В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

Во многих областях Украины синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: УНИАН

Погода в Украине 17 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет туман с видимостью 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 17 декабря в Украине не будет дождей. Температура воздуха в большинстве областей повысится до 2-5 градусов тепла. На западе и юге будет +4...+10 градусов.

Ближайшее похолодание ожидается только с 26 декабря. Тогда будут даже морозы.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 17 декабря

В Украине 17 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны 6-11°, на Левобережье 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 17 декабря в Украине будет прохладной. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 5-10 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: meteoprog

Погода 17 декабря в Киеве

В Киеве 17 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но будет туман. Ветер в этот день будет южный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: meteoprog

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

