Не навоз и пепел: эксперт назвал органическое удобрение из кухни для смородины

Руслан Иваненко
16 декабря 2025, 20:47
36
Специалист раскрыл простой способ подкормки смородины зимой для хорошего плодоношения.
Рис.
Когда и как правильно поливать кусты настоем, чтобы ягоды были сладкими и обильными / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить настой из картофельной шелухи
  • Сколько раствора нужно для одного взрослого куста
  • Когда и при каких условиях следует подкармливать смородину зимой

Зимняя подкормка смородины может стать ключом к богатому урожаю, убеждают опытные садоводы.

Главред решил рассказать об уникальном способе зимней подкормки, который подходит для черной, красной и белой смородины.

Специалист советует отказаться от традиционных удобрений в холодное время года и выбирать безопасные органические альтернативы. Один из главных секретов успеха - доступный продукт с кухни, богатый калием, фосфором и микроэлементами.

Рецепт настоя из картофельной шелухи

Автор видео на YouTube-канале "Домашний урожай" рекомендует использовать настой из картофельной шелухи: 2 кг свежей или замороженной шелухи залить 10 л горячей воды, укутать и настаивать сутки. Для сухой шелухи берут 1 кг на 10 л воды.

"На один взрослый куст нужно примерно 1 л настоя, который следует равномерно распределить по кругу вокруг приствольного пространства на площади 1 м². После этого почву очищают от листьев, поливают водой и присыпают снегом для медленного высвобождения питательных веществ", - объясняет эксперт.

Почему зимняя подкормка важнее весенней

Садоводы подчеркивают, что зимняя подкормка важнее весенней, ведь корни активно поглощают питательные вещества даже под снегом. Метод стимулирует рост почек и веток, обеспечивая кусты ягодами высокой сахаристости весной.

Что не стоит вносить зимой

Эксперт также предостерегает: "Навоз и золу категорически нельзя вносить зимой. Навоз привлекает грызунов и может вызвать гниение корней, а пепел нарушает кислотность почвы". Зато органические настои, такие как картофельный, улучшают структуру почвы, стимулируют микрофлору и являются абсолютно безопасными для растений.

Подробнее о зимней подкормке смородины и рецепт настоя смотрите в видео на канале "Домашний урожай".

Об источнике: YouTube канал "Домашний Урожай"

Канал "Домашний Урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам для щедрого урожая дома или на даче. акцентом на подзимний посев, полив и избежание ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней

удобрения сад смородина
13:34

Продукты, за которыми стояли ночами: что в СССР было настоящим дефицитом

13:32

Враг пытается прорваться к двум ключевым городам: в ДШВ раскрыли ситуацию на фронте

