подряд, поэтому важно сохранять и старые, и новые ветви.

Как обработать смородину весной от болезней и вредителей

Даже здоровые кусты нуждаются в профилактической защите. Обработка смородины весной проводится в марте или начале апреля и до распускания почек.

Частые болезни смородины:

  • антракноз — бурые пятна на листьях;
  • септориоз — изменение цвета листвы;
  • серая гниль — серые налёты на древесине;
  • ржавчина — рыжие пятна на листьях.

Если почки разбухшие — это может быть признаком почкового клеща. Такие почки нужно немедленно удалить.

При сильном поражении стеклянницей или златкой иногда требуется полное удаление куста.

Нужно ли поливать смородину весной

Полив смородины весной зависит от количества снега зимой:

  • если зима была снежной — дополнительная влага не требуется;
  • при малоснежной зиме взрослым кустам нужно около 2 вёдер воды;
  • молодым — по 1 ведру.

Основной полив начинается в мае, во время активной вегетации.

Чем подкормить смородину весной

Подкормка смородины весной стимулирует цветение и формирование крупных ягод.

Если куст был посажен в прошлом году, удобрения не нужны — ему достаточно питательных веществ из посадочной ямы.

Для взрослых кустов используют:

  • азотные удобрения;
  • перегной или компост;
  • комплексные минеральные смеси.

После внесения удобрений рекомендуется замульчировать приствольный круг компостом или перегноем.

Обработка смородины кипятком: стоит ли делать

Многие садоводы практикуют полив кустов кипятком ранней весной для уничтожения вредителей.

Важно соблюдать условия:

  • проводить процедуру только на спящем растении;
  • почки должны быть нераскрыты;
  • предварительно связать ветви для равномерной обработки.

Однако специалисты отмечают, что кипяток быстро остывает и не всегда эффективно уничтожает вредителей. Поэтому его стоит рассматривать лишь как дополнительную меру защиты.

Смотрите видео о том, как обрабатывать смородину кипятком:

Об источнике: Vseroste

Vseroste.com.ua — украинский интернет-магазин товаров для сада, огорода и фермерства, предлагающий семена, удобрения, средства защиты растений, грунты, биопрепараты, садовый инвентарь и сопутствующие товары. Сайт работает с ассортиментом продукции от украинских и международных брендов, а его цель — помочь садоводам, огородникам и фермерам успешно выращивать растения и ухаживать за участком.

лайфхак интересные новости смородина
