Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

Украина остается территорией с чрезвычайно изменчивыми погодными условиями, и эта тенденция только усиливается в последние десятилетия. Несмотря на общее потепление, исключать настоящие зимние морозы все еще не стоит.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, даже в более теплые зимы возможны короткие, но ощутимые периоды похолодания. Специалист отмечает, что в отдельных регионах может возникать 10-20-дневный отрезок с минимальными температурами от -5 до -15°C.

В такие дни, при условии мощных атмосферных фронтов, возможно формирование снежного покрова. Впрочем, из-за быстрых изменений температуры снег, скорее всего, будет непрочным и быстро таять.

Птуха отмечает, что нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2°C, а декабрь уже демонстрирует превышение нормы примерно на два градуса.

В то же время синоптик предостерегает, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям". Кратковременные, но заметные похолодания, осадки различной интенсивности и возможные опасные явления остаются характерными для холодного периода.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

