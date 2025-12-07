Укр
Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

Дарья Пшеничник
7 декабря 2025, 14:27
По словам эксперта по погоде, исключать сильные морозы этой зимой нельзя.
Зима, холод
Будут ли снег и морозы этой зимой / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Этой зимой возможны короткие морозы до -15°C
  • Снег будет выпадать, но быстро таять
  • Грядущая зима будет теплее нормы на 1,5-2°C

Украина остается территорией с чрезвычайно изменчивыми погодными условиями, и эта тенденция только усиливается в последние десятилетия. Несмотря на общее потепление, исключать настоящие зимние морозы все еще не стоит.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, даже в более теплые зимы возможны короткие, но ощутимые периоды похолодания. Специалист отмечает, что в отдельных регионах может возникать 10-20-дневный отрезок с минимальными температурами от -5 до -15°C.

В такие дни, при условии мощных атмосферных фронтов, возможно формирование снежного покрова. Впрочем, из-за быстрых изменений температуры снег, скорее всего, будет непрочным и быстро таять.

Птуха отмечает, что нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2°C, а декабрь уже демонстрирует превышение нормы примерно на два градуса.

В то же время синоптик предостерегает, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям". Кратковременные, но заметные похолодания, осадки различной интенсивности и возможные опасные явления остаются характерными для холодного периода.

Наталья Птуха
Кто такая Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Как писал Главред, погода в Украине в четверг, 4 декабря, будет иметь антициклональный характер с небольшими температурными колебаниями, но без существенных осадков.

Диденко также ранее говорила, что похолодание в Украине на 2-4 градуса предполагается в конце недели.

Напомним, в Укргидрометцентре говорили, что в Украине первые дни декабря обещают быть необычно теплыми. Снега и сильных морозов на этой неделе ждать не в

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

